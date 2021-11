SJEF: Generalmajor Torgeir Gråtrud er sjef for Spesialstyrkene og for ham har oppdraget i Afghanistan vært en særlig viktig del av karrieren i Forsvaret.

Spesialstyrkesjefen om Kabul-exit: − Vondt at vi ikke fikk alle ut

Spesialstyrkesjef Torgeir Gråtrud er fortsatt preget av at den afghanske styrken han har bygd opp fra bunnen, måtte legge ned våpnene da Taliban rykket inn i Kabul.

Fra sitt kontor i Akershus festning setter sjef for de norske spesialstyrkene, generalmajor Torgeir Gråtrud, seg ned for sitt første dybdeintervju med VG, etter at Taliban ble makthaverne i Afghanistan.

Gråtrud har tjenestegjort i Afghanistan gjennom to tiår, både i felt som leder for Forsvarets spesialkommando (FSK), og siden 2007 med det som etter hvert ble det lengstvarende norske oppdraget i Afghanistan: Spesialstyrkenes mentoroppdrag for den afghanske spesialstyrken CRU-222.

– Det var spesielt å forlate en avdeling som man har bygd opp fra starten, trent og jobbet med i 14 år. Det var vanskelig og følelsesladd for å si det sånn, sier Gråtrud.

Da snakker Gråtrud altså ikke om Kabuls fall midtveis i august, men om det norske uttrekket av spesialsoldater i slutten av juni. De norske spesialstyrkenes oppdrag ble avsluttet etter at USA i april kunngjorde at de ville trekke sine styrker helt ut av landet.

OPPLÆRING: Gråtrud under en av de første samlingene med det som skulle bli antiterrorstyrken CRU-222.

Fra vondt til verre

De vanskelige følelsene Gråtrud hadde i forbindelse med at oppdraget skulle avsluttes, ble raskt mye verre da han så hvordan Taliban rykket frem og den afghanske regjeringshæren gikk i oppløsning.

– Det kom overraskende. Da vi trakk oss ut i juni kunne jeg ikke se for meg at Taliban ville rykke frem så raskt. Jeg hadde ikke trodd at Kabul ville falle så fort.

– Sviktet etterretningen om styrkeforholdet mellom Taliban og de afghanske regjeringsstyrkene?

– Kabuls fall skyldtes en politisk kollaps. De viktigste beslutningstagerne, presidenten og ledende politikere, men også høyt rangerte offiserer i sikkerhetsstyrkenes ledelse, forlot landet.

– Du sa til VG i mai at du var sikker på at dine «brothers in arms» i CRU-222 ville videreføre oppdraget i Kabul?

– Jeg håpet maksimalt på at Taliban ikke ville overta, og at CRU-222 ville kunne holde sikkerheten i Kabul. Men da den politiske kollapsen inntraff, fikk CRU-222 ordre om å legge ned våpnene og avslutte. Den ordren kom fra afghanske myndigheter.

HÅPET SOM FORSVANT: Generalmajor Torgeir Gråtrud, og oberst i hans stab Brage Larssen, sier man håpet i det lengste at Taliban ikke ville innta Kabul.

CRU-222 sine folk var fortvilet over den ordren, forklarer Gråtrud. Men for at antiterrorstyrken skulle kunne jobbe med sikkerhet i Kabul, så måtte det ha vært et forsvarsverk rundt.

– Da regjeringssoldatene forlot sine kontrollposter ved veiene inn til byen, kunne Taliban bare kjøre rett inn i Kabul, påpeker generalmajoren.

Da Kabul falt så raskt og uventet, satte Forsvaret i gang med en hektisk evakuering. I utgangspunktet skulle kun lokalt ansatte i Forsvaret få opphold i Norge, men man innså raskt at også «våpenbrødrene» fra CRU-222 ville trenge beskyttelse.

Basert på lister utarbeidet av Forsvaret, gjorde man en prioritering av beskyttelsesbehovet, og begynte å ringe rundt til dem som trengte evakuering, forklarer oberst Brage Larssen, som er del av Gråtruds stab i ledelsen av Spesialstyrkene.

