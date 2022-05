1 / 2 DØDE OVERALT: 36 år gamle Irina kom ut av Mariupol sammen med sin datter mandag. – Det er døde overalt i byen, forteller hun til VG. forrige neste fullskjerm DØDE OVERALT: 36 år gamle Irina kom ut av Mariupol sammen med sin datter mandag. – Det er døde overalt i byen, forteller hun til VG.

Forteller om marerittet i Mariupol: − De sultet i hjel

ZAPORIZJZA (VG) – Nesten alle steder det er gress, står det nå trekors. 36 år gamle Irina har nettopp ankommet den ukrainske byen Zaporizjza etter en 15 dagers flukt fra den beleirede byen Mariupol.

Mandag ankom flyktninger i lange bilkolonner. I en av dem er Irina sammen med sin ti år gamle datter. Beretningene hennes er fulle av grusomme detaljer om livet i den beleirede byen.

– Det er så hjerteskjærende. Det er så mange døde, vi begravde dem på de grønne flekkene utenfor boligblokken vår og satte opp små trekors. Det samme har skjedd over hele byen, sier Irina til VG mens de blir registrert av ukrainsk politi.

Hun forteller at de bodde i en ti etasjers høy blokk i sentrum av Mariupol. Fra 5. mars flyttet de til foreldrene hennes som bodde i andre etasje på grunn av alle bombeangrepene. Ikke lenge etter var det verken trygt eller mulig å oppholde seg over bakken.

– Da flyktet vi ned i kjelleren under blokken vår. Bombingen var konstant. Russerne traff vår blokk og to av naboene døde i det angrepet. Vi måtte gravlegge dem i bakgården vår, sier hun.

FRA HELVETE: Flyktningene som kom til byen Zaporizjza i dag kommer i hovedsak fra Mariupol eller områdene rundt den beleirede byen.

Mange sultet

Tall fra ukrainske myndigheter anslår at det er rundt 100.000 sivile igjen i Mariupol, men dette er usikre tall. Det som er sikkert, er at de som har vært i byen de siste to månedene, har opplevd krig på sitt aller verste.

– Vi var heldige fordi vi hadde en del mat stående på balkongen vår. Det var kaldt, så maten holdt seg godt og vi kunne dermed få noe å spise hver dag. Men mange andre sultet. Vi som var igjen fordelte arbeidsoppgaver mellom oss. Noen skaffet ved til bål og matlaging, andre hentet vann og noen laget maten, sier hun.

Noe av det aller farligste var å skaffe vann. Da måtte de legge ut på en fem kilometer lang gåtur, i en by hvor bombene regnet. De gikk i grupper på tre for å hente vann, for ikke å være alene. Og de byttet på å hente, fordi faren for å bli skutt var så høy, forteller de.

I SIKKERHET: Kolonner med biler kom til byen Zaporizjza. De fleste har kjørt i mange dager for å komme seg i sikkerhet.

En prøvelse

– Å lage mat var en prøvelse. En person fyrte opp bålet utenfor inngangen og løp så inn i kjelleren igjen. Så løp nestemann ut og satte vann på bålet, for så å løpe inn igjen. Og sånn fortsatte vi helt til vannet kokte eller maten var klar, forteller Irina.

Hvor mange som er døde, har ingen tall på. Men fortellingen hennes vitner om at det er mange:

– Gamle mennesker som ikke kunne hente vann, finne mat eller som gikk tom for medisiner, ligger døde i leilighetene sine. De sultet ihjel. Ingen har gravlagt dem eller flyttet dem. Det er så trist å tenke på at folk dør fordi de ikke har vann og mat.

Slik ser et av byens boligblokkområder ut fra luften 29. april:

ØDELEGGELSER: Satellittbilde av Mariupol viser store ødeleggelser på bygninger og leiligheter i byen.

15 dagers flukt

I dag kom hun og datteren endelig i sikkerhet. Reisen hit tok 15 dager.

– Vi kjørte ut av Mariupol 17. april, og hele tiden var det veisperringer og kamper. Vi måtte kjøre lange omveier, overnatte i landsbyer underveis og vente på at det ble tryggere. Vanligvis tar kjøreturen hit fire timer, sier hun.

Selv om Irina og datteren endelig er ute av den beleirede byen, er besteforeldrene hennes fortsatt igjen:

– De har en stor hage og dyrker grønnsaker der. De ville ikke reise ut fordi de vil dyrke mat og gi den til folk som er igjen og som må ha mat, sier hun.