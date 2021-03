ÅSTEDET: Aromatherapy Spa, én av tre asiatiske massasjer som ble rammet av dødelige skyteangrep tirsdag. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Drepte åtte på én time: Hevder han var sexavhengig

Mannen som har erkjent å ha skutt og drept åtte mennesker på tre ulike massasjesalonger i Atlanta, skal ifølge politiet ha sagt i avhør at han var sexavhengig og ville «eliminere fristelsen».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De første meldingene om skyting ble rapportert rundt klokken 17 amerikansk tid tirsdag i en massasjesalong mellom byene Woodstock og Acworth i delstaten Georgia.

To personer ble erklært døde på stedet. Tre ble fraktet til et sykehus, hvorav to døde, ifølge CNN.

En time senere, noen mil unna, rykket Atlanta-politiet ut til Gold Massage Spa. Der fant de tre personer døde. På et annet spa over gaten fant de nok en død person, ifølge CNN.

En 21 år gammel mann, Robert Aaron Long, ble fanget opp på overvåkningskamera, og etter en biljakt ble han pågrepet og arrestert tirsdag kveld.

POLITIET PÅ STEDET: En død person hentes ut av Gold Massage Spa-massasjesalongen etter skytingen tirsdag kveld. Foto: Brynn Anderson / AP

GOLD SPA: Politi utenfor Gold massage Spa, én av tre asiatiske massasjer som ble rammet av de dødelige angrepene. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

«Seksuelt motivert»

Sexavhengighet skal ha vært motivet, melder Reuters.

Flere amerikanske medier, blant andre NY Times, meldte tidlig at seks av ofrene skal være asiatiske. Hatkriminalitet ble derfor tidlig diskutert som et mulig motiv, ifølge lokalt politi.

Men det avviser talsperson Jay Baker fra det lokale politiet. Long skal i avhør ha antydet at han hadde problemer med seksuell avhengighet, og skytingene kan derfor ikke ha vært motivert av rasehat, sa Baker onsdag.

Long skal ifølge politiet ha uttalt at han hadde rettet seg inn mot spaene for å «eliminere fristelsen». Baker viste til det han mente var seksuelle avhengighetsproblemer hos den mistenkte 21-åringen.

21-åringen skal ha tatt på seg ansvaret for skytingen, fortalte Baker.

Ofrene som er identifisert, var ifølge den lokale TV-stasjonen KIRO 7 News i alderen 33 til 54 år.

ARRESTERT: 21 år gamle Robert Aaron Long ble arrestert tirsdag kveld etter besøk på flere massasjestudioer. Foto: Crisp County Sheriff's Office via AP

Mener gjerningsmannen var på vei til å skyte flere

Dette kunne ha blitt betydelig verre, sa Atlanta-ordfører Keisha Lance Bottoms på en pressekonferanse i Atlanta politihovedkvarter onsdag:

– Det er veldig sannsynlig at det kunne ha blitt vært flere ofre, sa hun ifølge Huffington Post.

Ifølge det lokale politiet skal mannen ha vært på vei til Florida – angivelig for å utløse flere angrep.

Det hvite hus er orientert om hendelsen, og visepresident Kamala Harris er blant dem som offentlig har uttrykt sin støtte.

FBI bistår nå med videre etterforskning.

Sjette massedrapshendelse i USA hittil i 2021

Organisasjonen Stop AAPI Hate uttalte hendelsen er «en ubeskrivelig tragedie» for ofrenes familier og for det asiatisk-amerikanske samfunnet.

Angrepet er den sjette massedrapshendelsen i USA hittil i år. Det er også det dødeligste siden ni mennesker ble drept i Dayton i august 2019, ifølge en database som nyhetsbyrået AP, USA Today og Northeastern University står bak. Massedrap i USA defineres som hendelser med fire eller flere drepte.