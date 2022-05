LØSLATT: Fusako Shigenobu (t.v.) var en av grunnleggerne av Den røde armé, en ytterliggående japansk gruppe som på 1970- og 80-tallet gjennomførte flere terroraksjoner. Lørdag ble hun løslatt etter 20 år i fengsel. Datteren Mei (t.h.) ventet på henne utenfor fengselet.

Den røde armé-stifter løslatt etter 20 år i fengsel i Japan

Fusako Shigenobu, en av grunnleggerne av den en gang så fryktede japanske, venstreradikale gruppen Røde armé, er løslatt etter å ha sonet 20 år i fengsel.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

76 år gamle Shigenobu var blant verdens mest fryktede kvinner på 1970- og 80-tallet da Den røde armé utførte flere terroraksjoner verden over til støtte for Palestina.

Lørdag forlot hun fengsel i Tokyo i en svart bil sammen med datteren Mei, mens flere støttespillere holdt en plakat der de sto skrevet «Vi elsker Fusako».

– Jeg beklager bryet min pågripelse påførte så mange mennesker, sa Shigenobu til journalister etter løslatelsen.

– Det er et halvt århundre siden. Men vi skadet uskyldige mennesker som var fremmede for oss, la hun til.

Blodig angrep

Fusako antas å ha vært hjernen bak et angrep med automatgevær og granater mot Lod-flyplassen i Tel Aviv i 1972, der 26 mennesker ble drept og rundt 80 såret.

Shigenobu ble pågrepet i Japan i 2000 og seks år senere dømt til 20 års fengsel for å ha medvirket til et angrep mot Frankrikes ambassade i Nederland.

Hun hadde levd på rømmen i Midtøsten i rundt 30 år før hun dukket opp igjen i Japan. Datteren har hun sammen med en mann fra den militante palestinske gruppen PFLP.

Stormet ambassade

Shigenobu nekter for å ha medvirket til aksjonen mot den nederlandske ambassaden, der tre militante fra Den røde armé stormet ambassaden og holdt ambassadøren og ti ansatte som gisler i 100 timer.

To politibetjenter ble skutt og alvorlig såret under aksjonen, som ble avsluttet etter at Frankrike gikk med på kravet om å løslate et fengslet medlem av Den røde armé og fly ham til Syria.

Shigenobu var ikke personlig innblandet i angrepet, men en japansk domstol fant henne skyldig i å ha koordinert det sammen med PFLP.