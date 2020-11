SMITTE: Ved dette eldrehjemmet i Solna, en forstad i Stockholm, var det coronasmitte i våres. Foto: Pontus Orre, VG

Svenske sykehjem får slakt for pandemihåndteringen

Bare en femtedel av personene på svenske eldrehjem fikk individuell vurdering av lege under coronapandemien, viser tilsyn fra det svenske helsetilsynet.

Inspektionen for vård og omsorg (IVO) har gransket regionene i Sverige, som har medisinsk omsorg og behandling. Målet har vært å se om de eldre har fått pleie og behandling ut ifra individuelle behov ved mistenkt eller konstatert coronasmitte.

Dette er hovedkonklusjonene fra tilsynet:

Eldre som bor i eldreboliger har ikke fått omsorg og behandling basert på individuelle behov ved mistenkt eller konstatert covid-19

Eldre som bor i eldreboliger og deres pårørende har ikke fått informasjon og blitt gjort delaktige i pleie og behandling i tilfelle mistenkt eller konstatert covid-19

Beslutninger om og implementering av omsorg ved livets slutt har ikke skjedd i samsvar med gjeldende regelverk under covid-19-pandemien for eldre i eldreboliger

Det er ikke mulig å følge leie og behandling av eldre som bor i eldreboliger som har hatt mistenkt eller konstatert covid-19 på grunn av mangler i primærhelsetjenestens pasientjournaler.

IVO skriver blant annet at kun en femtedel av personene på eldrehjem fikk en individuell legevurdering.

– Det er alvorlige brister som kommer frem i tilsynet. Regionene er de som har det overordnede ansvaret, etter helse- og omsorgsloven. Selv om vi har forståelse for den utfordringen omsorgstjenesten går igjennom under en pandemi, ser vi at minimumsnivået i regionenes samlede måte å ta sitt medisinske ansvar på er for lavt, sier Sofia Wallström, generaldirektør for IVO, ifølge Aftonbladet.

Helsetilsynet i Sverige ber nå regionene om å forbedre seg på flere området, og innen 15. januar melde fra om hva de har gjort.

