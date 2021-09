FIKK BESØK: Fem år gamle Muhammad Fakhri hadde bursdag dagen før han fikk besøk av Agus Widanarko som kalles «Super-isoman». Da savnet han faren som døde av korona. Superheltbesøket ga han litt glede igjen.

Gleder coronaisolerte barn som superhelt

Mange barn er isolerte nå som Indonesia kjemper mot toppen på sin andre coronabølge. Det fikk Agus Widanarko til å tenke som en superhelt.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

40-åringen som til vanlig jobber som ruskonsulent ville gjøre noe for barna han så at slet psykisk under isolasjon. Han gikk til innkjøp av supermanndrakter og dro på besøk, skriver Reuters.

– Jeg gjør dette fordi mange barn kjeder seg under den 14 dager lange isolasjonen. Mange trenger psykisk støtte og traumehåndtering, sier Widanarko til nyhetsbyrået.

Hans innsats for barna har gitt ham kallenavnet «Super-isoman», hvor «isoman» refererer til selvisolering i Indonesia.

PÅ VEI: Agus Widonarko har gjort seg klar til å besøke enda et isolert barn og å spre litt glede som Supermann.

Besøkt over 100 familier

Widonarko startet med besøkene da Indonesia gikk inn i sin andre bølge med coronaviruset i juni. De første ukene besøkte han rundt seks familier hver dag, kledd i ulike supermennkostymer som Superman og Batman, skriver nettstedet.

Widonarko anslår han har besøkt over 100 familier. Med mindre å gjøre på sin vanlige jobb på grunn av pandemien fortsetter han nå å besøke og glede barn i sitt eget nabolag.

OPPSØKENDE: Agus Widanarko bærer et skilt for å komme i kontakt med barn som kan trenge litt glede i coronapandemien.

– Veldig glad

Nylig besøkte Widanarko fem år gamle Muhammad Fakhri som var isolert med familien og som har mistet faren sin til corona.

– Selvfølgelig er jeg veldig glad for at han får litt underholdning. Det var hans bursdag i går, og han var veldig lei seg for at faren hans ikke var med ham, sa femåringens mor, Nur Hidayah Brotowati til Reuters.

Indonesia har stått ovenfor en av de verste smitteutbruddene av corona i Asia, med over fire millioner smittede totalt, ifølge VGs oversikt.

Se oversikt over smitten i Indonesia her:

TIL GLEDE: Widanarkos superhelt-garderobe har gledet mange barn, men også han selv.

Dobbel glede

I en rapport anslår UNICEF at 80 millioner barn og ungdom i Indonesia står overfor utbredt sekundær innvirkning på læring, helse, ernæring og økonomisk sikkerhet på grunn av pandemien, skriver nyhetsbyrået.

Fajri Kirana Anggarani, foreleser i psykologi ved Sebelas Maret University, sa til Reuters at besøkene Widanarko gjør kan hjelpe barna med å få en meningsfull stimulans under pandemien for å støtte utvikling av fantasi og sosiale relasjoner.

Widanarko mener det hjelper han også.

– Jeg får en psykisk belønning av disse besøkene. Når barna blir glade blir jeg både glad og rørt, sier han til nyhetsbyrået.