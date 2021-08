KAOS: Dette bildet viser amerikanske soldater som prøver å holde kontroll på folkemengden ved en av portene inn til den militære delen av Kabuls flyplass.

Forsvaret: Feltsykehuset i Kabul kan være stengt om en uke

Forsvaret er forberedt på å pakke ned og stenge det norske feltsykehuset på Kabul-flyplassen innen fristen 31.august. Samtidig er Norge blant de landene som nå jobber intenst for å forlenge denne fristen.

– Vi kommer ikke til å stå igjen alene med feltsykehuset når våre allierte trekker seg ut av Kabul, sier Brynjar Stordal, presseoffiser ved FOH, Forsvarets operative hovedkvarter, til VG tirsdag ettermiddag.

– Men samtidig er sykehuset fullt i stand til å levere de medisinske tjenestene de er det for, så lenge det er praktisk mulig, legger han til.

Spesialsoldater

Om lag 20 soldater fra Forsvarets spesialstyrker er også på flyplassen i Kabul nå.

Ifølge Stordal er spesialsoldatene sendt til Afghanistans hovedflyplass for å bistå med evakuering av folk som skal transporteres gjennom den norske luftbroen, fra Kabul til Tbilisi i Georgia med militære transportfly, og videre til Oslo med innleide fly.

– De er ikke der for å drive spesialstyrkeoperasjoner, men for å støtte Utenriksdepartementet i det praktiske med operasjonen med å få folk ut av Kabul, presiserer han.

Transittsenter

Forsvaret og Utenriksdepartementet trekker nå på de store militære C-17 transportflyene som Norge er deleier i, sammen med andre NATO-land. De flyr raskere og har større kapasitet enn det norske C-130 Hercules-maskinen som ble sendt i retning Kabul i forrige uke.

– På bakken i Tbilisi har vi nå om lag 50 soldater fra Telemark Bataljon til å bistå med omlasting av passasjerer til sivile fly.

– De opererer et transitt-senter i Tbilisi, forklarer Stordal.

Tirsdag morgen landet et fly på Gardermoen, med 157 evakuerte fra Kabul via Tbilisi.

G7-krisemøte

Tirsdag ettermiddag skal topplederne i G7-landene USA; Storbritannia, Italia, Frankrike, Tyskland, Canada og Japan ha et digitalt toppmøte for å diskutere situasjonen på bakken i Afghanistan. En utsatt frist for evakueringene fra Kabul er et åpenbart tema på møtet.

G7-formannen, den britiske statsministeren Boris Johnson, har bedt NATO-sjef Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Antonio Guterres om å delta på dette hastemøtet.

Spørsmålet om utsatt frist for å fortsette evakueringen fra Kabul etter månedsskiftet, var også tema på NATOs utenriksministermøte sist fredag.

Ifølge diplomater som Reuters har snakket med, jobbes det også med å få til et felles syn mellom G7-landene på hvordan det nye Taliban-styret i Afghanistan skal håndteres av omverdenen.

Frankrike har varslet at de vil avslutte uttransport av sine borgere allerede torsdag, dersom fristen ikke kan forlenges.

Allerede sist fredag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun ikke kan garantere at alle som ønsker uttransport fra Kabul, kan få hjelp til å reise.