Utenriksminister Anniken Huitfeldt og LOs leder Peggy Hessen Følsvik møttes fredag for å snakke om arrestasjonen av fagforeningfolk i Hviterussland.

Fagforeningstopper fengslet i Hviterussland – UD protesterer

LO reagerer skarpt på at minst 13 fagforeningsledere er arrestert eller bortført i Hviterussland de siste dagene. De var på vei til et møte med norske LO-folk i Polen, hvor fordømmelse av Russlands krig i Ukraina sto på dagsorden.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Det er helt forferdelig. Dette er våre kolleger som vi samarbeider tett med, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG.

Det hviterussiske sikkerhetspolitiet KGB har bekreftet pågripelsen av noen av dem. Andre er ikke bekreftet og antas dermed å være bortført, ifølge LO, som også har fått informasjon om at deres foreningskontorer og private hjem er ransaket.

Kvele kritikk

– Dette er folk som har ytret seg svært kritisk til Russlands invasjon i Ukraina. De skulle møte folk fra LO og søsterorganisasjonene i Norden og Østersjø-regionen i Warszawa denne uken. At de ble pågrepet på vei til dette møtet, tyder på at regimet i Hviterussland forsøker å kvele kritikk mot Russlands krigføring, sier LO-lederen.

– Det er helt åpenbart at presidentene Lukasjenko i Hviterussland og Putin i Russland nå kvitter seg med folk som protesterer mot krigen, legger Følsvik til.

UD krever løslatelse

Fredag ettermiddag var LO-lederen i UD og møtte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Hun har lovet å følge opp saken gjennom Norges ambassade i Vilnius:

– Vi krever at alle som er arrestert, løslates umiddelbart. Det skal vi følge opp overfor hviterussiske myndigheter, sier Huitfeldt.

– Hviterussland er de som står aller nærmest Russland i denne krigen, derfor er Hviterussland også omfattet av sanksjonene, legger hun til.

Blant de arresterte er Aliaksandr Yarashuk og Siarhei Antusevich, leder og nestleder i BKDP, som er LO’s søsterorganisasjon i Hviterussland.

– Vi bruker det vi har av nettverk for å protestere. Vi vurderer også å sette opp et fond for å hjelpe dem juridisk, sier LO-lederen.

Yara protesterer

Det norske industrikonsernet Yara har også engasjert seg etter at pågripelsen av fagforeningsfolkene ble kjent for dem tidligere denne uken.

– Arrestasjonene av ledende medlemmer av den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland er totalt uakseptabelt, og vi krever at de blir løslatt umiddelbart, skriver Yaras konsernsjef Svein Tore Holsæther i en epost til VG.

BKDP organiserer ansatte på den statlige kalium-fabrikken Belaruskali, hvor Yara har vært en betydelig kunde de siste årene. Yara varslet i januar at denne kontrakten ville opphøre i løpet av våren 2022.

Verken Yara eller LO har informasjon om noen hvorvidt noen av deres tillitsvalgte er blant de pågrepne.

– Selv om Yara ikke lengre kjøper kalium fra Belaruskali, fortsetter vi vår støtte til den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland, sier Holsæther.

Han legger til at Yara’s evne til å påvirke sikkerheten og velferden for de ansatte i Belaruskali er betydelig redusert, etter at sanksjonene mot Hviterussland førte til at kundeforholdet med det statlige hviterussiske selskapet måtte opphøre.

Vil kaste russerne ut

Ifølge Peggy Hessen Følsvik har LO også engasjert seg for å kaste ut den statsvennlige russiske fagbevegelsen ut av den internasjonale unionen ICUT hvor LO er medlem.

Følsvik sier at russerne selv trakk seg ut nylig, men LO presser likevel på for å få på plass en formell suspensjon. Denne russiske fagbevegelsen skal ha uttrykt sterk støtte til Putins krig i Ukraina.

– Vi vil sette fokus der vi kan, på fagforeningenes rettmessige kamp og den totalt urettferdige arrestasjonene. Dette blir tema når Svetlana Tikhanovskaja, den hviterussiske opposisjonslederen i eksil, kommer til Oslo om noen uker, sier utenriksministeren.