ARRESTERT: Assunta Maresca ble arrestert i Napoli 31.januar 1993 etter å ha blitt tiltalt for flere mord. Hun ble senere frikjent.

Italias første kvinnelige mafialeder er død

Assunta Maresca (86) ble verdenskjent da hun som tjueåring drepte camorrasjefen Antonio Esposito, og ble Italias første kvinnelige mafialeder. Tirsdag døde hun i hjemmet sitt i Italia.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Assunta Maresca, bedre kjent som «Pupetta», var en skjønnhetsdronning som ble en kjent skikkelse i den napolitanske mafiagruppen Camorra.

Maresca døde 29.desember av en sykdom i sitt eget hjem i byen Castellammare di Stabia, som ligger like ved Napoli. Hun ble 86 år gammel. Det melder The Guardian.

Drepte mafialeder som attenåring

I 1955-tallet, da hun var 20 år gammel og samtidig gravid i sjette måned, skjøt og drepte hun Camorrasjefen Antonio Esposito. Det melder den italienske avisen Corriere della Sera.

Esposito hadde tidligere beordret mafiagruppen til å drepe Marescas ektemann. 18-åringen skjøt og drepte Camorrasjefen midt på lyse dagen i en gate i Napoli.

Etterforskere mener at det var flere som skjøt under hendelsen, men ifølge The Guardian var Marescas opptatt av å bygge opp sin egen status i undergrunnsmiljøet i Napoli, og insisterte derfor alltid på at det kun var henne som var ansvarlig for mafiasjefens død.

– Jeg ville gjort det igjen, sa hun under rettssaken i 1959.

Maresca fødte en sønn i fengselet som hun kalt Pasquale Junior Simonetti, oppkalt etter sin avdøde far.

Spilte i spillefilm om seg selv

De første årene som en fri kvinne brukte hun som skuespiller i en spillefilm inspirert av hennes egne liv.

Hun åpnet også to klesbutikker i Napoli.

Det hele kan høres ganske normalt ut, men privatlivet til Maresca var fortsatt turbulent. Hun flyttet inn med narkotika- og våpensmugler Umberto Ammaturo og sammen fikk de tvillinger.

Ammaturo skal ha vært sjalu på Maresca sønn Pasqualino. Han hadde nemlig ambisjoner om å få en høy status i Camorra.

Mistenkte at kjæresten drepte sønnen

Da Pasqualino var 18 år, i 1974, dro han ut for å møte Ammaturo ved en byggeplass. Siden har ingen sett 18-åringen,

Maresca mistenkte at det var hennes kjæreste Ammaturo som drepte sønnen hennes og begravde kroppen i sement på byggeplassen.

Dette fortalte hun til the Guardian i 1995. Hun valgte likevel å bli værende med Ammaturo fordi de hadde felles barn.

Maresca ble tiltalt for å stå bak flere drap. Hun og kjæresten Ammaturo ble arrestert for å ha drept rettsmedisiner og kjent nyfascist Aldo Semerari. Maresca sonet fire år før hun ble frikjent igjen.