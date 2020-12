SYRIA-ANSVAR: Mona Juul, FN-ambassadør i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

Norge i Sikkerhetsrådet: Får ansvar for humanitært arbeid i Syria

NEW YORK (VG) FN-ambassadør Mona Juul bekrefter til VG at Norge skal lede arbeidet med å sette den humanitære situasjonen i Syria på Sikkerhetsrådets dagsorden.

Publisert: Nå nettopp

– Det er med et stort alvor vi tar på oss ansvaret for å lede Sikkerhetsrådets arbeid med den humanitære situasjonen, sier Juul til VG.

1. januar tar Norge plass i FNs mektigste organ, Sikkerhetsrådet. Sammen med 14 andre land vil Norge i to år ha hovedansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet.

Om under to uker tar Norge sete i FNs mektigste organ. Det har lenge vært knyttet spenning til hvilke ansvarsområder Norge vil få.

Men Juul kan bekrefte til VG at et av områdene Norge får ansvar for, blir det humanitære arbeidet i Syria.

Les også: Dette vil Norge gjøre i FN

– Konflikten i Syria har ført til én av vår tids største humanitære katastrofer, med 13 millioner mennesker i nød i Syria og millioner av flyktninger i nabolandene, sier Juul til VG og legger til:

– Fra norsk side vil vi bidra til en konstruktiv debatt blant Sikkerhetsrådets medlemmer, med mål om at sivilbefolkningen i nød skal skjermes for angrep og få bedre tilgang til nødhjelp.

POLARISERT: Mona Juul blir nødt til å forholde seg til en dynamikk i Sikkerhetsrådet som er polarisert når det kommer til Syria. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det er 20 år siden Norge sist hadde et sete i Sikkerhetsrådet, og over 29 millioner skattepenger har blitt brukt til å få Norge inn.

Men selv om Norge nå kan bytte ut de røde observasjonsstolene med de blå, vil fortsatt de fem faste landene i sikkerhetsrådet – USA, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike – når som helst kunne legge ned veto.

Arbeidet som Norge nå påtar seg handler blant annet om å behandle en omstridt FN-resolusjon som tillater at FN og bistandsorganisasjoner kan frakte humanitær bistand fra naboland og over grensen til Syria uten myndighetenes godkjenning.

Vil være realistiske

Resolusjonen er i praksis livlinjen til millioner av syrere som er avhengig av nødhjelp for å overleve. Men den møter samtidig sterk motstand fra Kina og Russland.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere uttalt til VG at situasjonen i Syria er er svært komplisert og at dynamikken i Sikkerhetsrådet er polarisert.

– Det er en betydelig risiko for at det ikke er mulig å få vedtatt en videreføring av resolusjonen vedrørende grensekryssende bistand til Syria.

Juul mener det er viktig å være realistisk:

– Vi har store håp av hensyn til sivile i nød, samtidig som vi er realistiske med tanke på hva som vil være mulig å få til. Dette er en internasjonal, kompleks konflikt med en krevende debatt i Sikkerhetsrådet der medlemmer står langt fra hverandre, sier Juul til VG.

les også Døden som tente en flamme i folket

Setter barna først

Juul understreker at når det kommer til Norges arbeid med humanitært arbeid i Syria er det spesielt barnas situasjon som vil bli satt på dagsorden i Sikkerhetsrådet.

– Nærmere fem millioner barn i Syria er alvorlig rammet av konflikten og mangler mat, helsehjelp og skolegang og ikke minst: sikkerhet. Det er en tragedie hvordan en hel generasjon barn og ungdommer har fått ødelagt livene sine på grunn av denne konflikten som snart går inn i sitt tiende år, sier hun og legger til:

– Det er denne generasjonen som får oppgaven med å bokstavelig talt reparere landet sitt. I Sikkerhetsrådet vil Norge bruke enhver anledning til å oppfordre parter til å respektere barns rettigheter.