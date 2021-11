PARTNERFLAGG: Frem til juli i år, hadde det franske flagget og EU-flagget samme blåfarge. Nå er trikolorens blå stripe gjort mørkere.

Endret farge på flagg – ble oppdaget fire måneder senere

Den franske trikoloren ved president Emmanuel Macrons kontor fikk i sommer en «makeover». Men forandringen ble ikke oppdaget før denne uken.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Det var president Emmanuel Macrons stabssjef François Xavier Lauch som bestemte at flagget ved nasjonalforsamlingen, innenriksdepartementet og Élyssée-palasset hvor presidenten bor, skulle erstattes med et nytt.

I juli ble flaggene byttet ut, og den blå fargen i det franske flagget fikk en ny tone: nå er flagges det med en mørkere marineblå.

Det var den franske radiokanalen Europe 1 som først omtalte endringen mandag denne uken. Selv om forskjellen er liten nok til at få har oppdaget den før nå, er endringen tungt ladet med symbolikk.

President Macron er ikke alltid like populær. I september kastet en tilskuer egg på ham under en matfestival i Lyon:

Flagget endret nemlig sist farge i 1970-årene. Da ble blåfargen gjort lysere, for å matche fargen i EU-flagget, som statsflagget ofte vaier sammen med i vinden. Den nye fargen flagget nå har fått er derfor egentlig den gamle: fargen er det samme som flagget først hadde etter den franske revolusjonen.

Kilder i Macrons administrasjon benekter ifølge The Guardian at beslutningen er gjort for å vise avstand til EU.

– Det er ingen «blå krig», hevder kildene. I stedet skal beslutningen om å gå tilbake til dette flagget ved de offisielle bygningene, være begrunnet både med å bringe flagget «tilbake til symbolet på revolusjonen», og at den mørkere blåfargen er «mer elegant».