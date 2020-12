ISOLERT: Marianne Lindtjørn (i midten) feirer 17. mai på hustaket sammen med mannen Svein og kollegaen Ingebjørg, som «tilfeldigvis» hadde passert huset på vei til butikken. Foto: Privat

Norsk par isolert i 169 dager: − Helt uten forvarsel

I midten av mars ble det innført fjorten dagers portforbud i Peru. For Marianne Lindtjørn og mannen skulle det ta nesten et halvt år før de kunne bevege seg fritt ute igjen.

Nå nettopp

– Presidenten annonserte nedstengingen helt uten forvarsel, forteller Marianne Lindtjørn på telefon fra Peru.

Nå har det gått drøye tre måneder siden hun og mannen slapp ut etter portforbudet som ble innført 16. mars som følge av coronapandemien. Byen Arequipa, der Lindtjørn bor, endte opp med å være hermetisk lukket frem til 1. september.

I nesten seks måneder kunne innbyggerne bare oppholde seg ute hvis de skulle på matbutikken, apoteket eller hadde behov for helsehjelp.

– På søndager har jeg gått og gått på taket, for å komme opp i 10.000 skritt. Det har sikkert sett rart ut for naboene.

Militæret patruljerte gatene

Da nyheten om nedstengingen kom 15. mars, hadde Lindtjørn og mannen kvelden på seg til å hente kontorutstyr fra arbeidsplassen sin, Norsk Luthersk Misjonssambands regionkontor i byen Arequipa. Dagen etter var de underlagt et strengt portforbud.

Myndighetene satte raskt inn politi og militæret til å patruljere gatene. De skulle sørge for at portforbudet ble overholdt.

– De var overalt. Skulle man på butikken, kunne militæret eller politiet kjøre sakte forbi, og de spurte hele tiden folk hvor de var på vei, sier Lindtjørn.

En dag ble hun selv stoppet av militæret, på vei hjem fra tannlegen.

– De sto med geværer, og krevde å se bevis på at jeg hadde vært der. Hadde jeg ikke hatt med meg dokumentasjon fra tannlegen, ville jeg blitt tatt med av politiet.

Til tross for de strenge restriksjonene, fortsatte smittetallene å øke i Peru. VGs coronaoversikt viser at landet hittil har hatt mer enn 980.000 smittetilfeller og 36 000 dødsfall. Dette betyr at landet har hatt 110 dødsfall per 100.000 innbyggere.

TAK: Hustaket var ett av de få stedene Marianne Lindtjørn og mannen kunne oppholde seg for å få frisk luft. Her drikker de morgenkaffe før jobb på hjemmekontoret. Foto: Privat

Overfylte sykehus

Et spørsmål som har ligget i bakhodet til Lindtjørn helt siden nedstengningen, er hva som ville skje hvis noen av dem ble syke. I avisene kunne hun lese om sprengt kapasitet ved sykehusene.

– Det er helt absurd. De stenger ned alt, og likevel blir så mange syke og dør.

Lindtjørn kjenner selv til mange som har blitt rammet. Både kollegaer og venner har mistet foreldre til corona.

– En kamerat av meg mistet moren sin. Hun var syk fra før, og hadde blitt smittet av corona mens hun var innlagt på sykehus. Da hun døde, fikk familien bare beskjed om at hun ville bli kremert, og at de kunne komme og hente asken hennes, forteller hun.

– Det har vært ganske brutalt.

For Lindtjørn har det vært trygt å vite at hun alltids kan dra tilbake til Norge hvis det skulle skje noe alvorlig. Under coronaen ble ikke det like lett. Da landet stengte ned hadde hun og mannen hadde mulighet hjem da Peru stengte ned, men valgte å bli.

– Etter en stund spurte vi oss om vi ikke burde dratt likevel.

Da de begynte å se på mulighetene for å komme seg ut i sommer, viste det seg at det ville bli nærmest umulig: Peruanske myndigheter ville ikke tillate dem å ta den 18-timer lange kjøreturen til Lima for å komme seg videre ut av landet, forteller de.

De bestemte seg for ikke å forsøke å komme seg ut.

UTE: Etter nedstengningen har Marianne Lindtjørn vært mye ute på sykkeltur. Byen Arequipa ligger mer enn 2300 meter over havet. Foto: Privat

les også Perus president går av

Gradvis gjenåpning

Peru opphevet portforbudet i noen regioner i juli, men Arequipa ble holdt stengt i mer enn to måneder etter at myndighetene begynte å løsne karantenegrepet. Gjenåpningen ble annonsert en uke i forveien.

– Vi måtte ha en slags debrif kvelden før vi kunne gå ut igjen. Det var nesten skummelt, og veldig fascinerende, å kunne bevege seg fritt ute igjen etter så lang tid.

Gradvis har samfunnet blitt åpnet igjen, som kjøpesentre og kinoer, men fortsatt er det forbudt å ha sosiale sammenkomster.

For peruanske barn har overgangen vært spesielt stor: Under pandemien har det vært et totalforbud mot at barn kan oppholde seg utendørs, forteller Lindtjørn.

– Det var ikke før i forrige uke at barn fikk lov til å gå ut. Det er uten tvil barna som har vært hardest rammet her.

LUKKET: Regionen byen Arequipa ligger i, var nedstengt i 169 dager. 1. september fikk befolkningen lov til å bevege seg fritt ute igjen. Foto: privat

Publisert: 13.12.20 kl. 21:11

