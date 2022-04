STOPP: Det russiske ekteparet Natalia (39) og Denis (40) i øyeblikket da de forsøker å krysse inn i USA. Piggtråden markerer selve grensen. Betjenten blar i passene deres, slipper dem ikke inn og ber dem vente.

Russisk fortvilelse på USAs grense: − Et land av mordere

TIJUANA (VG) På den amerikanske grensen slipper ukrainere med sine blå pass inn. Russere på flukt fra Putins regime med røde pass stoppes.

Natalia (39) og Denis (40) går rolig frem mot den amerikanske betjenten på USAs grense til Mexico.

De er på flukt fra et russisk regime de ikke turte å bli værende i lenger. Dette er den tredje grenseovergangen de fånyttes kommer til å prøve i dag.

Ekteparet rekker frem to røde, russiske pass.

– Gjør meg en tjeneste og gå bort dit. Jeg skal ringe sjefen min, sier grensebetjenten.

Mens de står og venter loses familie etter familie med blå, ukrainske pass gjennom den samme grenseovergangen.

FORTVILET: Etter å ha flydd i 46 timer fra hjembyen Omsk, via Moskva, til Dubai, Barcelona, Mexico City og til slutt Tijuana, kom Natalia og Denis frem til den amerikanske grensen. FLUKT: Som opposisjonell forlot Natalia og ektemannen Denis Russland sist helg. For å få tilgang til internasjonale nyheter måtte de bruke VPN-tjenester, men linker sendt fra USA var fortsatt vanskelig å få opp.

Skuespiller og brannmann

Natalia forteller ekteparets historie til VG – med de to røde passene i hendene og en russisk venninne bosatt i USA som tolk over høyttaler på telefon.

– Da krigen startet gikk jeg offentlig ut med mine meninger. Jeg fikk trusler fra kolleger og andre på sosiale medier, fra folk som støtter Putins regime. Vi er redde for livene våre, forteller Natalia.

Mens hun er utdannet skuespiller, som jobbet med jordbruk, var mannen brannmann i den sibirske byen Omsk i Russland. De vil bruke fornavn av hensyn til egen sikkerhet.

– Sjefen hans og kolleger begynte å presse og true ham med angivelse, slik at han skulle havne i fengsel. De sa at de så frem til å fysisk skade ham, forteller Natalia.

Med informasjon fra venner i USA og Canada har de forsøkt å fortelle folk rundt seg hva som skjer i Ukraina.

– De vil ikke akseptere sannheten. De er zombier, sier Natalia.

VENTING: Natalia og Denis står foran et metallgjerde, noen meter fra grensen. På baksiden av gjerdet venter ukrainere som er de neste i køen til å bli prosessert – godt hjulpet av amerikanske frivillige som fasiliterer kontakten mellom dem og amerikansk grensekontroll.

– Et land av mordere

Hun sier de har «mistet alt sammen», men hun snakker ikke om sanksjoner eller penger.

– Den største forandringen var retten til å stemme, retten til å ytre seg. Det er derfor jeg er her. Det er veldig vanskelig å leve i et land hvor 90 prosent støtter Putin. Det er ikke bare press og trusler fra offentlige myndigheter, men også fra vanlige folk, sier Natalia.

På lørdag satt de på et fly ut av Moskva. Første stopp: Dubai.

– Hva slags land er det dere har forlatt?

– Et land av mordere som ikke bryr seg om sine søsken. Ukrainere er våre brødre og søstre. Det er et jernteppe nå. Jeg kunne ikke engang booke flybilletter hit til Mexico, sier Natalia, noe venninnen i USA måtte gjøre for dem.

På flyplassen i Moskva sa de at de skulle til Mexico som turister, til familie sa de at de skulle til Canada for å jobbe.

– Vi visste ikke hva vi kunne forvente, selv fra familie, sier Natalia.

Grensevaktene på vei ut av Moskva hadde bare ett spørsmål: «Hvor er returbillettene deres?»

ADVOKAT: Tatyana A. Edwards-Behar er en erfaren og svært ettertraktet utlendingsadvokat for russiskspråklige asylsøkere. Hun driver også sin egen TikTok-kanal og Telegram-kanal hvor hun får ut nyheter og råd om reiseveier til USA. Siste anbefaling til ukrainere er å dra gjennom Canada, istedet for Mexico.

35-dobling av russere til USA

Natalia og Denis er blant det som antas å være flere hundre tusen russere som nå har forlatt hjemlandet.

– Dette er helt uten sammenligning med noe jeg kan huske i all min levetid, sier utlendingsadvokaten Tatyana A. Edwards-Behar.

Hun er basert i San Diego, rett på den andre siden av Tijuana i Mexico, og har siden 1999 representert migranter og asylsøkere som har krysset over – spesielt russisktalende.

Men det som nå er en stor russisk eksodus etter invasjonen, begynte tidligere.

– Jeg har merket av det øyeblikket i hodet mitt. Det var da Aleksej Navalnyj ble forgiftet i august 2020. Folk tok det som et tegn på at det ikke gikk bra i landet. Det var det store skiftet, sier advokaten.

Ifølge tall fra amerikanske grensemyndigheter søkte over 8600 russere asyl i USA fra august 2021 til januar 2022 – en 35-dobling sammenlignet med samme tidsperiode året i forveien.

– Myndighetene startet førkrigssensuren i oktober og november i fjor. Russiske kjendiser og velkjente mennesker begynte å dra, sier Edwards-Behar.

ENSLIGE: Fire enslige ukrainere som akkurat har blitt slippet inn over den amerikanske grensen.

