GRATULERER BIDEN: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide gratulerer Joe Biden og Kamala Harris på vegne av regjeringen. – Det er et historisk valg på mange måter, både fordi USA får sin første kvinnelige visepresident og fordi valgdeltagelsen var rekordhøy, sier Søreide. Foto: Hanna Hjardar

Eriksen Søreide: Ønsker USA velkommen tilbake til Parisavtalen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forventer at USA igjen vil ta internasjonalt lederskap i klimapolitikken med Joe Biden som president.

Da Donald Trump ble innsatt som president i 2017, tok det bare en knapp time før informasjon om menneskeskapte klimaforandringer forsvant fra hjemmesiden til Det hvite hus.

Noen måneder senere bekreftet Trump at USA vil bryte ut av Parisavtalen.

Lørdag ettermiddag ble det klart at Joe Biden er utpekt som vinner av det amerikanske valget. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener at det vil bedre det internasjonale samarbeidet og trekker frem klimapolitikken som eksempel.

– Selv om den nye administrasjonen vil måtte fokusere mye på innenrikspolitikk, som å håndtere en pandemi som har rammet USA veldig hardt og å forsøke å forene et splittet land, forventer vi også at det åpner seg nye samarbeidsområder internasjonalt, skriver Eriksen Søreide i en SMS til VG.

– Klimapolitikk er et område der Biden har varslet at USA igjen vil ta internasjonalt lederskap, og det ønsker vi velkommen fra Norges side, skriver Søreide videre.

– Tror du Biden og USA vil forplikte seg til Parisavtalen igjen?

– Jeg synes de tydelige signalene fra Biden om at USA skal tilbake i Parisavtalen er veldig positive, og ønsker det velkommen.

Søreide gratulerer Joe Biden og Kamala Harris på vegne av regjeringen, og skriver at det er et historisk valg på mange måter. Både fordi USA får sin første kvinnelige visepresident og fordi valgdeltakelsen var rekordhøy.

– Vi forventer kontinuitet i det nære og gode forholdet vi har til USA, og som vi har hatt med vekslende presidenter. Vi samarbeider nært på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området, og vi er viktige for hverandres økonomier, sier Søreide.

– Fordel for Norge

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Espen Moe, sier også til VG at han mener USA i større grad kommer til å være en partner i internasjonalt samarbeid med Biden som president.

– Vi kommer til å se et USA som ikke lenger tar avstand fra internasjonalt samarbeid. Og det innebærer en endring i klimapolitikken, sier Moe.

I tillegg mener han at fremtiden til Nato er mye sikrere nå enn før.

– Under Trump har Asia vært viktigere enn Europa, og det er ingen grunn til at dette kommer til å endre seg. Men Biden vil se på sine allierte som nettopp det, og ikke blodsugende fiender, slik Trump gjorde.

NY RETNING: Professor i statsvitenskap ved NTNU, Espen Moe, tror USA vil gå i en ny retning med Biden som president. Foto: Geir Mogen

En mer liberal politikk vil være en fordel for Norge, da vi er et lite land i verden og derfor avhengige av at eksport og import fungerer, mener Moe.

– Trump sa at EU ikke er en venn når det gjelder handel. Under Trump så du den tendensen til å betrakte verden som et nullsumspill. Det kommer ikke til å skje med Biden.

Professoren sier at det likevel er begrenset hva Biden kan gjøre hvis republikanerne beholder flertallet i senatet.

– Det ligger jo an til at republikanerne beholder flertallet, så det er begrenset spillerom for Biden. Han kommer ikke til å få noen lovendringer gjennom. Alt kan ikke reverseres med et pennestrøk. Men med Trump så man en type retning som vi ikke kommer til å gå i lenger, sier han.

Publisert: 08.11.20 kl. 07:13

