Flere skutt på T-bane i New York – jakter gjerningsperson i gassmaske

Minst fem personer skal ha blitt skutt i morgenrushet på T-banen i New York. Det skal også være funnet eksplosiver på stedet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder lokale medier og lokale myndigheter i New York. Hendelsen skal ha funnet sted like før klokken 0830 lokal tid. Nyhetsbyrået AP melder at brannmannskaper rykket ut til rapporter om røyk på stasjonen på 36. gate ved Sunset Park i Brooklyn.







Politiet jakter på en eller flere gjerningspersoner etter hendelsen, som skjedde i morgenrushet. Ifølge lokal-TV-stasjonen Fox5 New York skal den mistenkte gjerningspersonen ha hatt på seg en gassmaske, en oransje vest og bar på en arbeidsbag.

13 personer skal være skadet, og minst fem av dem skal være skutt, opplyser brannvesenet til CNN.

Et bilde fra The New York Post viser det som skal være åstedet. Det ligger flere personer på gulvet på perrongen inne på stasjonen. Flere er tydelig skadet, og perrongen er delvis tilsmurt i blod. En person ser ut til å være skutt i låret.

PÅ STASJONEN: Bildet skal vise skadde personer på en T-banestasjon i 36. gate i Brooklyn ved Sunset Park på N-linja, nordgående retning

ABC News melder at det skal ha skjedd på et tog på N-linjen i nordgående retning. De melder også at det skal være flere hendelser, og at fem personer skal ha blitt skutt.

De melder også at det foreløpig er uklart om skyting har skjedd om bord på et T-banetog, eller om det har skjedd på stasjonen på 36. gate ved Sunset Park i Brooklyn, eller på stasjonen ved 25th gate ved Greenwood Heights i samme bydel.

Politiet undersøker også om det skal ha vært brukt en form for røykmaskin under hendelsen.