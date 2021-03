Foto: Senate Television

Saksøker mener Trump begikk en terrorhandling

Kongressmann Eric Swalwell saksøker Donald Trump, Donald Trump jr., Rudy Giuliani og kongressmann Mo Brooks for å ha hisset opp til angrepet på Kongressen 6. januar.

Av Roy Kvatningen



«Jeg elsker deg svært høyt. Babyene våre også.», skrev kongressmedlem Eric Swalwell i en tekstmelding til sin kone onsdag 6. januar.

Han var livredd. Swalwell hørte Trump-tilhengerne hamre på dørene til storsalen, der han og andre folkevalgte var for å gjennomføre den formelle opptellingen av valgmenn etter presidentvalget i november.

Swalwell så kongresspolitiet ta fram våpnene sine, barrikadere inngangene og rope at alle måtte gå i dekning og ta på seg gassmasker.

Flere mennesker mistet livet i dette angrepet på Kongressen, som rystet USA og førte til riksrett mot president Donald Trump. I ettertid er flere hundre Trump-tilhengere arrestert og tiltalt for dette angrepet.

SAKSØKES: Rudy Giuliani er en av de fire som saksøkes av Eric Swalwell. Foto: Matt Slocum / AP

«Ku Klux Klan»-lov

Fredag leverte Swalwell et søksmål mot Trump som privatperson, hans sønn Donald Trump jr., Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani og kongressmannen Mo Brooks.

Søksmålet ble levert inn i Washington, D.C., og hevder at de fire saksøkte forårsaket «følelsesmessig skade» og at de brøt flere av hovedstadens lover, inkludert det som kalles «Ku Klux Klan»-loven.

– Den var spesifikt tiltenkt som et føderalt, sivilt virkemiddel fra tjenestemenn som ble hindret i arbeidet sitt av to eller flere personer ... Det er ikke vanskelig å se hvordan dette kan passe inn med det som skjedde 6. januar. Det vanskelige spørsmålet er hvorvidt Trump selv kan kobles til den konspirasjonen, sier jusprofessor Stephen Vladeck ved Universitetet i Texas til CNN.

SAKSØKES: Swalwell mener at angrepet på Kongressen skjedde som en konsekvens av oppførselen til tidligere president Donald Trump. Foto: John Raoux / AP

Frikjent i riksrett

Eric Swalwell var med i påtaleapparatet fra Representantenes hus, som argumenterte for hvorfor Trump var skyldig og burde dømmes av Senatet i riksrettssaken.

Trump ble frikjent selv om et flertall mente at han var skyldig, fordi det kreves to tredjedels flertall for en fellende dom i riksrett.

I søksmålet sier Swalwell at de saksøkte brøt loven gjennom å hevde at valgseieren til Joe Biden var juks og at det egentlig var Trump som fikk flest stemmer.

«De saksøkte, kort oppsummert, overbeviste mobben om at det foregikk noe som – hvis det var sant – faktisk kunne rettferdiggjøre voldsbruk, og sendte deretter denne mobben mot Kongressen med voldshissende rop om handling», skriver Swalwell i søksmålet.

Viser til Twitter-poster

I det 65 sider lange søksmålet går Swalwell, som selv var påtaleadvokat før han ble politiker, metodisk igjennom argumentene for hvorfor Trump og de medsaksøkte er skyldige.

Han henviser blant annet til poster på Twitter hvor Trump feilaktig påsto at «millioner av poststemmer trykkes opp av fremmede nasjoner», samt postet meldinger som «de forsøker å stjele valget», «stopp bedrageriet» og «Gi aldri opp. Vi ses i D.C. 6. januar».

«Trump hisset direkte opp til volden i Kongressen og så deretter tilfreds på mens bygningen ble inntatt. De fryktelige hendelsene 6. januar var direkte og forutsigbare konsekvenser av de saksøktes ulovlige handlinger. Derfor er de saksøkte ansvarlige for den skade og ødeleggelse som fulgte», hevder søksmålet.

Foto: Senate Television

Foto: Senate Television

– Terrorhandling

Swalwell trekker frem flere uttalelser fra de saksøkte under folkemøtene før angrepet.

Rudy Giuliani sa til «la oss ha tvekamp» til Trump-tilhengere før stormingen. Trump jr. sa at «dere kan være helter eller dere kan være null. Hvis dere er null, og ikke helter, kommer vi for å ta dere og da skal vi kose oss mens vi gjør det».

Kongressmedlem Mo Brooks, den fjerde personen som saksøkes, sa «I dag er dagen hvor amerikanske patrioter begynner å skrive ned navn og ta for seg», før han spurte folkemengden om de var villige til å kjempe.

«De saksøktes handlinger var også et brudd på antiterrorismeloven. Den loven kriminaliserer terrorhandlinger, inkludert det å gi eller fremme støtte eller ressurser til støtte for terrorisme. Loven definerer videre en «terrorhandling» som en «spesifikk hendelse» ment å blant annet «påvirke politikken eller oppførselen til en enhet i myndighetene gjennom skremsel eller tvang», skriver Swalwell i søksmålet.

Det er den føderale domstolen i Washington, D.C., som skal ta stilling til søksmålet, melder CNN. Den samme domstolen skal behandle rundt 300 tiltaler mot personer som deltok i angrepet på Kongressen.

Kongressmedlem Bennie Thompson fra Mississippi gikk i februar til et lignende søksmål mot Trump og flere andre for deres medvirkende roller i angrepet 6. januar.