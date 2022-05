1 / 3 SØRGER: Lokalbefolkningen samles til sorg utenfor shoppingsenteret i byen Buffalo, New York, der tenåringen Payton Gendron (18) begikk massedrap. BLOMSTERHAV: Oppfordring og støtteerklæringer på bakken utenfor The Tops Friendly Market i Buffalo. SØRGENDE: En kvinne legger igjen en blomst ved minnesmerket etter Buffalo-massakren i delstaten New York. forrige neste fullskjerm SØRGER: Lokalbefolkningen samles til sorg utenfor shoppingsenteret i byen Buffalo, New York, der tenåringen Payton Gendron (18) begikk massedrap.

Ekstremisme-skribent etter Buffalo-masseskytingen: − Et perverst system bak

18-åringen som drepte ti personer under Buffalo-masseskytingen, skal ha vært inspirert av Anders Behring Breivik. Norske eksperter etterlyser større fokus på smitteeffekt og forebygging.

Av Silje Kathrine Sviggum

– I høyreekstreme subkulturer på nettet får massedrapsmenn som Buffalo-skytteren helgenstatus, sier forsker Jakob Ravndal i et telefonintervju med VG.

Angrepet han uttaler seg om fant sted 14. mai på supermarkedet The Tops Friendly Market i en bydel i Buffalo dominert av afrikansk-amerikanske innbyggere. 11 av de 13 personene som ble skutt var svarte, ifølge amerikanske myndigheter. Ofrene var i alderen 20 til 86 år.

President Joe Biden gikk 17. mai ut og omtalte hendelsen som terrorisme, melder Reuters . Biden, som er i Buffalo sammen med førstedame Jill Biden for å vise sin støtte, kalte videre Hvit makt-ideologi for «gift» som ikke har noen plass i USA.

PRESIDENTPARET PÅ PLASS: President Joe Biden og førstedame Jill Biden på åstedet for Buffalo-terrorangrepet.

Ravndal er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-Rex) ved Universitetet i Oslo. Som forsker på høyreekstrem terrorisme og vold understreker han viktigheten av å sette masseskytingen i Buffalo inn i en sammenheng.

Han trekker en linje mellom 22. juli-angrepene i Norge i 2011 til Christchurch-angrepet mot to moskeer på New Zealand 15. mars 2019 og angrepene som fulgte i kjølvannet av sistnevnte.

– Frem til Christchurch har det vært få angrep som har vært åpenbart inspirert av Breivik. Den tydelige forskjellen etter Christchurch er at det kom en serie med angrep som åpenbart var inspirert av Brenton Harrison Tarrant, sier Ravndal.

ØNSKER TILTAK MOT EKSTREMISME: Jakob Ravndal, førsteamanuensis ved Politihøgskolen og forsker på Senter for ekstremismeforskning (C-Rex).

Han fremhever følgende som de mest sentrale:

Angrepet på Chabad of Poway-synagogen i San Diego (27. april 2019)

Angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum (10. august 2019)

El Paso-angrepet (3. august 2019)

Synagoge-angrepet i den tyske byen Halle (9. oktober 2019)

Buffalo-masseskytingen sist helg føyer seg inn i rekken av disse, mener forskeren.

«De ensomme ulvers fenomen» brukes om terrorhandlinger begått av menn som Gendron. Dette begrepet er imidlertid omdiskutert da kritikerne mener det underdriver betydningen av de sosiale online nettverkene som slike handlingspersoner tar del i.

I motsetning til terrorister tilknyttet organisasjoner av typen IRA og ETA – der gjerningspersoner har lik psykologisk profil som andre – er såkalte «enslige aktører» overrepresenterte for enkelte psykiske diagnose. Det gjelder blant annet autismespekteret, schizofreni og noen typer personlighetsforstyrrelser.

Varslet angrep

Amerikansk politi mener hatkriminalitet og høyreekstreme holdninger drev siktede Payton Gendron (18) til å utføre masseskytingen som drepte ti personer i byen Buffalo.

