Danmarks statsminister Mette Frederiksen drar denne uken sammen med sin østerrikske kollega Sebastian Kurz til Israel for å diskutere vaksineproduksjon. Foto: Mads Claus Rasmussen /Ritzau Scanpix / NTB

EUs vaksinesamhold slår sprekker – flere søker egne løsninger

Danmark og Østerrike føyer seg inn i rekken av EU-land som ser etter vaksiner utenfor unionens fellesavtaler. Det er ikke aktuelt for Norge, sier statssekretær.

Av NTB

Statsministrene Mette Frederiksen og Sebastian Kurz planlegger å besøke Israel torsdag, skriver Politico.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier ifølge Reuters at de skal diskutere «internasjonalt samarbeid for vaksineproduksjon».

Samme dag fikk vaksinesamholdet i EU en annen ripe i lakken da Polen ba Kina om vaksiner og Slovakia bestilte 2 millioner doser av Russlands Sputnik-vaksine.

Dagen før fikk Ungarns statsminister Viktor Orbán den første dosen av kinesiske Sinopharms vaksine. Ingen av disse vaksinene er så langt godkjent på EU-nivå.

– For tregt

Kurz sier til Bild at Danmark og Østerrike ikke lenger vil støtte seg kun på EU for å få tak i vaksiner. Han viser til leveranseproblemer i unionen og den langsomme godkjenningsprosessen til legemiddeltilsynet EMA.

– Vi ble enige i sommer om at vaksiner til medlemslandene skulle skaffes i god tid og godkjennes raskt. Selv om dette var en grunnleggende riktig innfallsvinkel, er EMA for tregt, og det er flaskehalser i leveransene, sier han.

Hans danske kollega sier på sin side at samtalene med Israel ikke innebære noen mistillit til EU, men at land må gjøre det de kan for å få opp produksjonen.

– Vi kan komme i en situasjon der vi ikke bare må vaksinere folk, men også revaksinere dem, kanskje hvert år. Derfor må vi gi produksjonen et skikkelig løft, sier hun, ifølge Financial Times.

Forstår utålmodighet

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en epost til NTB at det ikke er aktuelt for Norge å innføre vaksiner før de er godkjent av europeiske og norske legemiddelmyndigheter.

– Vi har stor forståelse for at mange land er utålmodige etter å skaffe seg flere vaksiner, skriver han, men mener likevel ikke at EUs vaksinesamarbeid slår sprekker.

– Ifølge europeiske legemiddelmyndigheter har verken russiske eller kinesiske produsenter søkt om godkjenning, påpeker Korkunc.