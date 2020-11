EPISENTER: Frankrikes hovedstad Paris har hatt en kraftig økning i coronatilfeller. Helseministeren slår alarm. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA

Her blir én smittet hvert 30. sekund

Hvert 30. sekund blir noen smittet med coronaviruset i Paris, og hvert kvarter havner noen på sykehus, sier Frankrikes helseminister.

Andreas Løf

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Olivier Véran la fram den dystre statistikken i et radiointervju med RTL tirsdag, melder Reuters.

Ministerens uttalelse kommer etter at Paris-ordfører Anne Hidalgo har krevd at små butikker får åpne for å holde aktiviteten i gang, tross nedstengningen av landet.

Véran avviser kravet og sier smittetrykket gjør det altfor risikabelt.

– Hun kan ikke se bort fra det faktum at hvert kvarter blir noen lagt inn på sykehus i Paris eller at hvert 30. sekund er det en pariser som blir smittet, sier han.

STENGT: Cafe de Flore og andre restauranter i Frankrike må holde stengt som følge av coronaviruset. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Stenger ned

I forrige uke varslet Frankrike flere inngripende tiltak for å få bukt med den dramatiske smitteøkningen.

Onsdag ble det kjent at barer, restauranter, kafeer og butikker i Frankrike må stenge, da president Emmanuel Macron varslet en ny, nasjonal nedstenging. Det vil ikke være mulig å reise på tvers av regioner i Frankrike, og universiteter må holde stengt.

Reuters skriver at den franske regjeringen vurderer ytterligere tiltak for Paris, blant annet portforbud om kvelden. Dette vurderes for hele Ile-De-France, regionen rundt hovedstaden.

Regjeringstalsperson Gabriel Attal sier portforbudet vil starte klokken 21 på kvelden.

Det ble meldt om rekordhøye 52.518 nye coronatilfeller i Frankrike mandag, og antallet på sykehus steg med mer enn 1000 for fjerde gang på åtte dager. Dødstallene steg med 416.

Sprenger kapasiteten

Mer enn halvparten av sengeplassene på intensiven rundt om i Frankrike er per nå fylt med covid-19-pasienter, skriver Wall Street Journal.

I Paris gjelder dette over to tredeler av sykesengene.

– På nåværende tidspunkt vet vi at uansett hva vi gjør, vil nærmere 9000 pasienter være på intensiven i midten av november, hvilket tilsvarer nesten hele Frankrikes kapasitet, sa president Emmanuel Macron forrige uke.

Helseminister Veran advarer om at årets julefeiring blir annerledes.

– Det blir ingen normal julefeiring. Men det vil fortsatt forbli feiring. Vi må forvente at viruset fortsatt vil være her, det stopper ikke julen, men vi må tilpasse oss, sier han.

Publisert: 03.11.20 kl. 10:23

