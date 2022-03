forrige



Bildet gikk verden rundt: Gravid kvinne døde etter angrep

Et angrep mot et sykehus i den ukrainske byen Mariupol har vekket sterke reaksjoner. En gravid kvinne som ble reddet ut døde av skadene.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bilder tatt 9. mars viser et helt ødelagt sykehus i Mariupol. Gravide kvinner med store skader ble hjulpet ut.

En av dem ble reddet ut av sykehuset på en båre. Hun hadde på seg en lilla genser og lå på et rødt teppe.

Den gravide kvinnen og barnet ble fraktet til et annet sykehus, men begge døde senere av skadene, melder nyhetsbyrået AP.

Se video av skadene etter angrepet her:

Det var lege Timur Marin som tok imot kvinnen. Til AP sier han at bekkenet hennes var knust og at hoften løsnet. Det ble gjennomført et keisersnitt for å redde barnet, men det var ingen tegn til liv.

De forsøkte så å redde kvinnen.

– Mer enn 30 minutter med livreddende behandling av moren ga ikke resultater. Begge døde, sier Marin.

Ifølge AP skal kvinnens ektemann og far ha vært der.

Nye forsøk på evakuering

Mariupol har vært under harde angrep siden invasjonen. Byen er stengt av og innbyggere har vært uten strøm og vann over lang tid.

Det har vært flere forsøk på våpenhvile for å evakuere Mariupol. Men brudd på våpenhvilen har hindret dette.

Nyhetsbyrået Reuters melder mandag at det skal gjøres nye forsøk på å få inn nødhjelp til Mariupol.

Samtidig skal Russland og Ukraina være enig om å åpne ti humanitære korridorer for å evakuere ukrainske byer. Det er usikkert om innbyggere i Mariupol vil evakueres.

Mandag formiddag skal det også være nye samtaler mellom Ukraina og Russland.

ANGREP: Et bilde tatt 11. mars viser en eksplosjon i et leilighetsbygg i Mariupol.

Rådgiver for Ukrainas president, Oleksiy Arestovyc, sier mandag at over 2500 sivile er drept i Mariupol, ifølge Reuters.

Ifølge FN er 596 sivile ukrainere drept siden Russland invaderte landet. Men organisasjonen frykter at tallet kan være mye høyere.

Ukrainske myndigheter hevder 90 barn er drept siden invasjonen, ifølge Reuters.

Mariupol er blant byene der FN er spesielt bekymret for den humanitære situasjonen.

Fødte etter angrep på sykehus

VG har tidligere skrevet om angrepet på dette barnesykehuset i Mariupol. Minst tre personer skal ha blitt drept.

Et bildene av en annen kvinne har gått verden rundt. Hun heter Mariana Vishegirskaya og klarte å komme seg ut av sykehuset.

To dager etter angrepet viser nye bilder at kvinnen har født en datter.

Russland hevder sykehuset ble brukt av ukrainske styrker, men både ukrainerne og FN sier at sykehuset fortsatt var operativt da angrepet skjedde.

Flere vestlige land har fordømt angrepet, og Storbritannia har kalt det en krigsforbrytelse.

Flere sykehus angrepet

Syv sykehus har blitt totalskadet i Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge helseminister Viktor Ljasjko.

Sykehusene må bygges fullstendig opp etter å ha blitt rammet av russiske luftangrep, sa Ljasjko søndag ifølge nyhetsbyrået Ukrinform.

I tillegg skal mer enn 100 andre helsefasiliteter ha blitt skadd. Ifølge Ljasjko er minst seks helsearbeidere drept, og ytterligere 12 såret.

Russland avviser at de har angrepet sykehus og sivile.