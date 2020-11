PÅGREPET: Politiet avkrefter terror, etter at en ung mann skal ha tatt livet av to mennesker med sverd i Quebec i Canada i går kveld. Her blir han pågrepet. Foto: AFP

Canada: To drept på halloween, politiet avkrefter terror

To ble drept og fem skadet under halloween, etter at en mann i 20-årene gikk amok med et sverd i sentrum av Quebec i Canada.

Politiet avkreftet i formiddag norsk tid at angrepet var en terrorhandling.

– Ingenting indikerer at den mistenkte hadde andre motiver enn rent personlige, skrev politiet i Quebec på Twitter klokken 10.20 norsk tid.

Politiet skriver at situasjonen er under kontroll, men ber publikum holde seg borte fra gamlebyen mens taktisk og teknisk etterforskning pågår.

Politiets talsperson Étienne Doyon bekrefter omfanget av tragedien overfor den kanadiske kringkastingen CBC.

– Våre hjerter er hos familiene til dem som er gått bort. På vegne av politiet gir jeg dem min dypeste kondolanse, uttalte Doyon ifølge La Presse.

Han opplyste at skadeomfanget varierer, for de fem som er brakt til et lokalt sykehus.

SPERRET AV: Gamlebyen i Quebec ble avsperret mens store politistyrker lette etter gjerningsmannen. Foto: JORDAN PROUST / AFP

Da politiets talsperson møtte pressen foran nasjonalforsamlingen, ville han ikke si om den pågrepne mannen midt i 20-årene er kjent for politiet.

Mannen skal ha vært i besittelse av et sverd, ifølge avisen Le Soleil.

Det var i 22-tiden lokal tid at politiet fikk meldinger om flere væpnede angrep. Store styrker rykket ut til området omkring Parliament Hill i gamlebyen av Quebec.

Politiet skrev på Twitter at gjerningspersonen var kledd i middelalderkostyme. Byens innbyggere ble bedt om å holde seg innendørs.

Ifølge avisen Le Soleil angrep mannen sitt første offer i Château Frontenac-området. Han skal da ha vært bevæpnet med et sverd.

Avisen skriver at tre unge kvinner fant en blodig mann på bakken med stikkskader i overkroppen. Et annet offer skal ha blitt stukket ned på rue des Remparts.

Vitner skal ha sagt at mannen også hadde et skytevåpen. En pistol og en parykk skal ha blitt funnet i rue des Remparts, ifølge Le Soleil.

Store deler av sentrum ble sperret av mens politiet jaktet gjerningsmannen.

En sikkerhetsvakt skal ha lokalisert en mistenkt ved havnen og varslet politiet, som pågrep mannen i 01-tiden lokal tid – klokken syv norsk tid.

Mannen overga seg uten motstand, med hendene i været. Han skal ha ligget på bakken, barføtt og nedkjølt, med et sverd ved siden av seg.

Mannens bil med sverdets slire og flere bensinkanner ble funnet i nærheten.

