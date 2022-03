Det hvite hus korrigerte Biden-uttalelse: − Få som vil tro på det

«This man can’t remain in power», sa Joe Biden om Vladimir Putin lørdag kveld. Så sa Det hvite hus at det ikke var det Biden mente. Den bortforklaringen må de lenger ut på landet med, mener to norske USA-kjennere.

Det var i en lang tale i Polen at Biden kom med uttalelsen om sin russiske presidentkollega:

– For guds skyld, denne mannen kan ikke beholde makten.

Etter talen gikk Kreml ut og sa at dette ikke er «opp til Biden å bestemme.

– Russlands president blir valgt av russere, sa en talsperson fra Kreml, ifølge Reuters.

Også Det hvite hus så tydeligvis uttalelsen som problematisk:

– Presidentens poeng var at Putin ikke kan få utøve makt over sine naboer eller regionen. Han siktet ikke til Putins makt i Russland eller regimeskifte, sa en talsperson der.

– Historikk med å være sleivkjeftet

Korrigeringen fra Det hvite hus virker ikke særlig troverdig, mener to USA-kjennere VG har snakket med lørdag kveld.

– Dette oppfatter jeg som et veldig dårlig forsøk på å bortforklare. Det han sa, kan ikke misforstås, sier Svein Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

– Det var i hvert fall en særdeles kreativ måte å tolke uttalelsene hans på. Jeg tror det er få som vil tro på det, sier Eirik Løkke i tankesmien Civita.

Begge to peker på at Biden også tidligere har kommet med uheldige uttalelser.

– Dette var en forhåndsskrevet tale, men akkurat den uttalelsen var neppe en del av manus. Da ville de ikke gått tilbake på det etter talen. Men Biden har en historikk med å være sleivkjeftet, sier Løkke.

Blant dem som har reagert på korreksjonen fra Det hvite hus, er republikaner og tidligere leder av Representantenes hus, Newt Gingrich. «Er det ingenting Biden sier som han mener?», twitrer Gingrich.

Det demokratiske kongressmedlemmet Ted Lieu mener derimot at det var «fantastisk»:

– Skal være forsiktige

Både Løkke og Melby er usikre på om presidentenes forsnakkelse, om det nå var det det var, vil få konsekvenser.

– Selv om det er en dramatisk uttalelse, så er den ikke helt urimelig. Det er jo vanskelig å se for seg at Russland skal bli tatt inn i det internasjonale selskap igjen med Putin ved makten. Sånn sett sier Biden nok bare det de fleste tenker, sier Melby.

Men Melby påpeker samtidig at uttalelsen blir annerledes når den kommer fra en amerikansk president, og at den viser mangel på «politisk fingerspissfølelse».

Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

– Statsledere i et land skal være forsiktige med å argumentere for regimeskifte i andre land. Kanskje kan denne uttalelsen gjøre det vanskeligere for Putin å gå med på kompromisser i forhandlinger, når den amerikanske presidenten i praksis har bedt russerne om å skifte ham ut.

Uansett hvordan Putin oppfatter Bidens uttalelser, vil Biden måtte svare for dette i dagene som kommer, tror Løkke.

– Dette har blitt en stor sak i amerikanske medier. Journalister og politiske motstandere kommer til å spørre og spørre om dette. Hva i all verden var det for en ting å si? Inntil han kommer med en egen forklaring, kommer dette til å fortsette å være en sak.