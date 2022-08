Flammer og røyk stiger opp fra oljeanlegget i Cuba. Bildet er tatt 6. august 2022.

Kraftig brann i oljeanlegg på Cuba

En oljetank skal ha tatt fyr etter at et lynnedslag traff. Cuba ber om hjelp fra internasjonale eksperter for å få slukket brannen.

Brannen brøt ut på et oljeanlegg utenfor Matanzas etter et lynnedslag fredag ettermiddag lokal tid, og brenner fortsatt lørdag kveld lokal tid.

Minst 120 mennesker er skadet og 17 brannmenn er savnet, skriver AP. Omtrent 1000 mennesker som bor i området skal være evakuert, skriver Reuters.

Folk som bor i området kan se svart røyk fra brannen. Bildet er tatt 6. august 2022.

Cubas helseminister sier, ifølge AP, at fem personer er alvorlig skadet.

De 17 brannmennene som er skadet skal være de som forsøkte å hindre at brannen spredte seg.

Lynet traff en oljetank

Lynet skal ha truffet en oljetank som førte til at brannen startet. Senere skal brannen ha spredt seg videre til en annen tank.

En stor svart røyk fra brannen skal ha spredt seg mer enn 100 kilometer vestover mot Havanna, skriver AP.

Slukkingsarbeid foregår både fra luften og bakken.

Brannvesenet jobber også med å hindre at flere oljetanker tar fyr.

Et lyn skal ha truffet en oljetak og startet en kraftig brann. Bildet er tatt 6. august 2022.

Ber om hjelp

Myndighetene sier de har bedt om hjelp fra eksperter i «vennlige land» med erfaring fra oljesektoren.

Viseutenriksminister Carlos Fernández de Cossío, sa at USA har tilbudt teknisk hjelp for å slukke brannen.

Presidenten på Cuba, Miguel Díaz-Canel, takker også Mexico, Venezuela, Russland, Nicaragua, Argentina og Chile for deres tilbud om hjelp.