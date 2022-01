I AFGHANISTAN: Etter å ha landet i Kabul tok Terje Watterdal dette bildet utenfor flyplassen i oktober.

Samarbeider med Taliban i Kabul: − Det finnes ikke noe alternativ

I Talibans Afghanistan må norske Terje Watterdal finne løsninger i samarbeid med den ekstreme gruppen. – Ingen ønsker Taliban-styre, men nå er de her, og vi må ha dialog.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra den afghanske hovedstaden har landansvarlig i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, fulgt med på den opphetede diskusjonen rundt Talibans forhandlinger i Oslo, med økende frustrasjon.

– Noen av argumentene har vært forståelige. Andre faller på sin egen urimelighet. Noe har vært ren historieforfalskning. I alt en ganske infantil og håpløs debatt, sier Watterdal til VG på telefon fra Kabul.

Bakgrunn: Taliban kommer til Norge for å forhandle

Watterdal tenker særlig på utspillene fra Frp-leder Sylvi Listhaug, som har kritisert besøket, selv om hun selv satt i en regjering som inviterte Taliban hit.

– Norge har vært i dialog med Taliban i lang tid. Det er lite reflektert å reagere på at den dialogen fortsetter nå. Jeg har også hørt påstander som at Taliban «kastet Norge og Nato ut av Afghanistan». Det er jo beviselig feil. Vesten trakk seg ut etter en avtale med Taliban, sier Watterdal.

TALIBAN GRIPER INN: Et medlem av Taliban griper inn under en demonstrasjon holdt av afghanske kvinner utenfor en skole i Kabul den 30. september.

– Sult og nød

Watterdal sier man ikke må glemme at det ikke er snakk om at Taliban er på offisielt besøk i Norge, men at det foregår møter i Norge der Taliban deltar. En vesentlig forskjell, mener han.

– Man må ikke glemme at bakteppet er enorm nød i Afghanistan. Dersom man kan bidra til å redde titusener av afghanere fra å dø av sult, så er syv millioner til et privatfly en lav pris.

– Du dro tilbake til Kabul i fjor høst. Hvordan er det egentlig å jobbe i Talibans Afghanistan?

– Ingen ønsket et Taliban-styre, men nå er de her. Det finnes ingen alternativ, og da er dialog det eneste fornuftige. Vi har fått til et forholdsvis konstruktivt samarbeid. Men man må fortsette å stille krav til Taliban.

les også Afghansk kvinneaktivist: – Dette var definitivt en start

Radikale krefter

Watterdal er samtidig opptatt av at Vesten ikke kan ha urealistiske forventninger i dialogen med Taliban.

– Men kan ikke presse Taliban for langt, for da risikerer man at ledelsen mister støtte blant sine egne, slik at mange går over i enda mer ekstreme IS-K, eller at de mer radikale kreftene i Taliban vinner frem.

Watterdal mener Vesten bør holde på noen ufravikelig prinsipper i dialogen med Taliban:

– Man må fortsette å kreve utdanning som inkluderer jenter og kvinner. Og man må kreve at det dannes en mer inkluderende regjering, både med kvinner og etniske minoriteter representert, sier Watterdal.

– Men ingen i Kabul lengter etter at den forrige sivile regjeringen, som var skyld i omfattende korrupsjon, får del av makten, fortsetter han.

AKTIVIST: Jamila Afghani, tidligere viseminister i Sosial- og arbeidsdepartementet i Afghanistan, ble evakuert til Norge.

Måtte flykte – deltar i møter

Mahbouba Seraj, en av Afghanistans fremste kvinneaktivister, har mandag sagt til VG at samtalene «er en start».

Aktivisten Jamila Afghani, som selv måtte flykte fra Kabul da den ekstreme gruppen tok makten, deltar også under møtene.

– Etter maktovertagelsen i august har fredsprosessen stoppet opp, og livet til vanlige folk er blitt en lidelse. Det er ingen som kan krige mot Taliban, og folket ønsker fred og dialog, sier hun til VG.

Hun sier representantene for det afghanske sivilsamfunnet som deltar, er takknemlige til Norge for at de arrangerer konferansen. Hun beskriver det som at «isen er brutt og prosessen har begynt».

– Taliban er en liten gruppe mennesker, men de som nå lider er hele befolkningen i Afghanistan, som lever under veldig vanskelige forhold. For å hjelpe dem må man kommunisere med dem som har makten. Det finnes ingen enkelt og lettvint løsning, sier Afghani.

– Jeg tvilte meg frem til om jeg skulle delta, det var ikke noe enkelt valg. Men jeg føler at jeg hadde et ansvar for å være med her. I flere måneder har det vært ingen kommunikasjon. Vi må forsøke, fortsetter hun.

PS: Dette sier Taliban selv:

Møtene i Oslo har i seg selv vært «en prestasjon» for Taliban, sier de afghanske islamistenes utenriksminister Amir Khan Muttaqi.

– At Norge har gitt oss denne muligheten, er i seg selv en prestasjon for oss ettersom vi har fått dele scene med verden, sier han, ifølge NTB

– Etter disse møtene er vi sikre på å få støtte til Afghanistans humanitær-, helse- og utdanningssektor, sier Amir Khan Muttaqi til pressen tirsdag.