PRESIDENT: Donald Trump. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Etterforsker mulige bestikkelser mot benådning fra Trump

Påtalemyndigheten i USA etterforsker det som kan være et forsøk på å kjøpe en benådning fra president Donald Trump.

For mindre enn 10 minutter siden

Det kommer frem av rettsdokumenter fra dommeren Beryl A. Howell fra 28. august i år. Rettsdokumentene ble offentliggjort tirsdag.

Dokumentene er på i alt 18 sider, der mye er sensurert for offentligheten. Det fremkommer heller ikke navn på mulig involverte.

Likevel tyder dokumentene på at minst tre personer på en eller annen måte er involvert. Det er blant annet innhentet e-poster mellom disse tre personene eller personer i tilknytning til dem.

Ifølge CNN fremstår det ikke som om noen er siktet i saken ennå.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters dreier det seg om overføringer av penger til Det hvite hus og betydelige politiske bidrag i bytte mot benådning fra presidenten eller utsettelse av straffen.

Mer enn 50 digitale enheter, som mobiltelefoner, nettbrett, PC-er, minnebrikker og laptoper er beslaglagt fra uidentifiserte kontorer.

Påtalemyndigheten har ikke bevis for noen direkte pengeoverføringer, men mener å kunne bevise at én person ønsket benådning for tidligere og fremtidige politiske bidrag.

Donald Trump har i løpet av sin presidentperiode benådet 29 personer, og det er ventet at han vil benåde flere før hans tid i Det hvite hus er over.

Forrige uke benådet han sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Han trakk imidlertid tilståelsen tilbake i januar 2020, og Flynns forsvarere har hevdet at FBI forsøkte å få ham i en felle.

Ifølge New York Times skal Trump-advokat Rudy Giuliani forrige diskutert med presidenten hvorvidt han kan bli gitt en forhåndsbenådning. Selv benekter advokaten at en slik samtale har funnet sted.

Publisert: 02.12.20 kl. 02:10