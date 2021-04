I RETUR: Trump-kampanjen har måttet tilbakebetale over en milliard kroner til givere som ble lurt til gjentatte betalinger. Foto: MANDEL NGAN / AFP

New York Times: Velgere mener de ble lurt til å donere til Trump-kampanjen

En undersøkelse gjort av New York Times viser hvordan Trump-kampanjen fikk flere givere til å gi gjentatte pengedonasjoner til kampanjen. Til sammen har kampanjen måttet tilbakebetale over en milliard donor-kroner.

I en lang sak fra den amerikanske storavisen New York Times kommer det frem at flere mener de ble lurt til å gi store pengegaver til presidentkampanjene til tidligere president Donald Trump.

Ifølge avisen har flere personer som valgte å donere penger til kampanjen, ikke fått med seg at de sa ja til å gi gjentagende donasjoner. Informasjonen om at donasjonsbeløpet man valgte å gi kom til å bli trukket én gang i uken og ikke bare én enkelt gang, skal ha vært godt skjult for giverne.

Ble trukket penger uten å være klar over det

Avisen skriver blant annet om kreftpasienten Stacy Blatt (63) som hadde hørt på den konservative politiske kommentatoren Rush Limbaughs advarsler om hvor sårt Trump-kampanjen trengte penger. Blatt, som ifølge avisen, lever på mindre enn 1000 dollar per måned, valgte å donere så mye lommeboken tålte – 500 dollar.

FOLKEHAV: Donald Trump samlet tusenvis av tilskuere til folkemøter under presidentkampanjen 2020. Her fra Gastonia Municipal Airport i Gastonia, North Carolina. Foto: Melissa Sue Gerrits / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Statlige register viser at dette var hans aller første politiske donasjon noensinne – men den ble ikke han siste, på grunn av måten Trump-kampanjen hadde satt opp skjemaet for donasjoner. For den neste dagen ble nye 500 dollar trukket fra kontoen til Blatt. Det samme skjedde så ukentlig, helt uten at 63-åringen var klar over det, og helt frem til bankkontoen hans var tømt og ble fryst.

Til slutt oppdaget han, ved hjelp av broren, at Trump-kampanjen hadde trukket 3000 dollar fra kontoen hans i løpet av under 30 dager.

Avisen har tilbudt Gary Coby, digital direktør for innsamlingskampanjen et intervju i forbindelse med saken, men han har takket nei.

Måtte tilbakebetale over en milliard

Til sammen måtte Trump-kampanjen tilbakebetale 10,7 prosent av alle innsamlede midler gjennom donor-plattformen WinRed. Det tilsvarer i skrivende stund over en milliard norske kroner (122 millioner dollar).

Til sammenligning måtte Biden-kampanjen tilbakebetale 2,2 prosent av bidragene de fikk gjennom plattformen ActBlue, tilsvarende nesten 180 millioner kroner (21 millioner dollar).

New York Times har snakket med flere bankrepresentanter som hevder tilbakebetalingene fra Trump-kampanjen til tider utgjorde mellom en og tre prosent av alle svindelkrav bankene behandlet.

Ble vanskeligere å oppdage når valget nærmet seg

Avisen skriver at kampanjegivere måtte «vasse» gjennom en ansvarserklæring med liten skrift og manuelt trykke bort at de samtykket til at beløpet ble trukket gjentagende ganger.

Da valget nærmet seg, gjorde Trump-kampanjen ansvarserklæringen enda mindre synlig, ifølge undersøkelse gjort av New York Times. På dette tidspunktet ble det introdusert et andre forhåndsvalg i ansvarserklæringen som doblet donasjonsbeløpet man hadde skrevet inn.