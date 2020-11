STOR PÅGANG: I fylkeshuset i Pittsburgh i Allegheny er dere flere titalls personer som vil levere sin stemme mandag ettermiddag, norsk tid. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Her frykter de stemmekaos

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA (VG) I en av de aller viktigste vippestatene i det amerikanske presidentvalget er det ikke sikkert at man har et endelig valgresultatet natt til onsdag.

– Jeg følte meg ikke komfortabel med å putte den i posten, og jeg håper og regner med at den vil telle nå som jeg har levert den personlig, sier Megan Sciulli til VG på vei ut av fylkeshuset i Pittsburgh.

Det pågår nå en intens strid om såkalte poststemmer i delstaten Pennsylvania.

Torsdag i forrige uke valgte høyesterett å ikke overstyre delstatens regel om at poststemmer som kommer frem opptil tre dager etter valgdagen skal telles, så lenge de er poststemplet på valgdagen.

Dette har fått USAs president Donald Trump til å rase. Han liker ikke at det kan ta dager før et resultat i delstaten er klart, og har allerede truet med advokater.

– De har lagt til rette for en farlig situasjon. Og da mener jeg fysisk farlig, sa Trump under sitt valgmøte i Scranton i Pennsylvania mandag kveld.

Tidligere på kvelden skrev han på Twitter at beslutningen ville kunne føre til stemmejuks og «vold i gatene». Twitter har festet en advarsel ved presidentens melding, fordi de mener den inneholder villedende informasjon.

LEVERTE STEMMEN DAGEN FØR: Megan Sciulli ville være sikker på at stemmen hennes kom frem i tide. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Men saken er ikke nødvendigvis over:

De tre konservative høyesterettsdommerne Clarence Thomas, Samuel A. Alito og Neil M. Gorsuch har uttalt at de ikke utelukker at de kommer til å se på dette igjen etter valget.

Derfor blir nå poststemmer som kommer inn senere enn valgdagen klokken 20 lokal tid skilt fra de poststemmene som kom inn før valgdagen.

– Jeg var redd for at stemmen min skulle bli borte eller bli forsinket hvis jeg postet den, sier Sciulli.

I Pennsylvania har man i lengre tid hatt muligheten til å forhåndsstemme ved å møte opp i stemmelokaler rundt i de ulike valgdistriktene. De har også hatt mulighet til å få tilsendt stemmeseddelen sin i posten, for så å returnere den enten som post eller ved personlig oppmøte.

Flere titalls personer var mandag innom valglokalet for å levere stemmeseddelen sin, og de VG snakket med fortalte at de var redde for at stemmen deres ikke skulle telles hvis den ble sendt i posten såpass tett opptil valget.

VIL HA BIDEN: Janich Palo utenfor fylkeshuset rett etter hun har levert stemmen sin. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Janich Palo mener at republikanernes ønske om at poststemmer som kommer inn etter valgdagen, ikke skal telle, er et forsøk på å hindre at Biden vinner Pennsylvania.

Det er ventet at flere demokrater enn republikanere som både stemmer tidlig ved oppmøte og sender inn stemmen sin i posten.

– Jeg føler fortsatt ikke at måten Trump vant på i 2016 var riktig, og nå forsøker de å lure systemet. Men forhåpentligvis vil dette gå fint for seg, sier hun.

KØ: Utenfor fylkeshuset denne mandag ettermiddagen er det kø for å få parkert. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

I mars sa president Donald Trump i et intervju med «Fox & Friends» at det vil skade Republikanerne hvis det blir enklere å stemme i USA.

– Hvis du gikk med på det, ville du aldri få valgt inn en republikaner i dette landet igjen, sa Trump.

I tillegg til at poststemmene kan fortsettes å bli telt opp i opptil tre dager etter at stemmelokalet er stengt tirsdag, er det også varslet at syv valgdistrikt – alle distrikter som stemte frem Donald Trump i 2016 – ikke vil begynne å telle opp poststemmer før dagen etter valget.

I Pennsylvania begynner de å telle både poststemmer og forhåndsstemmer når valglokalene åpner på tirsdag, men syv valgdistrikt har altså valgt å vente med å telle disse stemmene.

Både Donald Trump og Joe Biden har den siste tiden brukt masse tid i vippestaten, noe som kanskje ikke er så rart når presidenten kun vant delstaten med 44.000 stemmer i 2016.

Joe Biden avsluttet sin kampanje i Pittsburgh natt til tirsdag norsk tid, blant annet med en konsert med Lady Gaga. Også Trump brukte deler av siste dagen før valget i den viktige vippestaten.

Publisert: 03.11.20 kl. 11:42