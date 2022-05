1.MAI I KARLSKOGA: Peter Hultqvist, den svenske forsvarsministeren, gikk fremst i demonstrasjonstoget der Sverige har sin tyngste forsvarsindustri. Foran bar man ett svensk og ett ukrainsk flagg.

Presset mot Sverige: − Uakseptabelt, sier forsvarsministeren

KARLSKOGA (VG) Russland forsøker på ulike vis å presse Sverige, foran beslutningen om en mulig Nato-søknad. Det forteller Sveriges forsvarsminister Peter Hultquist til VG. Lørdag fløy et russisk militærfly inn i svensk territorium.

– Det er fullstendig uakseptabelt at de krenker svensk territorium. Men det er ikke første gangen, sier forsvarsministeren. Han varsler en diplomatisk markering mot Russland fra den svenske regjeringen.

Men var det et uhell, eller en bevisst handling?

Peter Hultqvist har fått oppdraget med å holde 1.mai-tale i Karlskoga, byen som ble sentral i Alfred Nobels oppbygging av svensk militærindustri, og kjent for forsvars-virksomheter som Bofors og Saab.

Et par tusen mennesker jobber direkte og indirekte i forsvarsindustrien her, i byen som ligger midt mellom Oslo og Stockholm.

– Om det var et uhell å krenke svensk luftrom, så var det i alle fall helt uprofesjonelt . Men vi kan ikke utelukke at det ikke var et uhell, sier forsvarsministeren til VG.

Lar seg ikke styre

– Hvordan merker Sverge presset fra Russland mot Nato-beslutningen?

– De har snakket om militærtekniske mottiltak, og har på ulike vis forsøkt å markere seg. Men å tro at det skulle ha betydning for hvordan vi bestemmer i Sverige - det kan det ikke ha. Vi kommer overhodet ikke til å la oss styre av hva Russland mener. Men vi analyserer hva de gjør og trekker våre egne konklusjoner, sier Hultqvist.

1.mai-toget i Karlskoga preges av at Sverige er på vei inn i valgkamp. Budskapet på parolene er lokale temaer. Karlskoga har vært borgerlig styrt i snart fire år.

Det er ingen «ja til Nato» eller «Nei til Nato»-paroler.

Men fremst i toget bærer man to nasjoners flagg i år: Ett svensk flagg. Og Ukrainas flagg.

Ida Edström, Socialdemokraternas toppkandidat til ordførervervet, sier til VG at Nato-debatten i liten grad preger det politiske ordskiftet i Karlskoga.

– Jeg har ikke bestemt meg, sier hun.

Russlands feil

Men når forsvarsministeren starter dagens tale i Karlskoga, hopper han rett inn den brennhete situasjonen etter Russlands overfall å Ukraina:

– Dette er i alle deler Russlands feil. Det er deres ansvar, mer enn 100 prosent. Ukraina ville aldri noe annet enn å leve i fred og frihet, sier han. Noen hundre mennesker nikker og klapper.

– Bak dette ligger Russlands ambisjon over å utøve innflytelse over svenske, norske, finske, danske og baltiske beslutninger over vår fremtid, og hvilke sikkerhetspolitiske valg vi gjør, legger Hultqvist til.

SKRIVER AUTOGRAFER: Den svenske forsvarsministeren har kjendis-status i Karlskoga på 1.mai.

54 prosent Nato-ja

Nå skal Sverige straks gjøre sitt valg, og et flertall i folket - 54 prosent i en fersk måling denne uken - svarer at det må sendes en søknad om medlemskap i Nato. Det er tre prosentpoeng flere enn en uke tidligere. 24 prosent sier nei.

I regjeringspartiet Socialdemokraterna vokser støtten sakte, selv om to tidligere statsministere - Göran Persson og Stefan Löfven - har uttrykt offentlig skepsis i Nato-spørsmålet.

Men på 1.mai sier Löfven at han partiledelsen uansett vil lande på en riktig beslutning:

– Jeg har ikke tilgang til samme informasjon som regjeringen, så jeg har full tillit til at partiledelsen gjør det som er riktig valg for Sverige, sier han ifølge Expressen.

Den borgerlige siden i Sverige sier ja. Socialdemokraterna’s interne prosess vil derfor avgjøre. Tre digitale medlemsmøter i neste uker - og så en endelig beslutning i partiledelsen, varslet til senest 24.mai. Eller tidligere.

Kanskje før Finlands president Saui Niinistö kommer på statsbesøk til Stockholm 17.mai, kan vi få det endelige svaret.

Historisk

– Mai måned kan bli historisk, sier Peter Hultqvist.

– Vi må snart ta en beslutning.

– Men hva mener den svenske forsvarsministeren?

– Jeg sitter i regjeringen og i Socialdemokraternas partiledelse, og nå har vi parallelle prosesser. Jeg er en del av beslutningen og vil si tydelig hvordan jeg ser det, når vi er ferdig med den interne sikkerhetspolitiske dialogen, sier han.

METALL-TILLITSVALGTE: Lena Dalsberg støtter en svensk Nato-søknad, mens Staffan Kallström ikke ønsker å dele sitt syn.

Påvirkes av Finland

Om regjeringen vil høre på Lena Dalsberg, leder for industriarbeiderne i fagforeningen IF Metall i Østra Värmland, så blir det ja til en Nato-søknad:

– Og det mener jeg, fordi Russland har gjort det de har gjort i Ukraina. Jeg har alltid forsvart Sveriges nøytralitet. Men Russland har nå endret på dette - selv om jeg også har tvil fordi de kan bety å sende svenske soldater til utlandet på Nato-oppdrag. Men vi må kunne forsvare oss om det kommer et angrep, sier hun til VG.

– Hvor stor påvirkning har det om Finland søker seg til Nato?

– Det vil bety svært mye for folk, slår hun fast.

Risiko

Den svenske forsvarsministeren ønsker ikke å uttale seg om mulige garantier fra Nato-land, for perioden mellom en mulig Nato-søknad og et innvilget medlemskap når alle Nato-landene har godkjent en medlemsavtale.

Men han erkjenner svensk sikkerhet i denne perioden er noe som opptar den svenske regjeringen:

– Det er denne perioden, mellom at man søker og at man blir medlem. som analyseres som den mest risikofylte perioden. Det er noe vi har med i våre diskusjoner og beregninger, sier Peter Hultqvist.