TRUER DEMONSTRANTER: Videoer gjennomgått av nyhetsbyrået Reuters viser soldater i Myanmar som truer demonstranter på TikTok. Foto: STAFF / REUTERS

Myanmar-demonstranter trues på TikTok

Nyhetsbyrået Reuters har gjennomgått flere videoer der det som ser ut til å være bevæpnede soldater og politi kommer med drapstrusler mot demonstranter i Myanmar på TikTok.

Av Synne Nielsen Solbakken

Til tross for den brutale volden i landets gater onsdag, der minst 38 personer ble drept, tok demonstrantene i Myanmar igjen til gatene torsdag, hvor de blant annet ble møtt med tåregass.

Militærjuntaen i Myanmar har slått hardt ned på demonstrasjonene i landet.

Nå sier organisasjonen MIDO, som jobber for digitale rettigheter i landet, at de har funnet mer enn 800 videoer som viser militære eller politi som kommer med trusler mot demonstrantene, skriver Reuters.

– Dette er bare toppen av isfjellet, sier administrerende direktør Htaike Htaike Aung.

Reuters har gjennomgått flere av videoene selv, og skriver at de viser uniformerte menn stående med våpen mens de truer med å skade eller drepe demonstranter.

«Jeg bruker ekte kuler»

En av videoene de har sett, fra slutten av februar, viser en mann i kamuflasjeklær som sikter mot kamera med en rifle. Ifølge Reuters sier han følgende til demonstrantene:

«Jeg vil skyte dere i de jævla ansiktene deres ... Og jeg bruker ekte kuler.»

«Jeg kommer til å patruljere gatene i kveld og jeg kommer til å skyte alle jeg ser. Om du vil bli en martyr, vil jeg oppfylle ønsket ditt», fortsetter han.

1. februar i år grep militæret makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært demonstrasjoner i flere av landets byer.

Reuters skriver at de har bedt om en kommentar til videoene fra en talsperson for militærjuntaen, men at de ikke har fått svar. Nyhetsbyrået har heller ikke fått kontakt med mannen på videoen for å få bekreftet at han er medlem av landets væpnede styrker.

Noen av Myanmar-videoene skal ha blitt sett titusener av ganger. Videoene Reuters har sett ble fjernet fra TikTok denne uken.

Den kinesiskeide appen er den siste plattformen på sosiale medier som opplever at det spres truende og hatefylle ytringer fra Myanmar.

Facebook har nå stengt alle sider som kan knyttes til Myanmars hær.

Forbyr visning av våpen

TikTok sier i en uttalelse til Reuters at de har klare retningslinjer for at de ikke tillater innhold som oppfordrer til vold eller som sprer uriktig informasjon.

Appens retningslinjer forbyr også visning av våpen med mindre det er i trygge omgivelser.

– TikTok er en plattform som har vokst raskt i Myanmar. Appen hadde spesielt en sterk økning i nedlastinger etter at militæret forbød Facebook forrige måned, skriver nyhetsbyrået.

Appen har også blitt populær blant unge aktivister, som bruker emneknaggen #SaveMyanmar, som har nådd 805 millioner visninger.

SKYTER: Demonstranter blir skutt på av politiet i byen Mandalay etter en demonstrasjon mot kuppet. Foto: STRINGER / REUTERS

Det er litt over en måned siden militærregimet tok over makten i Myanmar.

Siden kuppet startet har minst 54 personer blitt drept, og flere enn 1700 mennesker har blitt arrestert. Av disse er 29 stykker journalister.

Ifølge Reuters har USA torsdag innført flere sanksjoner mot militæret i Myanmar, blant annet ved å svarteliste dem når det gjelder handel. Dette kommer som et svar på den eskalerende voldsbruken mot demonstrantene.

– USA har også gjort det vanskeligere for Myanmar å få tak i våpen gjennom strenge eksportrestriksjoner, skriver nyhetsbyrået.