FBI mistenker at Graydon planla å angripe flere steder. Ifølge The Washington Post, som har gått gjennom 600 sider med meldinger, startet Graydon planleggingen i desember. Han skal ha pekt ut supermarkedet som angrepsmål i februar.

I en pressemelding opplyser distriktsadvokat John J. Flynn at fire personer ble skutt på utsiden av matbutikken, tre av dem med dødelig utfall. På innsiden skjøt 18-åringen mot en sikkerhetsvakt som ifølge myndighetene var en pensjonert tidligere politimann som døde av skadene. Inne i butikken skjøt Gendron åtte personer, hvorav seks omkom.

– Dette var ren ondskap, uttalte sheriff John C. Garcia i Erie County etter hendelsen.

GJERNINGSMANNEN: Payton Gendron (18) skjøt og drepte 10 mennesker under et supermarkedsangrep i byen Buffalo i delstaten New York. Ytterligere tre personer ble skadet.

Massedrapsmannen skal ha blitt påvirket av moskémassakren i Christchurch på New Zealand i 2019 og 22.-juli-angrepene i Norge i 2021. Bilder av våpenet hans viser referanser til tidligere masseskytinger i form av Anders Behring Breiviks navn og tallet 2083 – som også dukker opp i tittelen på Breiviks manifest.

I et 180-siders manifest som nå undersøkes er det ifølge amerikanske myndigheter henvisninger både til Christchurch-angrepet og Anders Behring Breiviks angrep på regjeringsbygget og AUFs sommerleir på Utøya.

Manifestet ble offentliggjort på nettet før skytingen. Det detaljbeskriver masseskytingen på forhånd og identifiserer 18 år gamle Payton Gendron som gjerningsmannen. Han skal ha planlagt angrepet i flere måneder, skriver The New York Times.

SAMLES ETTER SKYTINGEN: Folkemengden ser på mens politiet starter etterforskning etter Buffalo-masseskytingen 14. mai. ÅSTEDET: 13 personer ble skutt i og utenfor dette supermarkedet i byen Buffalo i USA. Ti av dem døde, tre overlevde. SIKRER ÅSTEDET: Politietterforskere i arbeid etter masseskytingen i Buffalo i delstaten New York.

– Anger ikke et alternativ

For mange av gjerningsmennene, slik Breivik selv har bekreftet i retten, er det ikke noe alternativ å åpne for anger, påpeker Ravndal. For hvordan skal man da leve med seg selv?

– Hva kan vi da gjøre for å forhindre slike angrep?

– Vi må øke bevisstheten om tegn til radikalisering. Og skape muligheter for trygg, anonym varsling. Det må finnes steder der familiemedlemmer og andre kan dele sine bekymringer.

Den mest effektive beskyttelsen ligger i nærmiljøet, påpeker Ravndal. Massedrapsmenn deler ikke sjelden angrepsintensjonen med sine nærmeste, gjerne uten at disse forstår alvoret.

– Ofte har familie, venner og andre fått varsel. Iblant har disse mennene sagt direkte at de planlegger å gjøre noe. Men vi skal være varsom med å få et anmeldersamfunn. I Storbritannia har de innført et lovverk der helsepersonell og lærere ved lov er pliktige å varsle om personer de opplever som radikalisert. Man risikerer et samfunn der å flagge upopulære meninger kan få alvorlige konsekvenser fordi du blir innkalt til samtaler med politiet. Det gjelder å finne balansegangen.

– Enkelt å konsumere

Christchurch-terroristen Brenton Harrison Tarrant har selv hevdet at han var inspirert av Breivik, men Ravndal tror ikke det er tilfeldig at det først var etter Christchurch-angrepet at det kom en serie med ekstremt dødelige angrep.

