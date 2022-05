PAPPA: Jacinto Cazares viser frem bilde av datteren.

Pappaen til Jackie (9) var rett utenfor skolen: − Var klar for å storme inn

UVALDE (VG) Jacinto Cazares kunne ikke høre noe annet enn skuddene fra innsiden av skolen da datteren Jackie (9) ble drept.

– Hun var full av kjærlighet, hun var full av liv, sier Cazares til VG.

Texas-guvernør Greg Abbott er akkurat ferdig med en intens pressekonferanse der demokratenes guvernørkandidat Beto O’Rourke gikk ned til scenen og avbrøt – i protest mot republikanernes våpenpolitikk.

Rundt Cazares står flere journalister i auditoriet på den videregående skolen hvor det politiske dramaet utspilte seg.

Pappaen forteller om sin siste samtale med datteren.

– Hun var trist fordi det bare var to dager igjen av skolen og hun ikke kom til å se vennene på en god stund, sier han.

DREPT: Jacklyn Jaylen Cazares ble bare ni år gammel.

«Skyte en barneskole»

Tirsdag formiddag skjøt 18 år gamle Salvador Ramos sin egen bestemor i ansiktet før han kjørte av gårde, ifølge amerikanske myndigheter.

Han krasjet bilen ved barneskolen Robb Elementary.

«Jeg kommer til å skyte en barneskole», skrev han på Facebook rundt et kvarter før han ankom skolen, ifølge guvernør Abbott.

Ramos skjøt seg innover. Etter hvert skal han ha forskanset seg i et klasserom fylt av elever fra fjerdeklasse, sammen med læreren deres.

Ingen av dem slapp ut i live.

19 barn og to voksne er det totale antallet drepte i USAs nest verste skoleskyting noensinne – men likevel nummer 27 hittil i år.

Taktiske team kom seg til slutt kom seg inn i klasserommet.

Ramos – beskrevet som ensom, aggressiv og med en trøblete oppvekst – slapp heller ikke fra det i live.

ÅSTEDET: Robb Elementary School. Her ble 19 drept barn drept, trolig i all hovedsak fra samme klasse i samme klasserom.

– Kaos

Mens den meningsløse tragedien utspilte seg inne på skolen, sto pappa Jacinto Cazares utenfor.

Jackie var der inne. Kusinen hennes, Annabelle Guadalupe Rodriguez (10), var også der – og ble drept, ifølge KXAN.

Skuddene gjallet ut av bygningen

– Vi var fem-seks fedre som hørte skuddene. Vi var kanskje 50 meter unna. Men vi brydde oss ikke. Vi var klare til å storme inn. Vi ville vite hvor de små barna våre var, forteller han.

De ble holdt tilbake av politiet.

– Det var kaos, sier Cazares.

FØLELSESLADET: Jacinto Cazares i salen hvor guvernør Greg Abbott holdt pressekonferanse i går.

Kjøpte AR-15 lovlig

Mindre enn én kilometer unna startet gjerningsmannens ferd mot barneskolen, fra et gult hus i en døsig gate.

I går var gaten sperret av i begge ender, mens FBI gjorde åstedsundersøkelser.

En politimann ber oss trekke lenger unna. Naboene rett over veien ønsker ikke å la seg intervju. En mann stopper med en pickup like ved, plukker opp to tenåringer og kjører av gårde.

– Jeg vil få dem vekk fra det greiene her, sier han.

Ramos hadde kjøpt to halvautomatiske angrepsvåpen av typen AR-15, som gjentatte ganger har blitt brukt i amerikanske massakrer, to dager før de grufulle handlingene, ifølge ABC7, som viser til amerikanske myndighetskilder.

Det var seks dager etter at han fylte 18 år. Våpenkjøpet var helt lovlig etter Texas sine våpenlover.

Abbott bekreftet på pressekonferansen av drapsvåpenet var en AR-15.

HENTET: En mann kom og hentet to tenåringer rett ved huset hvor Salvador Ramos (18) skjøt bestemoren sin før han dro til Robb Elementary School.

Reagerer på aldersgrense

VG spør Cazares om han kom til guvernørens pressekonferanse med et budskap om USAs våpenlover.

– Helt ærlig, kun det med alderen for når du kan kjøpe våpen. Jeg er våpeneier selv, men det er bare trist det med alderen. Og så er det med bakgrunnssjekk (Texas krever ikke bakgrunnssjekk før våpenkjøp, red.anm.), svarer han.

Cazares gir beskjed om at han må gå.

Guvernør Abbott vil visstnok møte han, forklarer han.

GRANSKER: FBI ved huset til Salvador Ramos sin bestemor. Hun skal være til behandling ved et sykehus nå.

Våpenlandsmøte

På fredag møtes USAs mektigste våpenorganisasjon National Rifle Assocation (NRA).

Dit skal den samme guvernør Abbott som holdt pressekonferanse her i Uvalde i går – og tidligere president Trump.

Som alltid etter store, rystende skytehendelser med unge ofre, brygger det nå opp til en omfattende våpendebatt i USA. Men ingenting tyder så langt på at skillelinjene er i bevegelse.

Republikanerne mener psykisk helse og «ondskap» er problemet, at gjerningsmenn som Ramos alltid vil finne våpen, uavhengig av strenge eller liberale våpenlover.

Svaret deres er derfor at lovlydige borgere må ha tilgang på våpen, for å stoppe de onde med våpen.

Demokratene vil på sin side ha strengere våpenregulering.

O’Rourke: Ødelegger alt inne i kroppen

I november møter sittende guvernør Greg Abbott den samme mannen som i går avbrøt pressekonferansen hans i Uvalde: Demokraten Beto O’Rourke.

Han har tidligere mislyktes i sine forsøk på å bli senator for Texas og på å bli presidentkandidat i 2020-valget.

Det siste tilskrives blant annet et berømt utsagn under en debatt, som enkelte mener skadet hans sjanser: «Ja, for helvete, vi kommer til å ta deres AR-15'er».

Rett utenfor Abbotts pressekonferanse gjentar O’Rourke i praksis det samme budskapet.

– Ingen burde ha en AR-15. Det finnes ingen grunn til det, med mindre du er en soldat på slagmarken. Det er et krigsvåpen, laget for å ta menneskeliv. Det ødelegger alt inne i kroppen din så fort kulene treffer. Det er meningen at du skal blø til døde når du blir skutt. Du trenger det ikke til jakt, du trenger det ikke til selvforsvar, sier han på spørsmål fra VG.

Og avslutter:

– Så min posisjon er den samme: Ingen bør ha en AR-15.