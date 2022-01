NEDERLAND: En restaurant holder åpent i Horst aan de maas.

Europa letter på tiltakene: − Smittetoppen kan være nådd

Munnbindpåbud fjernes, hjemmekontor skrotes og restaurantene kan åpne igjen. Slik er coronarestriksjonene i Europa nå.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mange – men ikke alle – land i Europa velger å gjenåpne til tross for rekordhøye smittetall. Tirsdag neste uke kommer det også lettelser i coronatiltakene i Norge.

– Alle kan forberede seg på ganske store lettelser. Men det er fortsatt sånn at vi ønsker at de som er syke og har symptomer skal isolere seg, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Fra tirsdag kommende uke blir det ingen coronarestriksjoner igjen å se i Danmark, og coronaviruset skal ikke lenger bli regnet som en samfunnskritisk sykdom.

– Den høye tilslutningen til vaksineringen viste seg å bli som vi trodde: Vårt supervåpen. Vi er gjennom den kritiske fasen. Vi sier farvel til restriksjoner og velkommen til det livet som vi kjente før corona, sier statsminister Mette Frederiksen.

Vaksinepass vil ikke lenger være nødvendig, og folk kan reise med kollektivtransport uten å bruke munnbind. De eneste tiltakene de ønsker å opprettholde, er test og karantene ved innreise til Danmark.

SLUTT FOR MUNNBIND: Pendlere ved Waterloo stasjon i London 27. januar 2022. Munnbind vil ikke lenger være påkrevd, og coronapass vil ikke lenger være obligatorisk for adgang til nattklubber og andre store arenaer.

Færre dødsfall

I Storbritannia fjerner de påbudet om bruk av munnbind og kravet om coronapass på arrangementer skrotes, skriver nyhetsbyrået TT. Britene skal nå behandle corona på samme måte som influensa.

– 97 prosent av Storbritannias befolkning anslås å ha en form for immunitet mot viruset, enten gjennom vaksinasjon, smitte eller begge deler, sier professor i infeksjonsepidemiologi, David Heymann, til TT.

Fra fredag 4. februar trenger ikke de med gyldig vaksinepass å teste seg ved inn- eller utreise fra Storbritannia. Karantenereglene for uvaksinerte lempes også.

ÅPNER DØRENE: Folk besøker fornøyelsesparken Efteling i Kaatsheuvel i Nederland, 26. januar 2022. Dyrehager og museer har lov til å åpne igjen etter at myndighetene lempet på restriksjonene.

Intensivinnleggelser og dødsfall har falt i Nederland, og onsdag kunne barer, restauranter og museer åpne igjen etter å ha vært stengt siden midten av desember, skriver The Guardian.

– En beslutning om å forlenge restriktive tiltak ville skadet helsen vår og samfunnet vårt, sier helseminister Ernst Kuipers.

Helseministeren i Frankrike, Olivier Véran, sier at toppen av coronabølgen bør nås i løpet av de neste dagene. Det er ikke lenger obligatorisk å jobbe hjemmefra i Frankrike.

Den finske regjeringen vil fra 1. februar også lette på noen av coronarestriksjonene, skriver NTB. Blant annet utvides restaurantenes åpningstider.

Sverige forlenger tiltakene

Et av de europeiske landene som opprettholder tiltakene, er Sverige. Onsdag kunngjorde den svenske regjeringen at de forlenger coronarestriksjonene i to uker til på grunn av svært høye smittetall.

– Vi har ekstremt stor smittespredning nå, sa sosialminister Lena Hallengren på en pressekonferanse.

Hallengren viste til at omikronvarianten medfører store konsekvenser for samfunnskritisk virksomhet og understreket betydningen av å bremse spredning ved å minske kontakt mellom folk.

Hvis situasjonen stabiliserer seg og flere tar vaksinen, kan de fleste restriksjonene bli opphevet 9. februar.

Går mot slutten

EUs helsekommissær, Stella Kyriakides, sier at smittetoppen kan være nådd i noen EU-land, men at viruset fortsatt utgjør en alvorlig trussel, spesielt for de mest sårbare i samfunnet og de uvaksinerte.

– Selv om toppen av smittebølgen kan være nådd nylig i noen medlemsland, er ikke pandemien over, sier hun i en pressemelding fra det europeiske smittevernbyrået ECDC torsdag.

I forrige uke ble det registrert 21 millioner nye smittetilfeller i verden, det høyeste uketallet i pandemien til nå.

NY FASE: Hans Kluge, direktøren for WHO i Europa, sier at når den nåværende omikronbølgen som preger Europa avtar, vil det i flere uker og måneder være en global immunitet i befolkningen.

Direktøren for WHO i Europa, Hans Kluge, sier til nyhetsbyrået AP at 60 prosent av europeere kan bli smittet med omikron innen mars, og at varianten har gjort at pandemien er i en ny fase, skriver France24.

– Det er sannsynlig at Europa går mot et slags sluttspill for pandemien, sier Kluge.

Han sier at når den nåværende omikronbølgen som preger Europa avtar, vil det i flere uker og måneder være en global immunitet i befolkningen, enten på grunn av vaksinen eller fordi folk har blitt immun etter å ha blitt coronasmittet.

– Vi forventer at det vil være en stille periode før corona kanskje kommer tilbake mot slutten av året, men det betyr ikke nødvendigvis at pandemien kommer tilbake.