ETTERLYSER TIGER: Politisjef Ronald Borza på pressekonferansen mandag. Foto: Godofredo A. Vásquez / Houston Chronicle/ AP

Drapsmistenkt som rømte med tiger tatt – tiger på frifot

Politiet i Houston i Texas har pågrepet en 26-årig drapsmistenkt mann etter at han først rømte med en bengaltiger i bilen. De ber folk om tips for å få tak i tigeren.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var naboer som først varslet politiet om tigeren i Vest-Houston. Drapssiktede Victor Hugo Cuevas var ute på kausjon da bekymrede naboer meldte om tiger på plenen i boligfeltet, melder CNN.

En politibetjent som ikke var på jobb gikk til huset for å konfrontere Cuevas, men da politiet ankom, tok drapsmistenkte tigeren i en hvit SUV og kjørte av gårde.

PÅGREPET: Victor Hugo Cuevas ble tatt av politiet etter å ha vært ute mot kausjon. Foto: Houston Police Department/ AP

Mandag norsk tid spredte flere videoer av mannen med tigeren i boligfeltet seg på Twitter. På et par av dem kan man høre høylytt krangling mens en mann tar seg mot bilen med en tiger.

– Det var en kort biljakt, og mannen kom seg unna med tigeren, opplyser politisjef i Houston Ron Borza på en pressekonferanse mandag.

Senere ble Cuevas pågrepet, men «tigerens tilholdssted er ikke kjent», melder politiet på Twitter tirsdag.

Politiet fikk melding om at Cuavas angivelig skal ha hatt aper i huset også, men ifølge loven i Texas er dette ikke ulovlig. Å ha en tiger i huset, derimot, kan straffes med en bot på opptil 500 dollar.

Nå er Cuevas også siktet for å ha motsatt seg arrest og politiet ønsker å trekke tilbake kausjonen for drapssiktelsen fra november 2020.

KONFRONTERTE: Betjent Wes Manion var ikke på jobb, men oppsøkte huset med tigeren. Her anslår han tigerens størrelse. Foto: Godofredo A. Vásquez / Houston Chronicle/ AP

Ifølge Houston Chronicle ble naboene i området vest i Houston forvirret da de så en tiger ligge på plenen utenfor et hjem søndag.

Ifølge betjenten i sivil som kom til stedet, Wes Manion, fryktet han at tigeren ville angripe noen. Det skal være mange barnefamilier i området. Han rettet et håndvåpen mot dyret.

– Den fulgte meg over gaten, men så ikke veldig aggressiv ut. Det siste jeg ville, var å skyte tigeren, sier han til Houston Cronicle.

Avisen melder at etterforskerne mistenker at tigeren kan være knyttet til en liga som handler med eksotiske dyr. Angivelig skal Cuevas ha passet tigeren i bakhagen på et utleiehus.

Politiet fant ingen andre dyr da de gjennomsøkte huset mandag, men skal ha funnet tegn på at tigeren sov der.

Cuevas advokat i drapssaken sa mandag at hans klient ikke eier tigeren. Han hevder klienten ville hjelpe politiet med å finne tigeren og dens eier.