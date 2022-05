OPPFORDRING: Barack og Michelle Obama oppfordrer samtlige som er for kvinners rett til selvbestemt abort om å bli med abortaktivistene.

Obama-paret om abortutkast: − Et tap for alle

Et lekket utkast fra Høyesterett om kvinners rett til abort i USA, har satt fyr på det offentlige ordskiftet i landet. Nå krever Michelle og Barack Obama at abortretten blir lovfestet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag ettermiddag meldte amerikansk høyesterett selv at abortutkastet er ekte, etter at president Joe Biden uttalte at han var usikker på om det faktisk var det.

Samtidig sa høyesterettsdommer John Roberts at utkastet ikke representerte en endelig beslutning fra USAs øverste domstol eller det endelige standpunktet for noen av høyesterettsdommerne.

Han har også beordret en etterforskning av lekkasjen.

Utkastet som nettstedet Politico har fått fatt i, avslører at et flertall i Høyesterett vil sette til side retten til selvbestemt abort.

Bakgrunn: Rådet full forvirring rundt lekket abort-utkast

– Grenser for hvor mye staten kan gripe inn

– Hva Roe anerkjente er at friheten nedfelt i det 14. grunnlovstillegget krever at vi alle nyter en sfære i våre liv som ikke er gjenstand for innblanding fra staten, skriver Michelle og Barack Obama i en felles uttalelse tirsdag kveld.

De fortsetter:

– En sfære som inkluderer personlige avgjørelser som involverer hvem vi ligger med, hvem vi gifter oss med, om vi bruker prevensjon eller ikke, og om man skal føde barn eller ikke.

Uttalelsen peker videre på hva «The Obamas» mener kan skje om Roe mot Wade blir gjort ugyldig av Høyesterett.

– Konsekvensene av denne avgjørelsen vil være et tap ikke bare for kvinner, men for alle oss som tror at i et fritt samfunn, så finnes det grenser for hvor mye staten kan gripe inn i våre personlige liv.

– Frihet i fare

Utkastet har skapt grobunn for spekulasjoner om den amerikanske høyesteretten er på vei til å omgjøre den kjente Roe mot Wade-avgjørelsen fra 1973.

Avgjørelsen slår fast at den amerikanske grunnloven kan tolkes dithen at kvinner har rett til selvbestemt abort frem til fosteret er levedyktig – altså mellom uke 22 og 24.

Men flere republikanskstyrte delstater har nå enten innført eller åpnet for å innføre innskrenkninger for kvinners rett til selvbestemt abort.

For eksempel har delstaten Texas godkjent en lov som forbyr abort etter at fosterets første hjerteslag kan registreres, noe som vanligvis skjer i sjette uke – før mange kvinner vet at de er gravide.

– I dag våknet millioner av amerikanere opp og fryktet at deres essensielle grunnlovfestede frihet var i fare, skriver Obama-paret i uttalelsen.

Om utkastet ender opp som lov til slutt, innebærer det at Høyesterett velger å se bort fra den tidligere tolkningen av grunnloven.

Utkastet har fått fart på demokratenes ønske om å gjøre Roe mot Wade til lov.

– Kongressen må vedta lovgivning som kodifiserer Roe mot Wade som landets lov NÅ, skriver Bernie Sanders på Twitter.

AVSTEMNING: Senator Amy Klobuchar fra Minnesota sier republikanerne har hindret avstemning om at Roe mot Wade blir til lov.

Senator Amy Klobuchar mener også det haster:

– Jeg tror vi igjen må bringe Women's Health Protection Act opp til en avstemning som vil garantere at Roe mot Wade vil være landets lov, sier senatoren til CBS News tirsdag.

– Våre republikanske kolleger har, dessverre for amerikanske kvinner, hindret det fra å komme opp til avstemning. Men jeg tror vi umiddelbart må gjennomføre en avstemning igjen.

Kommer med sterk oppfordring

Michelle og Barack Obama oppfordrer nå samtlige som er for kvinners rett til selvbestemt abort om å bli med abortaktivistene som har slått alarm rundt dette spørsmålet i flere år.

– Stå med dem på de lokale demonstrasjonene. Verv dere som frivillige i kampanjer. Bli med dem i å oppfordre Kongressen til å lovfeste Roe, og stem sammen med dem på eller før 8. november, og i hvilken som helst annet valg, skriver paret.

Etter at tidligere president Donald Trump fikk godkjent tre høyesterettsdommere, har flertallet i domstolen skiftet til å være konservativt – noe som fører til frykt for at domstolen kan komme til å behandle en delstatslov og gjøre Roe mot Wade ugyldig, som igjen kan føre til abortforbud i store deler av USA.

REAGERER: Mindretallsleder for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell.

Tirsdag ettermiddag tvitret Mitch McConnell, som leder republikanerne i Senatet, sin reaksjon.

– Gårsdagens sjokkerende brudd var et angrep på uavhengigheten til Høyesterett. Alt tyder på at dette var nok en eskalering fra den radikale venstresidens pågående kampanje for å mobbe og skremme føderale dommere og bytte ut det føderale styresettet med mobbens styresett, skriver McConnell, som fokuserer mer på selve lekkasjen enn på innholdet i den.

– De skammelige uttalelsene fra president Biden, Pelosi og Schumer nekter å forsvare rettslig uavhengighet og rettsstaten, og spiller i stedet inn i dette giftige skuespillet. Ekte ledere burde betingelsesløst forsvare rettens uavhengighet, fortsetter McConnell.