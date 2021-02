I DET HVITE HUS: Donald Trump og republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, i Det hvite hus i juli 2020. Foto: JIM WATSON / AFP / NTB

McConnell åpen for å støtte Trump i 2024

Donald Trump kaller han «en mutt gretten gamp». Nå vil partiets mektige leder i Senatet, Mitch McConnell, begrave stridsøksen.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med Fox News åpner han for å støtte Trump i presidentvalget i 2024, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Om han blir nominert av partiet, absolutt, svarer McConnell når han blir spurt om han vil støtte Trump.

Han spår riktignok en åpen kamp om hvem som får stille som partiets presidentkandidat i 2024.

– Det er mye som kan skje fra nå og frem til 2024. Jeg har i alle fall fire medlemmer som tenker på å stille som presidentkandidat, i tillegg noen guvernører og andre, sier han videre.

– Vi ser fremover

McConnell og Trump har, siden førstnevnte anerkjente Joe Biden som vinner av presidentvalget 16. desember, kritisert hverandre offentlig flere ganger.

Så sent som i forrige uke gikk Trump til et kraftig angrep på republikanernes leder i Senatet.

– Det republikanske partiet vil aldri igjen bli respektert eller sterkt med politiske «ledere» som senator Mitch McConnell ved roret. Mitch er en mutt, gretten, smilløs politisk gamp. Hvis republikanske senatorer holder seg til ham, kommer de ikke til å vinne igjen.

Dagen før skrev McConnell en kronikk i Wall Street Journal der han mente Trump bærer det moralske ansvaret for angrepet mot Kongressen 6. januar.

Nå vil han legge ordkrigen bak seg.

– Det som har skjedd i fortiden er ikke relevant nå. Vi ser fremover, sier han i intervjuet med Fox News.

Trump-tale i helgen?

Tidligere denne uken hevdet nyhetsnettstedet Axios at Trump i helgen vil annonsere sine planer for 2024 på et CPAC-møte i Orlando, og at han angivelig vil gjøre det klart at han er den «antatte» kandidaten til partiet i presidentvalget om 3,5 år.

– Jeg har ingen råd å gi den tidligere presidenten om hvor han skal snakke eller hva han bør si, sier McConnell.

USA-ekspert Are Tågvold Flaten tror ikke Donald Trump kommer til å stille i 2024-valget, men er overbevist om at han offentlig kommer til å snakke om å gjøre det i lang tid fremover.

– Jeg tror han kommer til å snakke om å flørte med tanken så lenge som mulig, både for å holde seg relevant og som en måte å beholde kontrollen over Det republikanske partiet på. Men jeg tror det skal mye til for at han faktisk stiller som presidentkandidat igjen, sier statsviter Flaten.