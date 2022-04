Minst åtte skutt i morgenrushet på T-banen i New York

NEW YORK/OSLO (VG) Politiet jakter en mistenkt gjerningsmann iført gassmaske og arbeidsklær etter skytedramaet. Borgermesteren ber folk holde seg unna området.

Det voldsomme dramaet fant sted like før klokken 08.30 lokal tid, og brannmannskaper rykket ut til rapporter om røyk på stasjonen på 36. gate ved Sunset Park i Brooklyn.

Brannvesenet opplyser ifølge CNN at 16 personer er kjørt til lokale sykehus. Minst åtte personer skal ha blitt skutt i hendelsen som også skal ha involvert en form for røykskapende innretning.







Ifølge lokale medier jakter politiet en mistenkt gjerningsmann som skal ha hatt på seg en gassmaske, en oransje vest og bar på en arbeidsbag.

Øyevitnet Sam Carcamo forteller til en lokal radiostasjon forteller at han så røyk flomme ut da T-banedøren åpnet seg på perrongen.

– Døren åpnet seg til en katastrofe. Det var røyk og blod og folk som skrek, sier han.

PÅ STASJONEN: Bildet skal vise skadede personer på en T-banestasjon i 36. gate i Brooklyn ved Sunset Park på N-linja, nordgående retning

Flere bilder på sosiale medier viser det åstedet. Det ligger flere personer på gulvet på perrongen inne på stasjonen. Flere er tydelig skadet, og perrongen er delvis tilsmurt i blod. En person ser ut til å være skutt i låret.

Vanlig politi, beredskapsenheten SWAT og bombegrupper er alle på åstedet. Det samme er brannmannskaper og en rekke ambulanser. VGs reporter på stedet har sett politi på takene.

Borgermesteren i byen ber folk holde seg unna området. Skolemyndighetene opplyser at elevene som et sikkerhetstiltak holder seg innendørs i Brooklyn-området.

Alle som befinner seg i nærheten har fått en tekstmelding fra politiet om å holde seg unna et stort område der pågår en politiaksjon.

ABC News melder at det skal ha skjedd på et tog på N-linjen i nordgående retning. De melder også at det skal være flere hendelser, og at fem personer skal ha blitt skutt.

Det er foreløpig uklart om skytingen har skjedd om bord på et T-banetog, eller om det har skjedd på stasjonen på 36. gate ved Sunset Park i Brooklyn, eller på stasjonen ved 25th gate ved Greenwood Heights i samme bydel.

1 / 5 forrige neste fullskjerm

Ifølge den lokale TV-stasjonen ABC7, ble det funnet fire personer skutt på stasjonen i 36. gate i Sunset Park. Ytterligere én person ble funnet skutt på den neste stasjonen i 25. gate i Greenwood Heights like før klokken 08.30 lokal tid.

New York-politiet melder at det ikke er funnet eksplosiver på stedet som kan detonere. Det lokale brannvesenet meldte tidligere at det var funnet «flere udetonerte enheter».