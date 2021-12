SIER NEI: Etter mange runder med forhandlinger, sier Joe Manchin nei til president Joe Bidens prestisjeprosjekt.

Det hvite hus: − Et brudd på hans løfter til presidenten

Ut av det blå dukket demokraten Joe Manchin opp på Fox News og tok livet av president Joe Bidens prestisjeprosjekt, velferdsloven «Build Back Better».

Av Roy Kvatningen

Joe Manchin er en 74 år gammel senator som representerer Demokratene i Vest-Virginia. Han er kanskje også den politikeren som president Joe Biden har brukt mest tid på siden valgseieren i november i fjor.

Manchin befinner seg politisk helt ytterst på høyre side av det demokratiske partiet. Ettersom Senatet er fordelt 50-50 mellom Demokratene og Republikanerne, er Joe Biden avhengig av Manchins støtte for å få vedtatt nye lover.

Som for eksempel prestisjeprosektet «Build Back Better», som ifølge Associated Press blant mye annet vil sørge for at milliarder av dollar settes av til å hjelpe barnefamilier og bostøtte for fattige.

– Har forsøkt alt

Biden har ifølge CNN brukt et helt år på samtaler med Manchin, både om infrastrukturloven som etter en lang dragkamp ble vedtatt og om «Build Back Better». De to har møttes hos Biden i Delaware, i Det hvite hus, på Manchins husbåt og over telefonen for å finne kompromisser som begge kan akseptere.

Så dukket Manchin opp hos Fox News.

– Jeg kan ikke fortsette arbeidet med dette lovforslaget. Jeg kan bare ikke. Jeg har forsøkt alt som er menneskelig mulig. Jeg kommer ikke i land. Det blir nei. Jeg har forsøkt alt jeg kan tenke meg, og presidenten har også jobbet utrettelig. Han har vært flott å jobbe sammen med. Han vet at jeg har bekymringer og problemer med deler av lovforslaget, sier Manchin.

Senatoren publiserte også en uttalelse på sin nettside, hvor han forklarer at Bidens prestisjeprosjekt er for dyrt. «Build Back Better» anslås å koste 2000 milliarder dollar.

– Uforklarlig helomvending

CNN melder at dette skal ha gjort Biden rasende. Presidenten forsøkte angivelig å få tak i Manchin på telefon, uten hell. Da godkjente han i stedet en pressemelding fra Det hvite hus, som går kraftig til angrep på senatoren.

TRENGER MANCHIN: President Joe Biden er avhengig av støtte fra senator Manchin for å få vedtatt «Build Back Better».

– Hvis kommentarene hans til Fox og i hans skriftlige uttalelse indikerer slutten på forhandlingene, er dette en brå og uforklarlig helomvending fra hans tidligere posisjon, og et brudd på hans løfter til presidenten og senatorens kolleger i Huset og Senatet, skriver pressesjef Jen Psaki i pressemeldingen fra Det hvite hus.

CNN omtaler pressemeldingen som «en bemerkelsesverdig uttalelse som angriper et medlem av Bidens eget parti».

Bidens lovforslag ble godkjent i Representantenes hus, men må også igjennom Senatet for å bli endelig vedtatt. Det ser umulig ut nå.