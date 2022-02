DEMONSTRERTE: Ukrainenerne tok til gatene i Kiev lørdag for å protestere mot eskalering av konflikten mellom Russland og Ukraina.

USA evakuerer ambassaden i Kiev, Ukraina maner til ro

USAs utenriksminister Antony Blinken begrunner evakueringen av landets ambassade i Kiev med en «overhengende» fare for russisk militær aksjon.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Mer enn et dusin land, deriblant Norge og Nederland, har bedt sine borgere om å forlate landet og USA opplyste lørdag at de kun beholder kritisk personell ved ambassaden. Alle andre har fått ordre om å forlate landet.

Grunnen er den fortsatte trusselen om «en russisk militæraksjon», heter det i et oppdatert reiseråd lørdag, skriver USAs utenriksdepartement. Også Australia evakuerer resten av sine ansatte ved ambassaden i Kiev.

Ifølge kilder til New York Times mener USAs etterretning at Russland muligens vurderer å starte invasjonen på onsdag, men de legger til at det å peke ut en konkret dato også kan være del av russisk desinformasjon.

Avisen skriver at USA nå prøver å slå Russland i spillet om hvem som har kontrollen over hvilken informasjon som kommer ut.

HJELP: Her losses amerikansk militær hjelp på Boryspil flyplassen utenfor Kiev søndag morgen.

Nylig fortalte amerikanske myndigheter at de hadde avslørt en russisk plan om å lage en falsk video som skal vise Ukraina gå til angrep på russisk territorium. Hensikten skulle være å fabrikkere en grunn til starte invasjonen av Ukraina. Og ferske satellittbilder viser at Ukraina omringes fra tre kanter.

Ifølge New York Times viser satellittbildene som er tatt onsdag og torsdag nye utplasseringer av russiske tropper og militært utstyr flere steder i Ukraina, inkludert Krim, Vest-Russland og Hviterussland. USA anslår at Russland allerede rundt 130 000 mann nær den ukrainske grensen.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger benektet at de har planer om å invadere Ukraina.

Les også: Sikkerhetshetsekspert: Slik destabiliserer Russland Ukraina

Ukrainske myndigheter har bedt Vesten roe ned retorikken mot Russland og mener den bidrar til økt konfliktnivå. Men landet har forberedt en plan om å evakuere hovedstadens 3 millioner innbyggere, hvis det skulle bli nødvendig.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa lørdag at advarslene om at en invasjon kan begynne når som helst bidro til «panikk» og at han krevde å se sikre bevis på en planlagt invasjon.

USA har sagt at de ikke vil besvare en eventuell russisk invasjon av Ukraina med militære styrker, men for to dager siden skrev Reuters at USA vil sende ytterligere 3.000 soldater til NATO-landet Polen.

Tidligere i februar varslet USA at de ville sende 3.000 soldater til Polen og Romania, som ankom denne uken. Fra før står 8.500 soldater i beredskap for å sendes til Europa.