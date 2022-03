UKRAINA: Volodymyr Zelenskyj snakker til befolkningen, Russland, og verdenssamfunnet i en videotale publisert natt til lørdag.

Zelenskyj til Moskva: − Det er på tide å møtes

I en videotale oppfordrer president Volodomyr Zelenskyj Russland om å møtes til fredssamtaler. Samtidig lover han støtte til internt fordrevne flyktninger.

Av Eirik Wichstad

– Jeg vil at alle skal høre meg nå, særlig i Moskva, sier Volodymyr Zelenskyj.

– Det er på tide å møtes. Det er på tide å snakke. Det er på tide å gjenopprette territoriell integritet og rettferdighet for Ukraina.

Den ukrainske presidentens formaning ble publisert i en videotale natt til lørdag. Videoen er publisert på Instagram.

Her kommer han med oppdateringer på den ukrainske regjeringens seneste avgjørelser, og henvender seg til verdenssamfunnet.

I forlengelsen av oppfordringen til fredssamtaler kommer presidenten med en advarsel.

– Dette er Russlands eneste sjanse til å redusere skadene av egne feil, sier Zelenskyj.

– Ellers vil Russlands tap bli så store at det kommer til å ta flere generasjoner å gjenoppbygge landet, legger han til.

Foreløpig har fredssamtalene foregått på lavere nivå mellom russiske og ukrainske delegasjoner.

Program for flyktninger

Volodymyr Zelenskyj nevner blant annet at regjeringen har tatt grep i tollvesenet for å sørge for hurtig innføring av gods over grensene.

– Vi eliminerer alt byråkrati, alt papirarbeid, merverdiavgifter og alt av tollplikter, sier han.

Videre informerer Zelenskyj om at han har instruert regjeringsmedlemmer om å utvikle et program for å støtte innbyggere som har mistet hjemmet sitt under krigen.

– Vi har allerede hovedlinjene klart for et slikt program, sier Zelenskyj.

Programmet skal ifølge presidenten være todelt. Det innebærer å gi finansiell støtte til folk som flyktet fra hjemmene sine.

Det andre er å ordne midlertidige boliger for internt fordrevne flyktninger, i tillegg til å gjenoppbygge boliger etter krigen.

Ifølge tall fra FN er det nå 6, 5 millioner internt fordrevne i Ukraina – folk som er drevet på flukt innenfor landets grenser.

FORDREVNE: Ukrainske flyktninger har tatt midlertidig bolig på en skole i nærheten av den beleirede byen Mariupol i Ukraina.

Fluktruter

Zelenskyj sier det på dette tidspunktet befinner seg syv humanitære korridorer i Ukraina – seks i Sumy-regionen og én i Donetsk-regionen.

9000 personer skal ifølge presidenten ha blitt evakuert fra den beleirede havnebyen Mariupol sør-øst i Ukraina.

Byen har opplevd store ødeleggelser etter harde kamper og massivt bombardement.

Nå har byen som opprinnelig huser 500.000 innbyggere vært omringet av russiske styrker i snart to uker. Forsøk på å evakuere sivile har flere ganger blitt stanset av at kampene har blitt gjenopptatt.

– Totalt har 180.000 blitt reddet av de humanitære korridorene, tilføyer Zelenskyj.

Den ukrainske visestatsministeren Iryna Veresjtsjuk opplyser lørdag at de er enige med Russland om å opprette ti humanitære korridorer. De inkluderer en korridor fra havnebyen Mariupol, flere i Kyiv-regionen og flere i Luhansk-regionen i Ukraina, ifølge Vereshtsjuk.

Ifølge presidenten har Ukraina mottatt hundrevis av tonn med nødvendige varer og nødhjelp, men rapporterer at de har utfordringer med å få hjelpen helt fram.

– Okkupantene fortsetter å blokkere tilførselen av humanitær nødhjelp til de beleirede byen i de fleste områder, sier han og kaller det en krigsforbrytelse.