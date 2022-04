VED KIRKEGÅRD: Satellittbildene er tatt i Manhush som ligger omtrent 20 kilometer utenfor Mariupol. Det er de fire øverste radene som skal vise ferske massegraver. De ligger ved siden av en eksisterende kirkegård.

Satellittbilder kan vise massegraver utenfor Mariupol

Fire rader med det som kan være massegraver er synlig på ferske satellittbilder tatt utenfor Mariupol.

Publisert: Nå nettopp

Nå anklages russiske styrker for å ha begravet opp til 9000 døde på et jorde noen kilometer utenfor Mariupol. Det var torsdag at Russlands president Vladimir Putin hevdet at den utbombede byen er beseiret, til tross for at 2000 ukrainske soldater fortsatt har tilhold på stålverket Azovstal.

De er underlegne i antall og våpen, og de er omringet. Men de nekter å overgi seg. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser på sin side at byen har falt i russiske hender.

Sammenlignes med holocaust

De sivile tapene i den mange uker lange russiske beleiringen anslås å være enorme. Byens ordfører Vadym Boychenko har allerede anklaget russiske styrker for å forsøke å dekke over krigsforbrytelser ved å begrave sivile i Manhush utenfor Mariupol.

Han har sammenlignet det som kan være ferske massegraver med Babi Yar - som var en enorm massakre på den jødiske befolkningen i Ukraina i 1941. Over 33.000 jøder ble drept i denne delen av folkemordet.

De ferske satellittbildene er tatt av Maxar, som også tidligere i krigen i Ukraina har forsøkt å dokumentere det som skjer bak russiske linjer. Maxar har opplyst at bildene indikerer at gravene ble etablert i slutten av mars og at de har blitt utvidet de siste ukene. Bildene er ikke uavhengig verifisert.

Kreml har foreløpig ikke kommentere bildene, men har gjennom hele krigen benektet krigsforbrytelser. Etter at russerne trakk seg ut av Kyiv oblast, ble det funnet massegraver med flere hundre døde i Butsja og andre byer i nærheten.

ØDELAGT: Slik så stålverket ut etter heftig bombardement 21. april.

Strategisk slag

Mariupol, som ligger sør i Ukraina ved Azovhavet, er strategisk viktig for å skape en landforbindelse mellom den annekterte Krimhalvøya og de russiskstøttede utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina.

Industribyen hadde før krigen 450.000 innbyggere, men har under den russiske beleiringen de siste ukene vært utsatt for et intenst bombardement. Stålverket ble bygget før andre verdenskrig og produserte stål helt opp til invasjonen 24. februar.

Og i tunnelene under fabrikken, har opp mot 1000 sivile søkt tilflukt. Deres tilstand og skjebne er ukjent.

De som klarer å komme seg ut av Mariupol nå, er blant de heldige. Korridoren som ble brukt av flyktningene tidligere, har ikke vært mulig å bruke, noe som har gjort flukten fra byen enda farligere. Innbyggere igjen i byen har tidligere måttet begrave sine kjære i egne massegraver.