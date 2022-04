DØDE: Sergej Protosenja (t.h.) ble funnet hengt i sitt hjem i Spania. Vladislav Avaev ble funnet død sammen med sin kone og 13-årige datter i Moskva en dag før.

Fem russiske oligarker funnet døde etter at krigen startet

Fem russiske oligarker er funnet døde siden Vladimir Putin beordret invasjonen i Ukraina den 24. februar. I tre av tilfellene snakkes det om drap på familien – og så selvmord.

En sjette riking ble funnet død i januar. Nesten alle har hatt tilknytning til gass- og oljesektoren.

Sergej Protosenja

Sergej Protosenja (55) ble funnet hengt i en villa som familien hadde leid i Lloret del Mar i Spania. Kona (53) og datteren (15) hadde blitt stukket til døde den 19. april.

Politiet har to teorier – at Protosenja drepte sin kone og datter og så hengte seg – eller at noen har drept hele familien og forsøkt å legge skylden på oligarken, melder telecinco.es.

Protosenja har tidligere hatt en toppjobb i Novatek, og hans formue er beregnet til å være god for snaut fire milliarder kroner, skriver Tass.

Novatek er Russlands største uavhengige gassprodusent og har sterke bånd til Kreml etter som Vladimir Putins venn Gennadij Timtsjenko er hovedeier. De er kompiser fra St. Petersburg tilbake til 1990-tallet.

I en pressemelding avviser Novatek teorien om selvmord, melder Business Insider:

– Dessverre har det dukket opp spekulasjoner i mediene om denne saken, men vi er overbevist om at spekulasjonene ikke svarer til realitetene.

Protosenja har trukket seg tilbake og familien bodde vesentlig i Frankrike, ifølge Radio Free Europe.

Vladislav Avaev

Bare én dag før Protosenja ble funnet i Spania, skjedde temmelig nøyaktig det samme med tidligere nestsjef i Gazprom Bank, Vladislav Avaev. Kona og hans 13-årige datter ble skutt, og russisk politi mener at Avaev sto bak dette og deretter begikk selvmord. Dette skjedde i Moskva.

Avaev har en fortid både i presidentadministrasjonen og i statsdumaen, det russiske underhuset.

Gazprom er gasskjempen som er Russlands største selskap – og kontrollert av Kreml. Gazprom Bank er landets tredje største bank.

Leiligheten var stengt fra innsiden, og det ble funnet en pistol i Avaevs hånd, skriver Newsweek.

Vasilij Melnikov

Melnikov ble funnet død i sin luksusleilighet i Niznyj Novgorod, som er Russlands sjette største by.

Ifølge avisen Kommersant ble han funnet sammen med sin kone (41) og to sønner (10 og 4). Alle skal ha omkommet av stikkskader, og kniver ble funnet i leiligheten.

Politiet sier til Kommersant at de ikke har funnet spor til at andre personer er involverte i dødsfallene. I motsetning til de andre kom ikke fra energisektoren – men derimot medisin.

Mikhail Watford

Olje- og gassmagnaten ble funnet i sitt hjem i Surrey i Storbritannia den 28. februar.

66-åringen ble ifølge Daily Mail funnet av en ansatt – hengende i garasjen.

Ifølge Guardian var ikke dødsfallet mistenkelig. Watford var født i Ukraina – til russiske foreldre. Hans opprinnelig etternavn var Tolstosheja, melder Guardian.

Aleksandr Tjuljakov

Tjuljakov, som hadde en høyere stilling i Gazprom, ble funnet hengt den 25. februar, dagen etter at krigen startet.

Politiet kom først til åstedet, men så kom en gjeng kraftkarer i jeeper – og kastet ut politiet. De tilhørte ifølge Novaja Gazeta sikkerhetsavdelingen i Gazprom.

Avisen skriver at Tjuljakov bodde i en liten landsby utenfor St. Petersburg – der toppfolk i Gazprom liker å bosette seg.

Leonid Sjulman

60-åringen ble funnet død den 30. januar 2022, altså før invasjonen startet. Også i dette tilfellet mener politiet at det handler om selvmord, skriver Novaja Gazeta.

Han var sjef for transportavdelingen i Gazprom Invest.

Sjulman ble funnet død på badet, og politiet mener altså at ingen andre var involvert i dødsfallet. De fant en lapp ved liket, der han klaget over uutholdelige smerter i beinet som han brakk i nyttårsfeiringen. Etterforskerne tviler imidlertid på om det kan være sannheten.

Julia Ioffe, kjent fra blant annet CNN, er blant dem som setter spørsmålstegn ved det som har skjedd de siste månedene:

– Det blir selvsagt spekulasjon å si noe om hva som kan ha ført til dødsfallene deres. Det kan nok ikke utelukkes at noen av dem eller alle har blitt drept av regimet. Dette er personer som gjennom sine roller blant annet i energibransjen kan ha sittet på mye informasjon, som det er viktig for Putin at ikke kommer på avveie, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen til VG.

Kan være reelle selvmord

– Så er det nok også ikke usannsynlig at dette er reelle selvmord. Da kan det være et resultat av et stort psykisk press.

Sangazhieva forklarer hvordan det har vært for toppene i næringslivet under Putin:

– Det viktig å forstå hvordan utviklingen har vært for eliten i russisk næringsliv. Tidligere har det vært en form for stilltiende avtale om at de kan drive business ganske fritt, men at de til gjengjeld må være lojale og ikke blande seg inn i politikk. Men situasjonen har endret seg mye for disse oligarkene nå. Sikkerhetstjenestene har fått mer og mer makt, og de bruker denne makten. Oligarkene blir presset, mener Sangadzhieva.

Hun tror at presset har blitt enda større etter invasjonen av Ukraina.

– Signalet er «enten er du med oss, eller så er du mot oss». Den frykten folk har for Putin, er enorm. Derfor er det nok ikke usannsynlig at disse oligarkene selv kan ha valgt å avslutte sine egne liv.