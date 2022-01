Mitch McConnell har tatt plass på t-banen under Senatet og Kongressen i Washington D.C. torsdag.

Mitch McConnell får sterk kritikk etter kommentar om afroamerikanere

– Afroamerikanske velgere stemmer i like stor grad som amerikanere, sa Republikanernes leder i Senatet. Nå grilles han for det han sier var en glipp.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Det var onsdag Mitch McConnell fikk spørsmål om hva han ville si til minoritetsvelgere som var bekymret for om de ikke ville kunne stemme i mellomvalgene i USA dersom Kongressen ikke klarte å få gjennom de nye valglovene Biden-administrasjonen forsøker å innføre.

– Bekymringen er malplassert. Om du gransker statistikken, ser du at afroamerikanske velgere stemmer i like stor grad som amerikanere, svarte han da.

McConnell er Republikanernes gruppeleder i Senatet.

Nå får han sterk kritikk for svaret:

– Dette er 2022, og å være amerikaner er ikke synonymt med å se ut som og tenke som deg. Afroamerikanere er amerikanske borgere som fortjener vår anerkjennelse, respekt og like rettigheter i lovens øyne, sier den demokratiske kongressrepresentanten Donald McEachin.

Selv forklarer en av McConnells talspersoner til CNN at senatoren hadde glemt av et ord: Han mente nemlig å si «andre amerikanere», ikke bare «amerikanere», sier de.

Også Donald Trumps niese Mary Trump – som har vært sterkt kritisk til onkelen – har reagert med et «fy faen»: Hun siterer den amerikanske forfatteren Toni Morrison, som i 1993 vant Nobelpisen i litteratur:

– I dette landet betyr «amerikansk» at man er hvit. Alle andre må legge til en bindestrek, heter det i sitatet.

Diskuterer om valglover

Debatten om McConnells angivelig smale definisjon av hvem som er amerikaner eller ikke, kommer som et ledd i en større debatt rundt valglovgivning i USA.

Onsdag var det som ventet ikke nok stemmer i Senatet som ønsket avstemming i Kongressen om en ny valgreform i landet.

Demokratene og velgerrettighetsgrupper mener den nye loven er nødvendig for å beskytte det amerikanske demokratiet.

De foreslo blant annet:

Å gjøre valgdagen til en nasjonal helligdag.

Sikre tilgang til forhåndsstemming og poststemming.

Å tillate justisdepartementet å gripe inn i delstater der det tidligere har vært innblanding i valgprosessen.

I tillegg har minst 19 amerikanske delstater i løpet av 2021 innført 34 nye lover som begrenser innbyggernes muligheter til å stemme ved valg. En lang rekke forskere og et flertall av landets befolkning mener demokratiet i USA er truet.

Kritisert tidligere

CNN trekker frem at onsdagens fadese ikke er første gang Mitch McConnell mottar tung skyts for kommentarer knyttet til rase og diskriminering.

I 2019 ble han spurt om hvor han stilte seg i spørsmålet om å betale erstatning for landets slaveritid.

– Vi har valgt en afroamerikansk president, svarte han da. Det mente flere virket som at han insinuerte at slaveritiden var gjort opp for ved at Barrack Obama ble valgt til president, skriver kanalen.

PÅ ULIKE SIDER: Demokraten Obama og republikaneren McConnell avbildet sammen under en lunsj i 2014.

Også i fjor fikk han kritikk for kommentarer knyttet til den omstridte filibuster-taktikken, som i forrige århundre i utstrakt grad ble brukt for å trenere borgerrettsbevegelsens kamp.