TERROR PÅ NÆRT HOLD: VGs fotograf Thomas Andreassen tok dette bildet av World Trade Center i brann, 11. september 2011.

Jens Stoltenberg minnes 11. september 2001: Norske kampfly var klare til å skyte ned sivile fly

NATO-sjef Jens Stoltenberg forteller om hvordan terrorangrepet mot USA for 20 år siden har preget både han personlig, og forsvarsalliansen, hver eneste dag siden.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– 11. september 2001 var en smertefull dag, Den var preget av sjokk og vantro, minnes Stoltenberg.

Han var statsminister i Norge da flyene krasjet inn i World Trade Center i New York, og i forsvarshovedkvarteret Pentagon i Washington DC.

Når han skrur klokken nøyaktig 20 år tilbake, husker han godt han at han ledet et sentralstyremøte i Arbeiderpartiet denne ettermiddagen. Hans regjering hadde dagen før gått på et sviende nederlag i stortingsvalget.

– Vi satt i sentralstyret og skulle oppsummere valgnederlaget og diskutere veien videre. Mens jeg satt der, fikk jeg inn en lapp inn fra Jonas Gahr Støre, som da var min stabssjef på Statsministerens kontor. Det hadde styrtet et fly i New York. Men ut fra den lappen forsto jeg ikke alvoret. Jeg trodde det var et småfly, forteller Stoltenberg på telefon fra Brussel.

VIKTIG MELDING: Dette bildet fra Aps partikontor 11. september 2001 viser øyeblikket da daværende statsminister Jens Stoltenberg fikk nyheten om terroraksjonen mot New York, fra sin stabssjef og Washington, fra sin stabssjef Jonas Gahr Støre.

Dratt ut av møtet

Minutter senere kom Støre inn og dro statsministeren ut av møterommet:

– Jonas hentet meg ut og fikk meg foran en TV. Da skjønte jeg hvor dramatisk og skjellsettende denne dagen ville bli: To fly styrtet inn i tvillingtårnene, ett i Pentagon og ett i Pennsylvania. Nesten 3000 drepte. Dagen har brent seg inn i verdenshistorien og i hukommelsen hos alle oss som opplevde denne dagen, sier han.

De avbrøt møtet i Ap, og gikk raskt de få meterne over Youngstorget og opp til Statsministerens kontor, som da lå på toppen av Høyblokka i regjeringskvartalet.

F-16 i skarp beredskap

– Der ble vi oppdatert med etterretningsinformasjon. Det var høy frykt for flere terrorangrep, også mot mål i Europa. Vi måtte raskt iverksette betydelige sikringstiltak, forteller Stoltenberg.

Det var viktig å raskt sikre offentlige bygninger og andre utsatte terrormål.

Denne dagen måtte også Stoltenberg og regjeringen gi fullmakter som aldri tidligere hadde vært gitt i fredstid:

– Vi plasserte F-16 kampfly på Rygge flystasjon. De hadde i oppdrag å skyte ned sivile fly om nødvendig. De skulle beskytte Norge mot lignende angrep som hadde rammet USA. Vi sto i en både uhyggelig og uvirkelig situasjon, sier han.

Få timer senere ga Stoltenberg og regjeringen støtte til at NATO utløste artikkel 5 for aller første gang. Bestemmelsen er NATOs felles forsvarspakt som sier at et angrep mot en alliert skal behandles som et angrep mot hele alliansen.

– Få dager senere sendte vi norske spesialstyrker til Afghanistan. Den nåværende forsvarssjefen Eirik Kristoffersen var blant de første som reiste. Oppdraget hadde bred politisk støtte. Alle innså at vi måtte gjøre noe for å hindre at Afghanistan skulle forbli et arnested for internasjonal terror.

MARKERER 11. SEPTEMBER: Utenfor NATO-hovedkvarteret i Brussel. står en del av restene av World Trade Center i New York. Her holder Jens Stoltenberg en tale på minnemarkeringen i 2020, sammen med USAs tidligere NATO-ambassadør Kay Bailey Hutchison.

Minnesmerket

Ved hovedinngangen til NATOs hovedkvarter i Brussel, blir Jens Stoltenberg hver eneste dag påminnet om 11. september 2001, og hvordan det endret fokus for militæralliansen:

Der står en bit av Berlinmuren, som falt i november 1989. Ved siden av står en del av det forvridde metall-skjelettet etter World Trade Center i New York.

– 11. september-angrepet hadde et omfang verden aldri hadde sett tidligere. Det demonstrerte at ingen kunne være trygge noe sted. Terrorbekjempelse ble en viktig del av det NATO har drevet med de siste 20 årene, sier Stoltenberg.

– Få kunne forestille seg at NATO skulle ha styrker i Afghanistan i nesten 20 år. Det minner oss om at NATO alltid må være forberedt på det uforutsette. Uansett om trusselen kommer fra øst eller sør, eller fra andre retninger, er det viktig at Europa og Nord-Amerika står sammen. sier han.

Mindre innflytelse i Kabul

– I hvor stor grad er kampen mot terror satt tilbake etter at dere forlot Afghanistan, og Taliban er tilbake i Kabul?

– NATO vil fortsette kampen mot terror. Vårt militære nærvær i Irak er der for å forebygge terror. Vi samarbeider tett videre med våre partnere, og vil fortsatt bidra til at Afghanistan ikke blir et friområde for internasjonal terror.

– Hvor lett blir det når NATO ikke lenger har styrker på bakken?

– VI skal holde de nye makthaverne ansvarlig. Og vi vet noen av våre allierte har kapasiteter som gjør at kan slå til mot terror i Afghanistan, også uten å ha tusenvis av soldater på bakken i Afghanistan. Vi har mindre innflytelse over der som skjer på bakken i Afghanistan, men vi fortsetter arbeidet i mange land, sier Stoltenberg.

MINNESMERKE: USAs president Joe Biden studerte NATOs minnesmerke over angrepet 11. september 2011, da han møte NATO-toppene i Brussel i juni i år.

Deler mer

Stoltenberg viser også til NATO har forhindret ytterligere terrorangrep mot vesten med utgangspunkt i Afghanistan, de siste 20 årene.

– Store terrorangrep har likevel drept tusenvis av mennesker på NATOs territorium. Har NATO skaffet seg bedre verktøy i kampen mot terror?

– VI har utviklet nye og bedre etterretningsmetoder. VI deler mer etterretning, og vi er blitt bedre til å forstå terrororganisasjoners tenkemåte og væremåte. Men de forandrer seg hele tiden. Det er utvilsomt lettere å avsløre store orkestrerte angrep, en bruk av enkle midler som en bil inn i en folkemengde, eller angrep med kniver. Men terror kommer grunnleggende med samme formål: Vold, hat og intoleranse, sier Stoltenberg.