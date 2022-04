MOLDOVA: Transnistria er en prorussisk landstripe øst i Moldova. Bildet er tatt ved elven Dnestr, som skiller landsbyene Dorotcaia og Cosnita fra utbryterrepublikken.

Ekspert: − Russland ser langsiktig på konflikten

Russlands uttalelser om at de ønsker å okkupere hele det sørlige Ukraina tyder på at de ser for seg en lengre tidshorisont på krigen, mener forsker Karen-Anna Eggen. Hun utelukker heller ikke at Russland kan komme til å invadere Moldova.

Av Jostein Matre

Fredag uttalte det russiske militæret at deres plan ikke bare er å ta kontroll over Øst-Ukraina, men også hele den sørlige delen av landet. På den måten kan de skaffe seg en landkorridor fra den Russland øst for Ukraina til den russiskstøttede utbryterregionen Transnistria i Moldova, via Krimhalvøyen.

– Vi ser tegn til en utviding av tidshorisonten. Dette er ikke en krig som vil avsluttes snarlig, sier Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen-Anna Eggen til VG.

Tidligere fredag sa forskningsleder ved Forsvarets stabsskole Tormod Heier til VG at han ikke tror Russland vil lykkes med å etablere en landkorridor til Moldova. Han viste til at Russland i så fall ikke bare skal kontrollere landkorridoren de allerede har til Krim, men også klare å utvide operasjonene vestover og ta strategisk viktige Odesa.

Også Eggen tror det vil bli veldig krevende for Russland å både sikre kontrollen over Donbas i Øst-Ukraina og en korridor til Moldova. Men hun sier at straks Russland har kontroll på Mariupol kan det frigjøre styrker som kan gjøre det mulig å gå for hele det sørlige beltet.

– Det er ikke fort gjort. Derfor tolker jeg dette som et signal på at Russland ser langsiktig på konflikten.

EKSPERT: Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen-Anna Eggen.

Kan strupe Ukrainas økonomi

Hun sier at målet for Russland i utgangspunktet var å få kontroll over hele Ukraina, men etter en ganske mislykket start på invasjonen har de hatt klare behov for å legge nye og mer realistiske planer.

– Det er veldig vanskelig å si hva som er den endelige målsetningen, men de har hatt behov for å omgruppere og legge en ny plan for å få seirer de sårt trenger. Da kan det være smart å konsentrere på en mer begrenset geografisk område. Jeg er ikke veldig overrasket over dette, forklarer Eggen.

Det eksperten ikke synes er spesielt vanskelig å si noe om er hva Russland kan få ut av å lage en landkorridor på tvers av hele det sørlige Ukraina, og dermed sperre landet fra sin egen kystlinje.

– De får kuttet av en viktig handels- og livsåre for ukrainerne dersom de sikrer dette. Da vil de kunne strupe Ukrainas økonomi. Samtidig har du et belte du kan bruke til å fortsette å angripe ukrainske, militære mål, sier hun, og gjentar noe hun sa til VG allerede 3. mars:

– Noen ganger hjelper det å bare se på kartet.

Vilje til risiko

I intervjuet VG gjorde med henne den gang, i forbindelse med meldinger om at den strategiske viktige havnebyen Odesa kunne være et snarlig mål for Russland, fikk hun spørsmål om hun tror Vladimir Putin kan ha en ambisjon om å også invadere Moldova. Hun ønsket da ikke å spekulere i det, men men etter at den russiske generalmajoren Rustam Minnekaev i dag har sagt at russisk «kontroll over Sør-Ukraina er en annen vei til Transnistria, hvor det også er fakta om undertrykkelse av den russisktalende befolkningen», drister hun seg likevel til å dele noen tanker.

– Det er fremdeles skummelt å spekulere, men dette er nok noe de har i bakhodet. Slike ytringer er et signal om at dette er noe som finnes i en eller annen plan et eller annet sted. Men spørsmålet er om det ikke holder med Ukraina nå, sier hun.

Eggen peker på at å gå til angrep mot nok et land innebærer en stor risiko for en eskalering av konflikten, ut over bare det ene landet.

– De virker villige til å ta store risikoer, så det er et mulig scenario, men det er ikke mulig å gi et sikkert svar på dette nå.

Retorikk, propaganda og legitimering

Forskeren tror vi vil vite mer etter hvert som vi ser om de faktisk får den militære suksessen det kreves for å klare å etablere en landkorridor til grensen mot Moldova.

– Vi ser jo hvordan de har store problemer med å få kontroll over Mariupol selv når motstanderen er militært underlegen, men får de kontroll over hele beltet, samtidig som vi vet at Transnistria ligger der det ligger og Russland har den ledelsen det har, så er ikke invasjon av Moldova et utenkelig scenarie.

– Vi ser at den russiske generalmajoren snakker om en undertrykkelse av den russisktalende befolkninge der, på samme måte som de har gjort om den russisktalende befolkningen i Donbas. Er disse undertrykt, eller er dette bare for å legitimere krigføring?

– Du finner helt sikkert tilfeller av noen som føler seg undertrykt, men dette er først og fremst en del av retorikken, propagandaen og legitimeringen. Det bør ikke leses inn i noe annet rammeverk, avslutter Karen-Anna Eggen.

