SNART PRESIDENT: Joe Biden blir USAs 46. president 20. januar neste år. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Bidens visestabssjef kalte republikanere «kødder»

I et ferskt magasinintervju sier Jen O’Malley Dillon at hun har tro på mer samarbeid mellom republikanere og demokrater med Biden som president. Samtidig kaller hun førstnevnte for «fuckers».

Selv om hun kanskje er ukjent for nordmenn flest er O’Malley Dillon ingen hvem som helst. Det var nemlig hun som ledet Joe Bidens valgkamp. Dermed spilte hun en stor rolle i å få 78-åringen valgt til USAs neste president.

Og hun kommer også til å spille en stor rolle i hans presidentskap. Hun går 20. januar nemlig inn i Det hvite hus som visestabssjef for den kommende presidenten, som gikk til valg blant annet med lovnader om å gjøre alt han kan for å bringe et splittet folk og en splittet kongress sammen igjen.

– McConnell er forferdelig

Da passer det nok svært dårlig med O’Malley Dillons uttalelser i et intervju publisert av magasinet Glamour tirsdag, der hun snakker om nettopp Bidens tanker om samarbeid mellom partiene:

– (...) Jeg sier ikke at de ikke er en gjeng med kødder. Mitch McConnell (Senatets flertallsleder journ.anm.) er forferdelig. Men denne ideen om at man ikke kan ønske seg noe slikt, at en ikke kan ønske tverrpolitisk samarbeid? Han forkastet det. Fra starten trodde han på en idé om at samhold er mulig.

REPUBLIKANER: Mitch McConnell er flertallsleder i Senatet. Foto: Rod Lamkey / EPA

Det engelske ordet hun brukte var «fuckers».

– Dumskap

Nå får O’Malley Dillon kritikk for språkbruken, som sto på trykk dagen etter at Biden i en tale mandag igjen snakket om å lege landet. Det melder Axios, som viderebringer et sitat fra det som skal være en av Bidens økonomiske støttespiller:

– For de av oss som, fra dag én, kjøpte Bidens oppfordringer om at vi må være mer siviliserte og at vi må returnere til normalen, er ikke dette bare mer uakseptabelt. Det er rett og slett dumskap, sier donoren som er gjengitt anonymt.

Axios skriver også at enkelte donorer mener hun bør si unnskyld til Biden, og muligens også til republikanerne i Kongressen.

Jen O’Malley Dillon har selv ikke svart nettstedet på spørsmål om sin uttalelse, men Bidens kommunikasjonsdirektør Kate Bedingfield har tvitret en melding der hun skriver at O’Malley Dillon vil være den første til å innrømme at hennes mor ikke ville godkjent en slik språkbruk, men at poenget hun forsøkte å få frem var at det er mulig for partiene å finne sammen og få ting gjort.