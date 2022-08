RETTIGHET: En aktivist i Colorado demonstrerer for retten til selvbestemt abort.

Abortkampen stat for stat: Kaos og usikkerhet

I halvparten av statene i USA er abort enten forbudt eller tilgangen er blitt sterkt begrenset. Innstrammingen fortsetter, men møter også motgang.

Nilas Johnsen

Tom Byermoen (kart)

Retten til selvbestemt abort er blitt en av de største politiske kampsakene i et dypt splittet USA.

Bildet er svært uoversiktlig: Hver av de femti statene har ulike lover og regler som enten beskytter eller forbyr abort.

Statene med forbud og restriksjoner har også en rekke unntak som likevel kan gi tilgang til abort; og statene som tillater abort har ulike grenser for hvor mange uker inn i et svangerskap det er tillatt.

Kartet under viser status akkurat nå.

– Polariseringen i abortsaken har økt i takt med den voldsomme splittelsen politisk i USA for øvrig. Det er blitt en fanesak for både republikanere og demokrater, og den politiske uenigheten sikker mye dypere enn i Europa, sier Sofie Høgestøl, USA-ekspert og strafferettsforsker.

I mange stater er det nå fullt kaos. Tilgangen til abort endres i løpet av noen få dager ettersom den juridiske striden rundt abort fortsetter.

Det store vannskillet kom 24. juni, da Høyesterett opphevet kvinners rett til abort. Dermed ble det opp til hver enkelt stat. (se faktaboks lenger ned i saken)

– Høyesterettsdommen fra juni åpent opp for et juridisk og politisk kaos, der abortspørsmålet håndteres på ulikt vis i hver stat, forklarer Høgestøl.

BRUKER RELIGION: Abortmotstandere i Illinois bruker kristne symboler utenfor en abortklinikk.

Roe v. Wade

Inntil juni ga kjennelsen kjent som Roe v. Wade fra 1973 alle amerikanske kvinner rett til abort, med noen begrensninger. Men den kjennelsen hadde mange motstandere, særlig i stater som republikanerne styrer.

I alt 13 stater hadde såkalte «trigger laws», lover lagt på vent, klare til å tre i kraft og forby abort så snart Høyesterett opphevet kjennelsen.

– Høyesterettsdommen ble dermed starten på en omfattende juridisk prosess. Flere «trigger laws» var skrevet uten alle de svært kompliserte, praktiske sidene ved dem var avklart, forklarer Høgestøl.

Da disse lovene skulle tre i kraft, utløste det kaos, beskriver The New York Times. Staten Utah er et talende eksempel:

På fem dager endret loven seg tre ganger; først til et forbud grunnet en iverksatt «trigger law», så til tillatelse etter at en dommer forkastet forbudet og så innførte delstaten et forbud etter 18 uker.

– Det forandret seg dag for dag, time for time. Noen dager hadde vi pasienter på venteværelset uten å vite om vi kunne ta dem imot, forklarer gynekolog Dr. David Turok i Planned Parenthood Association of Utah.

I de seks statene Kentucky, Louisiana, Utah, Wyoming, Vest-Virginia og Nord-Dakota, som New York Times har gått nærmere inn på, har Kentucky og Louisiana innført fullt forbud, Utah har delvis forbud, mens det i Wyoming, Vest-Virginia og Nord-Dakota fortsatt er midlertidig tillatt med abort.

DEMONSTRASJON: Tilhengere av retten til selvbestemt abort under en demonstrasjon i Kansas i juli.

Retten innskrenkes

Oversikten fra Center for Reproductive Rights viser hvordan retten til selvbestemt abort stadig innskrenkes. Den er samtidig illustrerende for de mange ulike lovene og reglene som gjelder.

Retten til abort står også på dagsorden i flere stater der man ikke hadde «trigger laws»: I staten Indiana fikk delstatens senat avgjøre, og det endte med et forbud mot abort den 6. august.

Delstaten Kansas drar i motsatt retning og kan gi en pekepinn på at kampen ikke er over i antatt konservative delstater.

Der stemte innbyggerne nemlig for at abort skulle forbli lov, og det med klart flertall under en folkeavstemning man på forhånd trodde skulle ble svært jevn.

– Resultatet i Kansas er så interessant fordi også i valgkretser på landsbygda, der et flertall var Trump-velgere, var det et flertall for beholde retten til abort, påpeker Høgestøl.

– Det kan bety at de som ønsker å beholde retten til abort, kommer til å be om folkeavstemninger.

Fakta om abortsaken i USA

USA har ingen formalisert, nasjonal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. I stedet har det tidligere vært en høyesterettsavgjørelse fra 1973 som sikrer kvinners rett til abort. Kjennelsen omtales som «Roe vs. Wade».

En senere kjennelse slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort helt fram til fosteret er levedyktig. I USA settes denne grensen så sent som i 23. eller 24. uke i svangerskapet. I Norge godtas abort bare unntaksvis etter uke 22, og norske kvinner som vil ta abort etter uke 12, må sende søknad til en abortnemnd.

I juni ble begge disse kjennelsene overstyrt av Høyesterett.

Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden mot abort er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort.

Over tid er abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med mange andre politiske saker i USA.

Meningsmålinger har over tid vist at et flertall i den amerikanske befolkningen ønsker å bevare «Roe vs. Wade».

Tidligere president Donald Trump fikk utnevnt hele tre høyesterettsdommere, og alle disse anses som politisk konservative. Dermed fikk USAs høyesterett et konservativt flertall.

Høyesterett har vurdert en abortlov som er vedtatt i Mississippi. Den forbyr de aller fleste aborter etter 15. uke i svangerskapet. Høyesterett godtar loven i Mississippi og opphever dermed den føderale retten til abort som ble sikret med kjennelsen «Roe vs. Wade».

