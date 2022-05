ØDELAGT: To ødelagte broer kan sees liggende i elven. Langs elevbredden kan man se ødelagte kjøretøy.

Ukraina skal ha ødelagt flere titalls russiske stridsvogner ved elv

Det ukrainske forsvaret har delt satellittbilder fra elven Siverskyi Donets som angivelig skal vise hvordan Ukraina har ødelagt to flytebroer og bombet store mengder militære kjøretøy.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Her er det mye som har gått galt for russerne, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved Krigskolen, til VG.

CNN og Forbes er blant mediene som har omtalt bildene.

Ifølge sistnevnte skal Russland ha mistet nesten en hel bataljon i det de forsøkte krysse elven, som renner mellom de to provinsene Donetsk og Luhansk, øst i Ukraina.

Forbes skriver at størstedelen av en russisk bataljon – rundt 50 kjøretøy og opp mot 1000 soldater – de siste dagene har forsøkt å krysse elven Siverskyi Donets, men at de skal ha blitt møtt med ukrainsk artilleri. Ukrainerne skal ha lyktes med å ødelegge rundt 35 stridsvogner og andre kjøretøy, samt de provisoriske flytebroene russerne skal ha brukt for å krysse elven, skriver de.

Det ukrainske forsvaret omtaler hendelsen på Twitter, hvor de også poster bilder av det som ser ut som to ødelagte broer, en rekke utbrente stridsvogner og røyk som kommer opp fra et skogholt ved elvebredden.

Bildene, som du kan se under, skal være tatt tirsdag denne uken.

1 / 10 forrige neste fullskjerm

Hevder 250 kjøretøy er ødelagt

Både Yahoo News og ukrainske Hromadske siterer lederen for Luhansk regionale militær administrasjon, Serhii Haidai, på at ukrainske styrker har ødelagt broer og utstyr, og at russiske soldater har mistet livet i angrepet.

Anton Herasjtsjenko, som er rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, skriver på sin Telegram-konto at rundt 250 militærkjøretøy skal ha blitt ødelagt og at opp mot 1500 russiske soldater skal ha blitt «drept, eller satt ut av spill».

De nøyaktige tallene på ødelagte kjøretøy og drepte, eller skadde, soldater er uvisst.

Gerashchenko skriver videre at de offentliggjorte bildene bare viser et av flere områder hvor russerne skal ha lidd store tap i forbindelse med kryssingen av elven. Han siterer også en ikke-navngitt ukrainsk kommandør på følgende:

Les også USA tror Putin planlegger landbro til Transnistria Vladimir Putin planlegger en langvarig krig og vil antagelig innføre militær unntakstilstand i Russland, ifølge USAs…

– Jeg har inntrykk av at russerne simpelthen sender sine soldater i flokk i døden.

Ekspert: To viktige ting

Ifølge CNN, som har verifisert dronevideoer og bilder tatt i området i etterkant av hendelsene, skal ukrainerne i løpet av et døgn ha stanset to russiske forsøk på å krysse elven. Først med en bro, som ble ødelagt, deretter med en ny bare få meter unna. Også den ble ødelagt av ukrainsk artilleri.

Ifølge ukrainske myndigheter har russerne blitt værende på «sin side», hvor de kjemper for å holde sine posisjoner, av elven etter angrepet.

Kanalen skriver at Haidai onsdag uttalte at russerne stadig forsøker å legge broer over Siverskyi Donets, men at ukrainerne like stadig ødelegger dem.

Palle Ydstebø mener bildene kan tyde på at det har vært tre broer over elven. Han peker på at det ser ut til å gå tre «veier» ned mot elven fra østsiden», og tolker det, samme med den store mengden stridsvogner og annet utstyr bildene viser, som at de russiske styrkene har lagt opp til en hovedkrysning for sin offensiv på dette stedet.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø underviser i militærstrategi ved Krigskolen.

– Det er to viktige ting her. Det ene er at ukrainerne har klart å slå ut en stor del av en større angrepsstyrke, men det viktigste er at de har klart å ødelegge broene, og dermed dette overgangsstedet. På den måten kan de ha klart å stoppe hele angrepet, og inntil videre punktert den offensiven, sier oberstløytnanten.

Mener russisk offensiv går dårlig

Ydstebø sier det virker som at ukrainerne har hatt god kontroll på området. De klarer å både følge med og å angripe.

– De har tydeligvis fått til et solid artilleriangrep her. Det er viktig i en fase der russerne forsøker å utvikle offensiven.

Eksperten på militærstrategi mener den russiske offensiven i Øst-Ukraina går dårlig. Han viser til at de bare har fått til enkelte fremganger og at det store slaget om Donbas, som han sier Russland hausset opp da de trakk seg ut av Nord-Ukraina, har uteblitt.

– Dette (krysningen av elven journ.anm.) kan være et mislykket forsøk på å få til det. Med disse broene kunne de klart å få til noe, sier Ydstebø, som påpeker at slike elvekrysninger er svært risikable:

– Det er noe av det vanskeligste du kan gjøre i krigføring.

Tilbakeslaget for russerne kommer samtidig som russiske styrker også skal være på defensiven i Kharkiv, og på vei til å trekke seg ut av byen.