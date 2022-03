En eldre mann støttes av medisinsk personell etter et granatangrep i Kyiv mandag.

Fremgang før dagens samtaler: − Krigen koster også Russland sinnssykt mye

Før mandagens forhandlinger mellom Russland og Ukraina var signalene positive: – Nøytralitet er det enkleste å gå med på, sier sjefforsker om mulige løsninger.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Nye samtaler mellom partene i den blodige konflikten startet mandag morgen.

Et russisk delegasjonsmedlem, Leonid Slutskij, sa søndag ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA at det var betydelig fremgang og at partene håper å komme frem til en felles posisjon.

Den ukrainske forhandleren Mykhailo Podoljak trodde søndag at samtalene kan lede til resultater i løpet av noen dager, skriver The Guardian.

Podoljak sier mandag at ukrainerne i den fjerde samtalerunden vil fokusere på våpenhvile, tilbaketrekning av tropper og sikkerhetsgarantier for Ukraina.

Samtalene mellom russiske og ukrainske representanter er satt på pause og gjenopptas etter planen tirsdag, ifølge myndighetene i Kyiv.

Så langt er ikke noe av innholdet i mandagens samtaler kjent.

Før forhandlingsstart kunngjorde den ukrainske visestatsministeren Irina Veresjtsjuk at ti humanitære korridorer skal åpnes for å evakuere sivile fra krigsrammede byer.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov uttaler mandag at det russiske forsvarsdepartementet ikke utelukker muligheten for å ta full kontroll over store byer i Ukraina, skriver NTB.

En kvinne går forbi en brennende leiegård i Mariupol.

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Tor Bukkvoll har registrert at en i kretsen rundt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at de nærmer seg et kompromiss.

– Det høres veldig positivt ut. Men det er uklart om kompromisset er i humanitære spørsmål eller de mye mer vanskelige, politiske konfliktene.

Etter det resultatløse møtet mellom Russland og Ukrainas utenriksministre torsdag trodde Bukkvoll at ingen av partene ville gi seg på slagmarken med det første.

– Det betyr at krigføringen vil fortsette, til det blir mer klart hvordan det går militært. Det går likevel an å forhandle, især om humanitære spørsmål og hvordan krigen føres.

Gjennom helgen rapporterte Ukraina om russiske luft- og artilleriangrep mot Tsjernihiv nordøst for Kyiv og mot havnebyen Mykolajiv ved Svartehavet.

Mandag morgen ble minst en person drept og tolv såret, da en ni etasjes boligblokk nord i hovedstaden Kyiv ble trukket av en artillerigranat.

Presses av sivile tap

– Russland bruker rått og brutalt fly og artilleri for å bombe sivile mål. For Ukraina er de sivile tapene og de forferdelige ødeleggelsene av infrastruktur et problem, sier Bukkvoll.

FFI-forskeren legger til at president Zelenskyj gang på gang har bedt Nato om å innføre en flyforbudssone over Ukraina, men fått nei fra den vestlige alliansen.

– Jeg kan tenke meg at de store sivile tapene legger ekstra press på ukrainsk side for en forhandlingsløsning. Politisk ledelse blir påvirket av at egne borgere dør i hopetall.

Russland krever at Ukraina anerkjenner Krim-halvøya som russisk territorium og uavhengighet for de selverklærte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina.

Russland krever også at nøytralitet nedfelles i Ukrainas grunnlov.

– Nøytralitet er det enkleste å gå med på, sier Bukkvoll.

Beboere samler sammen sine eiendeler etter at hjemmet deres er lagt i ruiner i Kyiv mandag.

– Kan gi etter

Han viser til at president Zelenskyj ganske klart har sagt at han vet at Nato-medlemskap ikke vil bli tilbudt Ukraina på lang tid.

– Hvis det er slik, kan han gi etter for kravet om nøytralitet for å få slutt på krigen. Kravet om territoriell avståelse er langt verre, sier Bukkvoll.

Han tror Russlands president Vladimir Putin vil kreve mer sikkerhet enn en endring av Ukrainas grunnlov, for at landet forblir nøytralt.

– Grunnloven kan bli endret igjen ved neste valg. Det var derfor Putin før krigen krevde en garanti også fra Nato for at Ukraina ville forbli nøytralt, sier Bukkvoll.

2,8 millioner har flyktet fra Ukraina siden krigen startet 24. februar. Denne pjokken leker i et flyktningmottak i Przemysl i Polen.

– Koster sinnssykt mye

Han tror et kompromiss kan gi en slutt på konflikten.

– Krigen koster også Russland sinnssykt mye. De satte i gang en invasjon som skar seg fullstendig, mister personell og militært utstyr på bakken i stor skala og har fått den verste sanksjonspakken i verdenshistorien. Krigen er en katastrofe for Russland og kan ikke fortsette i det uendelige.

– Men kan en slik løsning komme under forhandlingene som pågår mandag?

– De kan nok ikke bestemme noe på lavt nivå, men det er kanskje enklere å lete mer konstruktivt etter løsninger. Da vil arbeidet være gjort på forhånd, den dagen Putin og Zelenskyj møtes for å komme frem til en avtale.

– Er du optimistisk?

Jeg har lyst til å svare ja, men er foreløpig ganske avventende.