Valgte barnløshet

Fra Dubai gikk reisen videre til Barcelona for Natalia og Denis, før de fløy over til Mexico og kom til Tijuana.

– Når skjønte du at du måtte dra?

Natalia begynner først å gråte av spørsmålet.

– Vi hadde en nabo som ble med i en demonstrasjon. Den neste morgenen ble han arrestert og satt fengslet i fem dager. Han ble banket opp veldig ille. De fortalte ham at om du gjør dette en gang til så tror vi ikke at du slipper ut, svarer hun etter å ha summet seg.

Ekteparet er barnløst. Venninnen, som tolker over telefon, forteller at Natalia ikke ønsket å ha barn i et land hvor man må leve under trusler og med en så usikker fremtid – noe Natalia bekrefter overfor VG.

TELTLEIR: Denne leiren ble satt opp som nest siste stopp før grensen for ukrainere som skal over til USA. Etter å ha blitt transportert hit fra overnattingssentre venter de på sitt nummer på en liste, hvor de så har blitt flyttet til siste stopp: grenseovergangen.

– Et utendørsfengsel

Ni av ti russere som søker asyl i USA velger ruten via Tijuana.

– Bloggere og influensere oppdaget denne ruten og viste det frem på YouTube og TikTok, forklarer Edwards-Behar.

Med lett tilgjengelige turistvisum slipper russere inn i Mexico, mens ukrainere kan reise inn visumfritt.

Edwards-Behar har i sine 23 år som utlendingsadvokat ikke hatt større pågang enn nå. Fem til ti russere henvender seg ukentlig, men nå også flere titalls ukrainere, som hun nå prioriterer.

De russiske klientene er kjendiser, politikere og vanlige familier.

– De sier at de ikke kan oppdra sine barn der. Det er et utendørsfengsel og at Putin har slynget landet tilbake 20–30 år. Det vil ta for evig å gjenoppbygge landet og bringe det tilbake til det det var før krigen, sier advokaten.

Da hun er ferdig med VG har hun fire konsultasjoner igjen for kvelden: Klokken 21.00, 22.00, 23.00 og den siste ved midnatt.

MOTTAKSSENTER: En sportshall i Tijuana har blitt et senter hvor ukrainere, og noen russere, får overnatte mens de venter på en mulighet til å reise inn i USA. Kapasiteten på rundt 600 er sprengt.

Covid-regelen

USA håndhever fortsatt den bredt anlagte covid-restriksjonen Title 42, som i praksis blokkerer adgang til USA for personer som vil søke asyl.

Regelen ble innført av Trump, videreført av Biden, har i størst grad rammet migranter og flyktninger fra Mellom-Amerika og har fått økenavnet «Bli i Mexico» – men skal oppheves 23. mai.

Det er denne regelen ukrainere nå er unntatt fra på humanitært grunnlag som flyktninger fra en krigssone.

Og det er denne regelen russere Natalia og Denis møter – og blir bedt om å vente på grunnlag av når de forsøker å krysse til fots.

VG var også til stede da to kvinner med små barn, trolig fra Mellom-Amerika også ble avvist og bedt om å vente.

Den eneste harde valutaen blant asylsøkere på den amerikanske grensen, er nå de blå, ukrainske passene.

PASS: Et ukrainsk pass i hendene på en flyktning som snart skal inn i USA.

– Ikke diskriminering

– På den første grenseovergangen sa de «dere er russiske, dere får ikke krysse». På en andre sa de at de ikke kunne ta imot oss og ba oss dra til Tijuana. Her gikk vi opp, de så på passene og sa «vent», sier Natalia om de tre forsøkene de har gjort på å komme seg over til USA denne dagen.

Men VG har også vært i kontakt med et russisk-amerikansk ektepar som hentet sin russiske sønn med familie i Mexico.

Med bil var de i stand til å komme forbi «den gule linjen» inn på amerikansk jord ved grenseovergangen – de fikk dermed hevde asyl uten å bli sendt tilbake til Mexico.

Edwards-Behar mener ikke at det foregår noen diskriminering av russere, som altså får samme behandling som andre asylsøkere under Title 42-regelen.

Vice har også omtalt hvordan USA har gjort unntak fra Title 42 for russere.

– Russere med med familiemedlemmer i USA kan også få komme inn på humanitært grunnlag, sier hun.

– Hva med russere uten familie?

– De må få søke asyl og bevise en velbegrunnet frykt for eget liv, svarer advokaten.

HJELP: En frivillig i Tijuana tar imot det russiske ekteparet. Denis ønsket ikke å snakke med VG. Natalia sa han var for opprørt.

Tatt hånd om av frivillige

VG møtte Natalia og Denis tirsdag denne uken, som var fire dager etter flukten fra Russland.

Noen hundre meter unna grensen har amerikanske frivillige med ukrainsk og russisk bakgrunn satt opp en teltleir for de som venter å krysse.

Etter å ha ventet ved grensen en god stund, ble Natalia og Denis tatt med dit.

Onsdag forteller deres russiske venninne i USA at de har blitt innlosjert i en sportshall som de samme amerikanske frivillige driver.

Teltleiren ved grensen ble onsdag avviklet fordi amerikanske myndigheter nå har åpnet en egen grenseovergang spesielt for ukrainere, samt bemannet opp.

Målet er å kunne prosessere langt flere hver dag og unngå at flere tusen ukrainere hoper seg opp i Ukraina.

– Dette er ikke bærekraftig. Røde Kors eller andre ordentlige hjelpeorganisasjoner må inn her. Vi har brukt opp våre ressurser, sier en av de frivillige til VG.