EKSORSISME: Jenta på tre år døde under eit forsøk på såkalla eksorsisme i 2021.

3 år gammal jente døde under forsøk på eksorsisme

Ei lita pinsemeiningheit i San Jose i California (USA) har bekrefta at eit barn døde under forsøk på eksorsisme i september i fjor.

Av Espen Moe Breivik

Jenta vart tatt med til meinigheita av mora og onkelen, som meinte at dottera var «besett av ånder», fordi ho vakna med jamne mellomrom midt på natta og skreik, skriv Christian Headlines.

I følgje politirapporten prøvde mora å «stikke fingeren ned i halsen på 3-åringen og klemme rundt halsen for å framkalle oppkast» som skulle kaste ut demonen. Mora, onkelen, bestefaren og pastoren skal ha veksla på å halde barnet i nakken, magen og beina for å framkalle brekkingar.

Hendinga gav jenta skader rundt auga, hals og bryst.

Mora ringde politiet og fortalde at dottera døde i kyrkja mellom klokka 18 og 18:30, ho vart seinare erklært død av Valley Medical Center.

Sikta for overgrep

I januar vart mora arrestert sikta for overgrep, etter at Clara County Medical Examiners avgjorde at dødsfallet var eit drap.

Politirapporten opplyser at det ikkje var gjort forsøk på livreddande tiltak i kyrkja, og at hennar siste måltid må ha vore natta før hennar død.

Til Mercury News seier pastoren at dei prøvde å følgje bibelske instruksjonar om å drive ut demonar.

– Om du les Bibelen så vil du sjå at Jesus kasta bort demonar og gjorde sjuke menneske friske igjen. Det er når Gud, i sin vilje, ønskjer å helbrede personen. Det vi gjer er det Gud seier, forklarar han.

Mora er den einaste personen som er arrestert i forbindelse med dødsfallet, skriv NBC-tilknytte KSN. Ho risikerer 25 år i fengsel dersom ho blir dømd.

I ein video ho sjølv har lasta opp på Youtube, seier ho at ho ikkje ønskjer å vere trist eller negativ.

– Det er mange grunnar til at Gud tok henne. Kva om noko ville skjedd med henne, kva om ho hadde hatt ein sjukdom? Det er kva det er, seier ho i videoen.