– Christchurch har en helt annen dynamikk enn 22. juli-angrepet. Tarrants manifest har et mye tydeligere budskap og er kortere og enklere å konsumere enn Breiviks. Det var tilpasset online-subkulturen med mye kodet språk og interne greier som Tarrant inkluderte i manifestet. Dette i kombinasjon med at han livestreamet angrepet, ga et gamingelement. Livestreamen så ut som en «first person shooting game», sier Ravndal – med referanse til en videospilltype der man ser verden ut fra øynene til figuren man kontrollerer.

VAKTHOLD: Amerikanske etterforskere utenfor huset der den 18-årige masseskyteren bodde før han drepte 10 personer på et supermarked i byen Buffalo.

Smitteeffekten ble derfor større enn Breiviks angrep, mener forskeren.

– Men i etterkant – fordi Breivik er den som har drept flest – har han inntatt en posisjon i online høyreekstrem subkultur der han blir fremstilt som å være på toppen av et absurd hierarki.

I det høyreekstremistiske subkultur-hierarkiet hylles massedrapsmenn som Breivik og Tarrant som helgener, forklarer Ravndal.

– Selv Manshaus som på mange måter hadde et mislykket angrep, har trådd inn i disse helgenrekkene.

Dette er Buffalo-terroristen

Erie County Sheriff John Garcia har uttalt at skytingen var rasistisk motivert.H

Hendelsen etterforskes både som «hatkriminalitet» og «rasistisk motivert voldelig ekstremisme».

18-årige Payton Gendron fra Conklin i delstaten New York ble lørdag siktet for forsettlig drap av distriktsadvokaten i Erie County. Conklin ligger om lag tre og en halv times kjøretur fra Buffalo.

Gendron erkjenner ikke straffskyld.

BODDE HER: FBI-etterforskere gjør undersøkelser utenfor hjemmet til massedrapsmannen Payton Gendron (18).

Flere faktorer gjør at han føyer seg inn i rekken av klassiske, unge massedrapsmenn fra Vesten:

Han var kledd i militærklær

Han skal ha kjøpt våpen i forkant

Han hintet til hendelsen på sosiale medier og det ekstremistiske onlineforumet 4Chan flere måneder før angrepet

Han livestreamet hendelsen

Manifestet hans på 180 sider snakker om «minkende hvit befolkning»

Siktede har truet tidligere

Delstatspoliti skal i juni 2021 ha oppsøkt Gendron etter bekymringsmeldinger etter at han leverte inn et skoleprosjekt om drap

Utestengt for livstid

Masseskyteren livestreamet handlingene sine på plattformen Twitch. Selskapet har ifølge CNN uttalt at det er «knust» over å høre om masseskytingen og at Payton Gendron for all fremtid er utestengt som bruker.

CNN har fått fatt i deler av livestreamopptakene som viser hvordan masseskyteren kjører inn på parkeringsplassen til supermarkedet. Twitch skal ha fjernet livestreamen i underkant av to minutter etter at skytingen startet.

Manifestet skal ha inkludert rasistiske og antisemittiske passasjer og et språk som eksperter mener må være kopi av New Zealand-skytteren Tarrants manifest.

MASSEDRAPSMANNENS HÅNDAVTRYKK: På trappen til Payton Gendrons barndomshjem i Conklin, New York, sees et avtrykk av hånden hans som barn.

– Inngår i en terrorstafett

Frilansjournalist og skribent Lasse Josephson har nettbasert høyreekstremisme som spesialfelt. Han advarer mot å avskrive Buffalo-masseskyteren som nok en ensom ulv, og etterlyser større bevissthet rundt sammenhengene.

– Buffalo-skytteren inngår i en terrorstafett. Mange vil si at den stafetten startet med Anders Behring Breivik: Man starter med en PR-pakke, poster den online og går til aksjon, sier Josephson.

– Med Christchurch-angrepet strømlinjet Tarrant hele prosessen. Han skrev et kortere, mer konsist manifest. Payton Gendron har plagiert den viktigste delen av dette manifestet; den som omtaler akselerasjonismen. Dette er en ny form for nynazisme som er ekstra rabiat og aggressiv.

