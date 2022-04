GRATULERTE: Russlands president Vladimir Putin både ga en ærestittel og gratulerte brigaden som holdt til i Butsja. Her fra et annet møte presidenten hadde samme dag, mandag, om Russlands økonomi.

Butsja-brigade mottok ærestittel av Putin

President Vladimir Putin har mandag gitt en ærestittel til brigaden som ukrainerne mener sto bak blodbadet i Butsja.

Et stort antall sivile ble funnet drept, flere av dem bakbundet. Ukrainsk etterretning har hevdet at den 64. motoriserte infanteribrigade var blant de russiske soldatene som holdt til i Butsja.

Mandag har Putin underskrevet et dekret, der det heter at den 64. motoriserte infanteribrigade får ærestittelen «vakter».

Putins begrunnelse for tildelingen er denne:

– For massivt heltemot og tapperhet, standhaftighet og modighet vist av personellet i brigaden i kampoperasjoner for å beskytte fedrelandet og statens interesser i væpnede konflikter.

Gratulasjonstelegram

Ifølge RIA sender Putin også gratulasjonstelegram til brigaden. Der heter det:

– Dyktige og resolutte handlinger fra enhetens personell under den spesielle militæroperasjonen i Ukraina er et eksempel på utførelsen av militær plikt, mot, dedikasjon og høy profesjonalitet.

Putin uttrykker samtidig i telegrammet tillit til at soldatene og offiserene vil fortsette å være trofaste mot eden, «tjene moderlandet med ære, sikre borgernes sikkerhet og fredelig liv».

DØDE: Søndag ble det holdt en av mange begravelser etter drapene på sivile i Butsja.

Forsker: Flere styrker

Brigaden som nå har fått hederutnevneelsen er ikke nødvendigvis den samme som utførte overgrepene, sier Tom Røseth, som er hovedlærer i etterretning og førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole, til VG.

– Brigaden det er snakk om er en del av de regulære russiske styrkene, som var inne i området ved Butsja og led store tap. Vitner fra Butsja har forklart i avhør at de styrkene som kom først, ikke var så ille, men at det så kom andre styrker etter en måneds tid som hadde annet utstyr og mindre respekt for krigens folkerett. Disse såkalte «hjelperne» som kom inn i tillegg til de regulære styrkene, beskrives som mer brutale, forteller Røseth.

Det kan dermed hende Putins formål her er å hedre de som er igjen av en gruppe som led store tap, sier forskeren.

– Men dersom det ikke er tilfelle, og man bevisst utnevner mistenkte krigsforbrytere, vil dette fremstå som svært usmakelig, legger han til.

Ukrainsk etterretning og en rekke andre kilder, blant Frankfurter Allgemeine Zeitung, har påstått at den 64. motoriserte infanteribrigade befant seg i Butsja under skrekkveldet der. Brigaden er underlagt den 35. kombinerte armé og skal være forlagt i Khabarovsk-området – helt øst i Russland til daglig.

UTBOMBET: Ødeleggelsene i Butsja utenfor Kyiv er enorme, og lik lå i gatene da VG besøkte Butsja.

Wagnergruppen

Det har vært indikasjoner på at den såkalte Wagnergruppen, eller for eksempel soldater fra Tsjetsjenia eller Syria, sto bak de verste overgrepene i Butsja, forklarer Røseth ved Forsvarets stabsskole. Førstnevnte betegnes som en «lyssky russisk leiesoldatenhet» av nyhetsbyrået NTB.

Russiske militære ledere har det overordnede ansvaret for handlinger disse utfører.

– Men jeg er ikke kjent med at Wagnergruppen har en egen kommando i området, og at det er meget mulig at de handler under kommando fra en leder i nettopp de ordinære styrkene som nå har fått denne hedersutnevnelsen. Er det tilfelle, er det så klart uhørt, sier han til VG.

«Fake news»

Den internasjonale strafferettsdomstolen i Haag har startet etterforskning av mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Også FN har innledet sin etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Ukraina, med nordmannen Erik Møse som leder.

Russiske myndigheter har avfeid de påståtte massakrene i Butsja som «fake news» og hevdet at likene ble plassert der etter at russiske styrker forlot byen. Satellittbilder og mediers faktasjekk viser at det ikke er riktig, ifølge Faktisk.no.