– Man diskriminerte ikke blant CRU-222. De som kunne identifisere seg, og som Forsvaret, Politiets utlendingsenhet (PU) og UDs utrykningsenhet (URE) godkjente, ble evakuert, sier Larssen.

– Men vi måtte få tak i dem, og be dem komme seg til flyplassen, eller så nær som mulig. Forholdene var krevende, fortsetter obersten.

Utenfor flyplassen var det totalt kaos. Enorme menneskemengder forsøkte å slippe unna. Noen av dem som ikke fikk plass i flyene, klamret seg til vingene, og falt i døden.

– Folk ble igjen

Så, den 27. august, gikk en bombe av og drepte over hundre sivile. Terrorgruppen IS Khorasan sto bak. Evakueringen tok brått slutt.

– Jeg er veldig glad for dem vi rakk å evakuere. Vi klarte veldig mange, men vi fikk ikke ut alle.

– VG har møtt en tidligere CRU-222 soldat som føler seg sviktet av Norge og etterlatt i Afghanistan. Hva tenker du om hans situasjon?

– Det er vondt at vi ikke fikk alle ut. Det er beklagelig for vedkommende, og det er helt på det rene at det ble igjen folk.

– Han sier at han frykter for livet. Også andre som har samarbeidet med vestlige styrker sier de blir jaktet på av Taliban. Har dere noen informasjon om det?

– Vi har også fått bekymrede meldinger, men vi har ingen bekreftelser på at noen er blitt pågrepet, torturert eller henrettet.

I KABUL: Gråtrud under et besøk ved CRU-222 basen i Kabul.

– Vil man kunne hjelpe flere «våpenbrødre» ut av Afghanistan?

– Norge har ikke lenger mulighet til å gi assistert utreise, men kommer man seg til Norge vil man kunne søke beskyttelse, og så blir det en sak for utlendingsmyndighetene. Vi håper at Norge vil opprettholde en god tradisjon for å hjelpe dem som vi har jobbet tett med.

– VG har også intervjuet tidligere ansatte av Forsvaret i Afghanistan, som ikke ble evakuert. I de sakene sier regjeringen at man skal innføre en ny forskrift som gir tidligere forsvarsansatte rett til å søke opphold her. Bør det også gjelde for soldater fra CRU-222?

– CRU-222 var ikke ansatt av det norske Forsvaret, men jeg var veldig glad for at CRU-222 ble inkludert da man evakuerte i august. Der har du svaret ditt.

– Aftenposten har skrevet at en tidligere general i CRU-222 mener «feil folk» ble evakuert, og hevder at noen til og med har kobling til Taliban. Er dette riktig?

– Jeg kjenner godt general Daud, som skal ha skrevet dette, men jeg mener at det er en drøy og helt uriktig påstand. Jeg avviser at noen av dem som Norge evakuerte er Taliban-folk.

AVVISER: Gråtrud sier det helt sikkert ikke ble evakuert «feil folk» fra CRU-222 til Norge, slik Aftenposten har skrevet.

Trusselen fra IS

I det siste har IS Khorasan (ISK) trappet opp terroren rettet mot Taliban, og blant annet drept en av militærlederne som tok presidentpalasset.

– ISK er langt mer ekstreme i sine terroraksjoner sammenlignet med Taliban. Det siste angrepet, med selvmordsbombere og krigere, minner om måten de opererte på da vi kjempet mot dem sammen med CRU-222. Nå har Taliban et stort ansvar for sikkerheten, for nå er det de som styrer Afghanistan.

– Den afghanske ambassadøren til Norge har sagt til VG at han fortsatt håper at Vesten skal få Taliban med på en avtale om maktdeling. Hva tenker du om det?

– Det jeg sa til deg i mai står jeg fortsatt inne for: Vi har lagt igjen blod, svette og tårer i 20 år for at Taliban i hvert fall ikke skal kunne ha makten alene, sier Gråtrud.

PS: Forsvaret forklarer at rundt hundre operative CRU-222 soldater ble evakuert, og at det med familiemedlemmer ble rundt 500 mennesker totalt. Da de norske soldatene trakk seg ut i juni var det rundt 300 operative i CRU-222, men det er usikkert hvor mange som gjensto i august. Noen fra CRU-222 ble også evakuert av andre land.