I motsetning til hva klassiske nynazister forfekter, har ikke akselerasjonistene noe håp om å redde Vesten, forklarer ekstremisme-skribenten.

– De mener vi er nærmere undergangen enn frelsen. Derfor vil de fremskynde undergangen.

SKRIVER OM HØYREEKSTREMISME: – Da Breivik angrep, fantes ikke subkulturen på samme måte som nå. Dem han refererte til, som Fjordmann, ønsket ikke å ha noe med ham å gjøre. Alle tok fullstendig avstand fra ham, sier Lasse Josephsen.

Også Payton Gendron har nettpublikum som sitt hovedpublikum, forklarer Josephsen videre. I manifestet bruker han en internettsjargong der han «bevisst remikser» andres tekster.

– Det er et sammensurium av ting. Buffaloskyteren er et rent produkt av nettet. Han forholder seg til økofascisme – en blanding av miljøvern og nazisme – og akselerasjonisme.

Akselerasjonister har som mål å fremskynde en kollaps av samfunnet gjennom ekstremisme og aktivisme. Målet er radikale endringer. De høyreekstreme akselerasjonistene mener at hvite mennesker er under angrep og derfor må «forsvares» mot «fremmede raser».

PST har i sin nasjonale trusselvurdering fra 2021 omtalt akselerasjonismen som «særlig grunn til bekymring».

– Nå venter tilhengerne bare på at neste «saint» skal komme. Du trenger ikke klarsignal fra noen leder, du trenger bare en litt ustabil, sinna ung gutt eller mann der ute som handler. Så er vi tilbake til terroren, sier Josephsen.

Poeng å operere alene

Det finnes mange forsøk på å hevde seg i terrorstafetten, påpeker Josephsen, men de færreste potensielle terroristene lykkes. Myndighetenes utfordring er at gjerningspersonene ikke tilhører organisasjoner, men i stedet opererer alene.

– Ensom ulv-fenomenet forbindelse ofte med konseptet «lederløs resistanse». Du skal helst ikke utføre en handling på vegne av en organisasjon, men alene. Konseptet ble popularisert i den høyreekstreme bevegelsen av Vietnam-veteranen og Ku Klux Klan-ideologen Louis Beam, forklarer Josephsen.

Terrorpropagandaen distribueres via nettforum og meldingstjenesten Telegram, som er kjent for å ha mange nazikanaler, forteller Josephsen. Nettverket mellom disse Telegram-kanalene kalles for «Terrorgram». Deretter er det opp til enkeltpersoner å ta buskapen til seg og utføre en terrorhandling.

Etter Beiviks angrep har det vokst frem en ny høyreekstrem subkultur på nett som hyller denne typen angrep.

MINNES DE DREPTE: «Si navnene deres» står det på et ark som sammen med blomster er lagt ned til minne om de ti personene som ble skutt og drept under Buffalo-angrepet.

– Ting som skjer på nettet og har utspring fra nettet er ikke bare isolerte hendelser som man kan se på som oppstått fra intet. Det ligger et perverst system bak, advarer Josephsen.

– Er vi redde nok?

– Det er et vanskelig spørsmål. Ja, vi burde være redde, men sjansen for at du vil bli rammet i terrorangrep er liten. Samtidig vil noen bli drept i slike angrep. Vi bør bli skremt over antallet unge gutter som forsvinner inn i nettet i ensomhet. Det er nok av dem. Og det er nok av nazister. Det er langt flere enn vi burde være komfortable med, svarer Josephsen.

– Hvordan kan vi beskytte oss fra dem?

– Det er det som er så vanskelig på grunn av det lederløse resistansekonseptet. Du tar en, men det er likevel tusenvis av andre på frifot. Ikke alle begår terror, men det er alltid en galning der ute som er villig til å gå lenger enn andre.

