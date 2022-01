OPTIMIST: Med riktige grep og rettferdig vaksinefordeling, mener doktor Tedros i WHO at pandemien kan være over før 2022 er omme.

Optimistisk WHO-sjef om å ende pandemien i 2022: − Det er mulig

Sjefen i Verdens helseorganisasjon sier i en nyttårsmelding at han er optimistisk til at verden i år kan slå pandemien. Men det vil kreve riktig innstilling også fra rike land.

Av Håkon Kvam Lyngstad

– Stanser vi ulikheten, stanser vi pandemien, sier doktor Tedros Adhanom Ghebreyesu, leder i WHO i en melding på Linkedin. Den har han gitt tittelen «Mitt håp om å ende pandemien i 2022».

Han advarer samtidig om «trangsynt nasjonalisme og hamstring av vaksiner», skriver han. Akkurat det budskapet er ikke nytt – doktor Tedros sa senest forrige uke at han mener rike land forlenger pandemien ved å gå inn i kappløp for å gi sine innbyggere boosterdoser.

– Trangsynt nasjonalisme og hamstring av vaksiner fra noen land ha undergravet likhet, og skapt et ideelt grunnlag for at omikron-varianten kunne oppstå. Jo lengre ulikheten fortsetter, jo høyere er risikoen for at viruset utvikler seg på måter vi ikke kan forutse, sier han.

Samtidig er han optimistisk fordi man nå har mange flere verktøy å bruke for å behandle covid-19.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har uttalt seg om coronasituasjonen i det nye året:

I en video han har delt på Twitter, sier WHO-sjefen at «et nytt år bringer med seg nye forsett». Han deler deretter sine nyttårsforsett for verden:

– Først må vi ende pandemien. For å gjøre det, må alle land jobbe sammen for å nå vaksinemålene om å ha vaksinert 70 prosent av befolkningen i alle land innen midten av 2022, starter han.

Her er alle doktor Tedros’ nyttårsforsett for verden i 2022:

Myndigheter må fortsette å teste, sekvensere og varsle inn nye varianter – uten å måtte frykte at oppdagelser av nye varianter vil bli straffet av andre land.

Alle av oss må spille vår rolle: bruke munnbind, unngå store folkemengder og møtes utendørs eller i godt ventilerte rom når det er mulig.

Ende pandemien ved å vakinere 70 prosent av hele verdens befolkning innen midten av året.

Bygge et sterkere rammeverk for internasjonal helsesikkerhet, for å forebygge og reagere raskere dersom nye sykdommer blir oppdaget.

Alle land må investere i sterkere grunnleggende helsetjenester for sin befolkning.

– Covid-19 har vist at når helsen er truet, er alt truet. Derfor vil WHO fortsette å jobbe for å fremme helse, holde verden trygg, og tjene de sårbare, sier Tedros Adhanom Ghebreyesu i nyttårsmeldingen.

–Jeg ønsker alle mennesker, alle steder, et veldig gledelig, trygt og sunt 2022.